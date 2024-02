CoinShares gibt die Ergebnisse für Q4 2023 bekannt

13. Februar 2024 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited („CoinShares“ oder „das Unternehmen“) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), der führende europäische alternative Vermögensverwalter, der auf digitale Vermögenswerte spezialisiert ist, veröffentlicht heute seine Ergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende Quartal.





Finanzielle Highlights in Q4 2023



● Q4 Umsatz, Gewinne und sonstige Erträge von 33,3 Millionen britische Pfund (Q4 2022: 14,3 Millionen)



● Bereinigtes EBITDA im 4. Quartal von 25,7 Millionen britischen Pfund (Q4 2022: Minus 23,8 Millionen)



● Gesamtergebnis für Q4 2023 von 15,3 Millionen britischen Pfund (Q4 2022: Minus 37,1 Millionen)



Finanzielle Highlights für das Gesamtjahr 2023



● 2023 Umsatz, Gewinne und sonstige Erträge von 85,7 Millionen britischen Pfund (2022: 72,4 Millionen)



● 2023 bereinigtes EBITDA von 56,9 Millionen britischen Pfund (2022: Minus 6,8 Millionen)



● Gesamtergebnis für 2023 von 37,9 Millionen britischen Pfund (2022: 2,9 Millionen)





Operative Höhepunkte in Q4 2023



● Positiver Start in das Jahr 2023, durchgängig positives EBITDA, mit einer sehr starken Leistung in Q4.



● Vermögensverwaltung: Q4-Verwaltungsgebühren von 13 Millionen britischen Pfund. CoinShares Physical sorgte für beträchtliche Zuflüsse und trug zum Gesamtzufluss der Plattform von 213,2 Millionen US-Dollar bei. Die AUM von CoinShares Physical erreichten 567,3 Millionen britischen Pfund (ohne CoinShares Seed), was 19 Prozent der gesamten AUM der Gruppe entspricht.



● CoinShares Blockchain Global Equity Index: Starkes Q4, 51 Prozent Rendite im Jahr 2023, übertrifft den MSCI World und den S&P 500. Ende 2023 mit 576,1 Millionen britischen Pfund als Benchmark für den Index, der zweitgrößte seiner Art weltweit. Expansion in den US-Markt, um eine größere Anlegerbasis zu erschließen.



● Kapitalmarkt- und Hedgefonds-Lösungen: Q4-Ergebnis von 12,7 Millionen britischen Pfund. Die Leistung wurde durch Einsätze, Handelsgewinne und Kredite gesteigert.



● Principal Investments: Erholung in Q4 mit strategischen Veräußerungen von 3iQ und SBG, die Liquidität für Reinvestitionen generieren.



● Insgesamt starke Leistung mit einem bereinigten EBITDA von 25,7 Millionen britischen Pfund im vierten Quartal und 56,9 Millionen britischen Pfund im Gesamtjahr.





Dividendenpolitik



Der Verwaltungsrat hat eine geänderte Dividendenpolitik beschlossen. Während sich CoinShares weiterhin dem Wachstum verpflichtet fühlt, möchte das Unternehmen auch seine Aktionäre für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung belohnen.

Die Politik sieht vor, dass die jährliche Dividendenausschüttung zwischen 20 Prozent und 40 Prozent des jährlichen Gesamtergebnisses der Gruppe, ohne Berücksichtigung von Währungsumrechnungsdifferenzen, beträgt.

Die jährliche Dividendenausschüttung wird in schwedischen Kronen in vier vierteljährlichen Raten über das Abwicklungssystem von Euroclear Sweden ausgezahlt, vorbehaltlich einer Bewertung der finanziellen Gesundheit und des Liquiditätsbedarfs der Gruppe durch den Vorstand vor jeder Auszahlung.

CoinShares unterhält eine Reihe von starken Bankbeziehungen weltweit, jedoch bleibt die Fähigkeit, eine Dividende zu zahlen, abhängig von der erfolgreichen Einrichtung der erforderlichen schwedischen Bankbeziehung, um die Zahlung durch Euroclear zu erleichtern. Ein weiteres Update wird zu gegebener Zeit erfolgen.



Abschließende Anmerkungen



Das Ergebnis des vierten Quartals markiert das stärkste Quartal der Gruppe seit Ende 2021 und hat dazu beigetragen, dass 2023 nach 2021 das zweitstärkste Jahr in der Unternehmensgeschichte der Gruppe ist. Ausführliche Details zu den Q4-Ergebnissen, einschließlich Finanzinformationen zu den einzelnen Geschäftsbereichen der Gruppe, sind im vollständigen Bericht enthalten, der hier verfügbar ist.

Der Jahresbericht der Gruppe, einschließlich der vollständigen geprüften Finanzdaten, soll am 30. April 2024 veröffentlicht werden.



Jean-Marie Mognetti, CoinShares-CEO:„Nachdem wir unsere Strategie im Jahr 2022 verfeinert haben, befinden wir uns nun auf dem richtigen Kurs. Im Laufe des Jahres 2023 waren wir erfreut zu sehen, dass die Zahlen unseren Ansatz bestätigten, wobei unser EBITDA das ganze Jahr über und insbesondere im vierten Quartal robust blieb.



Doch es geht nicht nur um die Zahlen, sondern um die gemeinsamen Anstrengungen aller Geschäftsbereiche und Unternehmensfunktionen, die diesen Erfolg ermöglicht haben.



2023 ist unser zweitbestes Jahr in der Geschichte, was die Solidität unserer Strategien und unsere operative Stärke bestätigt.



Unser Fokus liegt nun darauf, diesen Schwung zu nutzen, um global zu expandieren und CoinShares als den definitiven One-Stop-Shop für Investitionen in digitale Vermögenswerte weltweit zu positionieren.“





ÜBER COINSHARES



CoinShares ist der führende europäische alternative Vermögensverwalter, der sich auf digitale Vermögenswerte spezialisiert hat und eine breite Palette von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Anlageverwaltung, Handel und Wertpapiere für eine Vielzahl von Kunden anbietet, darunter Unternehmen, Finanzinstitute und Privatpersonen. Das Unternehmen, das sich seit 2013 auf Kryptowährungen konzentriert, hat seinen Hauptsitz in Jersey und verfügt über Niederlassungen in Frankreich, Schweden, der Schweiz, Großbritannien und den USA. CoinShares wird in Jersey von der Jersey Financial Services Commission, in Frankreich von der Autorité des marchés financiers und in den USA von der Financial Industry Regulatory Authority reguliert. CoinShares ist an der Nasdaq Stockholm unter dem Kürzel CS und an der OTCQX unter dem Kürzel CNSRF notiert.







