Grupisisene ühinemine on jõustunud

Bigbank AS avaldas 29.12.2023 börsiteate, milles teavitas grupisisese ühinemise läbiviimisest, mille käigus ühinevad Bigbank AS tütarühingu OÜ Rüütli Majad kaks tütarühingut OÜ Rüütli Property ja Palupera Põllud OÜ. Kooskõlas 29.12.2023 börsiteates avaldatuga on OÜ Rüütli Property (ühendav ühing) ja Palupera Põllud OÜ (ühendatav ühing) ühinemisotsused vastu võetud 02.01.2024 ning ühinemine kanti äriregistrisse 12.02.2024. Ühinemise tagajärjel kustutati Palupera Põllud OÜ äriregistrist 12.02.2024 seisuga.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

