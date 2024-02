WithSecure Oyj, tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2023, 13.2.2024 klo 8.00

WithSecuren tilinpäätöstiedote 2023: Ensimmäinen kannattava ja positiivisen kassavirran vuosineljännes jakautumisen jälkeen

Keskeiset tapahtumat loka – joulukuussa (”viimeinen neljännes”)

Pilvipohjaisten tuotteiden 1 jatkuva vuosilaskutus 2 kasvoi 8 % ja oli 86,8 miljoonaa euroa (80,2 milj. eur)

jatkuva vuosilaskutus kasvoi 8 % ja oli 86,8 miljoonaa euroa (80,2 milj. eur) Jatkuva vuosilaskutus nousi 7 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Pilvipohjaisten tuotteiden asiakaspito oli 99 %

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 21,2 miljoonaa euroa (18,7 milj. eur)

Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 10 % ja oli 5,9 miljoonaa euroa (6,6 milj. eur).

Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 2 % ja oli 10,8 miljoonaa euroa (11,1 milj. eur)

Oikaistu käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa (-6,0 milj. euroa)

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5,6 miljoonaa euroa (+0,9 milj. eur). Tästä noin -4,5 milj. euroa liittyy neljännellä vuosineljänneksellä julkaistujen muutosneuvottelujen tuloksena tehtyihin kirjauksiin ja -1,0 milj. euroa strategisiin projekteihin.

Keskeiset tapahtumat tammi – joulukuussa 2023

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 81,9 miljoonaa euroa (68,7 milj. eur)

Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 10 % ja oli 24,4 miljoonaa euroa (27,2 milj. eur)

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 6 % ja oli 36,6 miljoonaa euroa (38,8 milj. eur)

Oikaistu käyttökate oli -16,1 miljoonaa euroa (-23,2 milj. euroa, Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate 3) )

) Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -9,0 miljoonaa euroa (-3,3 milj. eur). Tästä -8,9 miljoonaa liittyy helmikuussa 2023 ja lokakuussa 2023 julkaistujen muutosneuvottelujen tuloksena tehtyihin kirjauksiin, +1,4 miljoonaa liittyi aiemmin myydyn liiketoiminnan ehdollisen kauppahinnan arvostukseen ja -1,4 miljoonaa strategisiin projekteihin.

(1) Pilvipohjaiset tuotteet ovat: Elements-tuotteet, Cloud Protection for Salesforce ja hallinnoidut tietoturvapalvelut.



(2) Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja

(3) Vertailukohtana aiemmilta katsauskausilta on käytetty arvioitua vertailukelpoista käyttökatetta. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -selvitys liitetiedossa 6 (Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys)





Näkymät vuodelle 2024

Elements Cloud -tuotteiden ja palveluiden toistuva vuosilaskutus (Annual recurring revenue, ARR) kasvaa 10– 20% edellisestä vuodesta. Vuoden 2023 lopun Elements Cloud ARR oli 78,4 miljoonaa euroa.

Elements Cloud -tuotteiden ja palveluiden liikevaihto kasvaa 10–16% edellsestä vuodesta. Edellisen vuoden Elements Cloud -liikevaihto oli 73,7 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto kasvaa 6–12% edellisestä vuodesta. Koko konsernin edellisen vuoden liikevaihto oli 142,8 miljoonaa euroa.

Koko vuoden 2024 oikaistu käyttökate on positiivinen.

Täsmätys vuoden 2023 pilvipohjaiseen liikevaihtoon

Vuonna 2023 julkaistu pilvipohjainen liikevaihto sisältää Elements Cloud -tuotteet ja palvelut sekä Cloud Protection for Salesforce (CPSF) tuotteen. Vuoden 2023 liikevaihto jakautui näiden välillä seuraavasti:

Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 2023 Elements Cloud -tuotteet ja palvelut 17,9 18,1 18,5 19,2 73,7 CPSF 2,0 2,2 2,0 2,0 8,2 Pilvipohjainen liikevaihto (julkaistu) 19,9 20,3 20,5 21,2 81,9

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka

Vuoden 2023 viimeinen neljännes oli WithSecuren historian ensimmäinen neljännes, jolloin yhtiön liiketoiminta oli kannattavaa ja kassavirta positiivinen. Neljännen neljänneksen oikaistu käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,6 milj. eur.) ja operatiivinen kassavirta 2,7 miljoonaa euroa (-3,5 milj. eur.). Kannattavuuden parantaminen on yksi painopistealueistamme myös vuonna 2024. Olemme tyytyväisiä, että muutosmatkamme tulokset alkavat näkyä.



WithSecuren taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023 toteutuivat jatkuvan vuosilaskutuksen kasvutavoitetta lukuun ottamatta. Neljännen neljänneksen kokonaisliikevaihto kasvoi 4 % edellisvuodesta ja oli 38 miljoonaa euroa (36,4 milj. eur.). Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 21,2 miljoonaa euroa (18,7 milj. eur.). Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuvassa vuosilaskutuksessa ei kyetty samanlaiseen venymiseen kuin vuoden 2022 lopussa, joten jatkuva vuosilaskutus kasvoi viimeisellä neljänneksellä 8 % edellisvuodesta.

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna kaikkien merkittävien tuotteiden osalta. Liikevaihto kasvoi suurimmalla osalla keskeisistä markkina-alueistamme. Kehityksemme jatkui vahvana Ranskassa ja DACH-maissa (Saksa, Itävalta, Sveitsi). Kasvukehitys ei vastannut odotuksiamme Isossa-Britanniassa ja joissakin Pohjoismaissa.

Cloud Protection for Salesforce -tuotteen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, ja useat kansainväliset yritysasiakkaat ovat valinneet kyseisen tuotteen suojatakseen Salesforce-sisältönsä. Osana viimeisellä neljänneksellä julkistettua strategiapäivitystä kerroimme aloittavamme strategisten vaihtoehtojen arvioimisen Cloud Protection for Salesforce -liiketoiminnan kehittämiseksi.

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 2 % ja oli 10,8 miljoonaa euroa (11,1 milj. eur). Liikevaihdon ja kannattavuuden parantuminen vuoden 2023 aikaisemmista neljänneksistä johtui osittain tiimin vuoden 2023 aikana tekemistä järjestelmällisistä toimista, joiden tavoitteena oli parantaa asiakaskysynnän ja työn resursoinnin välistä koordinointia. Osana päivitettyä strategiaa julkistimme, että kyberturvallisuuskonsultoinnista muodostetaan oma itsenäinen yksikkönsä, joka palvelee suuria yritysasiakkaita Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa. Se jatkaa kehittymistä maailman johtavaksi ennakoivaa tietoturvakonsultointia tarjoavaksi yksiköksi. Olemme käynnistäneet prosessin arvioidaksemme strategisia vaihtoehtoja kyberturvallisuuskonsultointiliiketoiminnan osalta.

Lokakuussa julkistimme yhtiömme päivitetyn strategian. Jatkossa WithSecure keskittyy palvelemaan keskisuuria asiakkaita pilvipohjaisen Elements-ohjelmiston ja skaalautuvien Co-security-yhteistoimintapalveluiden avulla partnerikanavan kautta. Lisäarvoa tuottavat kumppanit ovat ensiarvoisen tärkeitä keskisuurten asiakkaiden saavuttamisessa. Päivitetty strategia tarjoaa WithSecurelle mahdollisuuden keskittyä yhtiön tärkeimpiin erottautumistekijöihin ja jatkaa niiden kehittämistä. Tärkeimpiä erottautumistekijöitä ovat pilvipohjainen Elements-ohjelmistoalusta, Co-security-yhteistoimintapalvelut sekä kokonaisvaltainen partneriohjelma, josta yhtiö on jo tunnettu. Vuonna 2024 aiomme lisätä Elements-alustaan uusia kyberuhkille altistumisen hallintakyvykkyyksiä (Exposure Management) ja hyödyntää tekoälyä aiempaa laajemmin. Uskon, että oman ohjelmistomme ja sitä täydentävien huippuluokan tukipalvelujen – jotka ovat tulevaisuudessa kaikkien kumppaneiden ja asiakkaiden saatavilla tarpeiden mukaan – ansiosta WithSecure erottautuu vahvasti muista kyberturvallisuusmarkkinoilla.

Kesäkuussa 2022 toteutetun F-Securen eriyttämisen jälkeen WithSecure on uudistanut strategiaansa, rakennettaan ja taloudellisia tavoitteitaan merkittävästi. Vuonna 2024 teemme lujasti töitä, jotta yhtiö palaa vahvalle kasvupolulle parantaen samalla kannattavuutta kohti tavoitetasoa.

Taloudellinen kehitys

miljoonaa euroa 10-12/2023 10-12/2022 Muutos % 1-12/2023 1-12/2022 Muutos % Liikevaihto 38,0 36,4 4 % 142,8 134,7 6 % Pilvipohjaiset tuotteet 21,2 18,7 13 % 81,9 68,7 19 % Paikallisesti hallinnoidut tuotteet 5,9 6,6 -10 % 24,4 27,2 -10 % Kyberturvakonsultointi 10,8 11,1 -2 % 36,6 38,8 -6 % Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -10,4 -12,6 17 % -42,6 -47,0 9 % Bruttokate 27,6 23,8 16 % 100,2 87,7 14 % % liikevaihdosta 72,7 % 65,4 % 70,2 % 65,1 % Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,7 -42 % 1,4 2,3 -39 % Liiketoiminnan kulut -27,8 -30,5 9 % -117,7 -116,7 -1 % Myynti ja markkinointi -15,7 -21,1 26 % -68,1 -79,1 14 % Tutkimus ja tuotekehitys -8,8 -6,7 -31 % -36,3 -28,4 -28 % Hallinto -3,3 -2,6 -24 % -13,3 -9,2 -44 % Oikaistu käyttökate 0,2 -6,0 103 % -16,1 -26,7 40 % % liikevaihdosta 0,5 % -16,5 % -11,3 % -19,8 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) Muut erät -1,0 -1,4 Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut -4,5 -8,9 Liiketoimintojen myynnit 1,2 100 % 1,4 -1,5 193 % Jakautuminen -0,3 100 % -1,8 100 % Käyttökate -5,4 -5,1 -5 % -25,1 -29,9 16 % % liikevaihdosta -14,1 % -14,0 % -17,6 % -22,2 % Poistot ja arvonalentumiset ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja -2,6 -2,7 -1 % -10,2 -10,1 -1 % Arvonalentuminen 0,0 -6,2 Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,6 -0,6 0 % -2,4 -2,5 4 % Liikevoitto -8,6 -8,4 -3 % -43,9 -42,6 -3 % % liikevaihdosta -22,7 % -23,0 % -30,7 % -31,6 % Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate 0,2 -6,0 103 % -16,1 -23,2 31 % % liikevaihdosta 0,5 % -16,5 % -11,3 % -17,3 % Oikaistu liikevoitto -2,4 -8,7 72 % -26,3 -36,8 28 % % liikevaihdosta -6,4 % -23,8 % -18,4 % -27,3 % Tilikauden tulos (lopetetut toiminnot) 468,5 100 %





miljoonaa euroa 10-12/2023 10-12/2022 Muutos % 1-12/2023 1-12/2022 Muutos % Osakekohtainen tulos (euroa) (jatkuvat toiminnot) -0,07 -0,04 -49 % -0,23 -0,22 -5 % Saadut ennakot (jatkuvat toiminnot) 66,9 68,6 -2 % Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2,7 -3,5 177 % -19,9 -14,1 -40 % Rahavarat 36,6 55,1 -34 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -27,5 % -22,5 % -22 % -30,5 % -30,5 % 0 % Omavaraisuusaste, % 73,3 % 79,0 % -7 % Nettovelkaantumisaste, % -22,2 % -39,9 % 44 % Henkilöstö, kauden lopussa 1 087 1 295 -16 %

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

