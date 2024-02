CoinShares Bokslutskommuniké för 2023

13 february 2024 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (“CoinShares'' eller “företaget”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), den ledande europeiska alternativa kapitalförvaltaren specialiserad på digitala tillgångar, har idag publicerat sitt resultat för det fjärde kvartalet som avslutades den 31 december 2023.

Jean-Marie Mognetti, CoinShares VD säger:

”Efter att sedan 2022 förfinat vår strategi, är vi nu helt rätt väg. Såsom 2023 utvecklats, är vi glada över att se siffror som bekräftar vår strategi med fortsatt stabil EBITDA under hela året och särskilt under fjärde kvartalet.

Men det är mer än siffrorna; det är de sammantagna ansträngningar från varje affärsenhet och företagsfunktion som har skapat detta positiva resultat.

2023 blev vårt näst bästa år någonsin, en bekräftelse på styrkan i vår strategi och operationella förmåga.

Vårt fokus är nu att dra fördel av detta momentum, med sikte på att expandera globalt och positionera CoinShares som den självklara ”one-stop-shopen” för investeringar i digitala tillgångar över hela världen."

Finansiella höjdpunkter för det fjärde kvartalet

Kombinerade intäkter, vinster och övriga intäkter för kvartalet uppgick till 33,3 miljoner pund (Q4 2022: 14,3 miljoner pund)

för kvartalet uppgick till (Q4 2022: 14,3 miljoner pund) Justerad EBITDA för Q4 uppgick till 25,7 miljoner pund (Q4 2022: minus 23,8 miljoner pund)

för Q4 uppgick till (Q4 2022: minus 23,8 miljoner pund) Summa totalt resultat för Q4 2023 på 15,3 miljoner pund (Q4 2022: minus 37,1 miljoner pund)





Finansiella höjdpunkter för året 2023

Kombinerade intäkter, vinster och övriga intäkter för kvartalet uppgick till 85.7 miljoner pund (2022: 72.4 miljoner pund)

för kvartalet uppgick till (2022: 72.4 miljoner pund) Justerad EBITDA för 2023 uppgick till 56,9 miljoner pund (2022: minus 6,8 miljoner pund)

för 2023 uppgick till (2022: minus 6,8 miljoner pund) Summa totalt resultat för 2023 på 37,9 miljoner pund (2022: 2,9 miljoner pund)





Q4 2023 operational highlights

Positiv start på 2023, genomgående positiv EBITDA med stark utveckling i Q4.





Kapitalförvaltning: förvaltningsavgifter för det fjärde kvartalet på 13,0 miljoner pund. CoinShares Physical drev ett betydande inflöde och bidrog till det totala plattformsinflödet på 213,2 miljoner amerikanska dollar. CoinShares Physicals AUM nådde 567,3 miljoner pund (exklusive CoinShares seed) vilket motsvarar 19% av koncernens totala AUM.





CoinShares Blockchain Global Equity Index (Index): Starkt fjärde kvartal med 51 % avkastning på året 2023, överträffade MSCI World och S&P 500. Avslutade 2023 med 576,1 miljoner pund som jämfördes med indexet, det näst största i sitt slag globalt. Expansionen till den amerikanska marknaden möjliggör en större investerarbas.





Kapitalmarknader: Resultat för det fjärde kvartalet på 12,7 miljoner pund. Resultatet förstärktes av insatser, handelsvinster och utlåning. Hedge Fund Solutions produkter, särskilt Bitcoin-strategin som överträffade sitt jämförelseindex.





Huvudsakliga investeringar: Återhämtning under det fjärde kvartalet med strategiska avyttringar i 3iQ och SBG vilket genererar likviditet för återinvestering.





Generellt starkt resultat med justerad EBITDA på 25,7 miljoner pund för det fjärde kvartalet, och med en helårssiffra för 2023 på 56,9 miljoner pund.





Utdelningspolicy

Styrelsen har beslutat om ändrad utdelningspolicy. Parallellt med fokus på tillväxt vill vi belöna våra aktieägare för deras förtroende och stöd.

Policyn stipulerar att den årliga utdelningen ska vara mellan 20–40% av koncernens årliga totala resultat, exklusive valutaomräkningsdifferenser.

Den årliga utdelningen kommer att betalas ut i SEK i fyra kvartalsvisa delbetalningar via Euroclear Sweden och storlek på utdelning kommer att bedömas baserat på en bedömning av styrelsen avseende koncernens finansiella status och kassaflödesförutsättningar innan varje utbetalning görs.

CoinShares upprätthåller en rad starka bankrelationer globalt, men möjligheten att betala utdelning förblir under förutsättning att en nödvändig svensk bankrelation etableras för att möjliggöra utbetalning via Euroclear. Vi kommer att informera ytterligare om detta så snart det är möjligt.

Avslutande anmärkningar

Resultatet för det fjärde kvartalet markerar koncernens starkaste kvartal sedan starten 2022 och har bidragit till att 2023 är det näst starkaste året i koncernens historia sedan 2021. Fullständiga detaljer om det fjärde kvartalets resultatet, inklusive finansiell information om var och en av koncernens affärsenheter, ingår i den fullständiga rapporten, vilken är tillgänglig här.



Årsredovisningen för koncernen, inklusive fullständig reviderad ekonomi, kommer att publiceras den 30 april 2024.

Ladda ner den fullständiga svenska sammanfattningen här.

Om COINSHARES

CoinShares är en ledande europeisk alternativ kapitalförvaltare, specialiserad på digitala tillgångar som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel med värdepapper till en bred kundgrupp av privat- och företagskunder samt till finansiella institutioner. Företaget är fokuserat på krypto sedan 2013 och har huvudkontor i Jersey, och också med kontor i Frankrike, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. CoinShares har sitt säte i Jersey och reglerat av Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers, i USA av Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap under tickern CS och på OTCQX under tickern CNSRF.

För mer information vänligen besök: https://coinshares.com

Telefon | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Investor Relations | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Denna information är information som CoinShares International Limited är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom förmedling av kontaktpersonerna nedan, kl. 7:00 CET den 13 februari 2024.

Press kontakt

CoinShares

Benoît Pellevoizin

bpellevoizin@coinshares.com

Bilagor