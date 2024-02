CoinShares annonce ses résultats du quatrième trimestre 2023

13 Février 2024 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (“CoinShares'' ou “the Company”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), le leader européen de la gestion d’actifs numériques, a publié ses résultats pour le trimestre se terminant le 31 Décembre 2023.

Pour Jean-Marie Mognetti, CEO de CoinShares :



« Après avoir affiné notre stratégie en 2022, nous sommes maintenant sur la bonne voie. Au cours de l'année 2023, nous avons été ravis de constater que les chiffres validaient notre approche, notre EBITDA étant resté solide tout au long de l'année et en particulier au quatrième trimestre.

Cependant, ce n'est pas seulement une histoire de chiffres ; c'est l'effort coordonné de chaque département et de chaque métier au sein de l'entreprise qui explique ce succès.



2023 s’est révélée être la deuxième meilleure année enregistrée à ce jour, ce qui confirme la solidité de nos stratégies ainsi que notre force de frappe opérationnelle.

Notre objectif est désormais de tirer parti de cette dynamique pour nous déployer à l'échelle mondiale et faire de CoinShares le guichet unique de l'investissement dans les actifs numériques. »

Les chiffres à retenir pour le quatrième trimestre 2023 :

Les recettes, gains et autres revenus du trimestre s’élèvent à £ 33,3 millions (quatrième trimestre 2022 : £14,3 millions)

(quatrième trimestre 2022 : £14,3 millions) L’EBITDA ajusté au quatrième trimestre s’établit à £ 25,7 millions (quatrième trimestre 2022 : négatif à £23,8 millions)

(quatrième trimestre 2022 : négatif à £23,8 millions) Le résultat global du quatrième trimestre 2023 s’élève à £15,3 millions (quatrième trimestre 2022 : négatif à £37,1 millions).





Les principaux chiffres de l'année 2023 :

En 2023, les recettes, gains et autres revenus s’élèvent à £85,7 millions (En 2022 : £72,4 millions).

(En 2022 : £72,4 millions). L’EBITDA ajusté en 2023 s’établit à £56,9 millions (En 2022 : négatif de £6,8 millions).

(En 2022 : négatif de £6,8 millions). Le résultat global pour 2023 s’élève à £37,9 millions (En 2022 : £2,9 millions).





Ce qu’il faut retenir du quatrième trimestre 2023 sur le plan opérationnel :

Un excellent démarrage en 2023 et un EBITDA resté positif tout au long de l'année, avec de solides performances au quatrième trimestre.



Gestion d'actifs : les frais de gestion s’élèvent à £13,0 millions au quatrième trimestre. CoinShares Physical a généré un afflux significatif, contribuant à hauteur de $213,2 millions sur la plateforme tout au long de l'année. L’actif sous gestion de CoinShares Physical a atteint £567,3 millions (en excluant le financement initial de CoinShares), soit 19% de l’actif sous gestion du groupe.

CoinShares Blockchain Global Equity Index : le quatrième trimestre est solide, avec un rendement de 51 % en 2023, surpassant le MSCI World et le S&P 500. L'année 2023 s’est clôturée à £576,1 millions référencés dans l'indice, le deuxième plus important de ce type à l'échelle mondiale. Le développement de CoinShares sur le marché américain devrait permettre d'élargir la base des investisseurs.





Marchés financiers et Hedge Fund Solutions : on note une forte croissance au quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires qui s’élève à £12,7 millions. Cette performance est dopée par le staking, le trading et l’activité de prêts. Les produits de Hedge Fund Solutions, en particulier la stratégie Bitcoin, ont surpassé leur indice de référence.





Investissements principaux : les signes de reprise se sont manifestés au quatrième trimestre avec des désinvestissements stratégiques dans 3iQ et SBG, générant des liquidités disponibles pour le réinvestissement.



Des performances générales solides avec un EBITDA ajusté qui s’établit à £25,7 millions pour le quatrième trimestre, le chiffre global de l'année s'élevant à £56,9 millions.





Politique en matière de dividendes

Le conseil d'administration a adopté une version modifiée de sa politique de dividendes. Tout en étant déterminés à poursuivre notre croissance, nous souhaitons également récompenser nos actionnaires pour leur confiance et leur soutien.







Cette politique stipule que le versement annuel des dividendes se situera entre 20 et 40 % du résultat global annuel du groupe, en excluant les impacts liés à la conversion des devises.



Le paiement du dividende annuel sera effectué en SEK en quatre versements trimestriels via le système de règlement Euroclear Sweden, conditionnés, avant chaque paiement, par l'évaluation de ses besoins financiers, réalisée par la Commission sur la base du solde de trésorerie du Groupe.



CoinShares entretient une relation solide avec une grande diversité d’acteurs bancaires dans le monde entier, cependant, la capacité à verser le dividende reste subordonnée à l’établissement d’un accord avec une institution bancaire suédoise afin de permettre le paiement par l’intermédiaire d’Euroclear. De nouvelles informations seront à ce sujet communiquées ultérieurement.

La performance réalisée au quatrième trimestre correspond au meilleur résultat du Groupe depuis fin 2021, et a contribué à faire de 2023 la deuxième meilleure année de l'histoire de CoinShares après 2021. Le rapport financier complet du quatrième trimestre, y compris les informations financières de chaque unité opérationnelle du Groupe, est accessible en cliquant sur ce lien.

La publication du rapport annuel du groupe, comprenant l’ensemble des données financières auditées, est prévue pour le 30 avril 2024.

