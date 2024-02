LHV Groupi tulemused jaanuaris 2024

LHV Groupi jaoks iseloomustasid aasta algust kõrgete ärimahtude ja intressimäärade toel suurenenud tulud.



AS-i LHV Group konsolideeritud hoiused kasvasid jaanuaris 94 miljoni euro võrra. Seejuures kasvasid tähtajalised hoiused 75 miljonit eurot ning nõudmiseni hoiused 19 miljonit eurot. Konsolideeritud laenuportfell kasvas 40 miljoni euro võrra, sellest jaelaenud kasvasid 9 miljonit eurot ja ettevõtete laenud 31 miljonit eurot. LHV juhitud fondide maht vähenes kuuga 55 miljoni euro võrra. Jaanuaris töödeldi 5,7 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.



AS LHV Group teenis jaanuaris konsolideeritult 13,6 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 12,5 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 3,2 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 141 tuhat eurot. AS LHV Kindlustuse puhaskahjumiks jäi jaanuaris 59 tuhat eurot.



LHV Panga klientide arv kasvas jaanuaris 3500 võrra. Detsembris ja jaanuaris läbi viidud uuringufirma Dive uuringu tulemusena kuulutati LHV Pank taas Eesti parima teenindusega pangaks.

Jaanuaris tõi LHV klientide soovidele vastates turule uuendusliku Kogumiskonto lahenduse, mille puhul teenib klient kontol oleva raha pealt 2% intressi, kuid saab raha soovi korral kohe kontolt välja kanda. Jaanuari lõpuks avasid kliendid üle 3500 sellise konto.

LHV Panga hoiuste maht kasvas 51 miljoni euro võrra, sellest 23 miljonit eurot oli tavaklientide hoiuste kasv. Jaanuaris kasvas märgatavalt kodulaenutaotluste arv. Jaelaenude portfell suurenes 9 miljoni euro võrra. Eesti ettevõtete laenude maht kasvas 21 miljoni euro võrra. Krediidikvaliteet püsis heal tasemel, kuid üksikutele klientidele tehti ettevaatavalt allahindlusi.

LHV Bank Ltd on Ühendkuningriigis endiselt hoogsalt ärimahtusid kasvatamas, kui jaanuaris kasvasid hoiused 86 miljoni euro võrra ja laenuportfell 10 miljoni euro võrra. Uue ettevõtete laenude juhi eestvedamisel on laiendamisel maaklerite võrgustik ja turule toomisel kolmas laenutoode. Banki puhaskasumis on arvestatud ühekordne tulumaksutulu eelnevatelt aastatelt 1,8 miljoni euro mahus.



LHV Varahalduse pensionifondide jaoks oli jaanuar keerulisem kuu, kuna fondide M, L ja XL tootlused olid vastavalt 0,4%, 0,8% ja 0,8%. Pensionifond Indeks kerkis 1,4%, fond Roheline langes 9,1%. Pensionifondide mahtu mõjutasid negatiivselt liikumised fondide vahel ning ka II sambast väljumine, mille tagajärjel vähenes ka II samba aktiivsete klientide arv kahe tuhande võrra. Jaanuaris algas avalduste vastuvõtt II samba sissemaksete suurendamiseks, esimese kuuga esitasid kliendid 2000 avaldust.



Jaanuaris sõlmiti 13 700 uut kindlustuslepingut ning kehtivate lepingute arv kasvas 231 tuhande poliisini. Jaanuar on tavapäraselt suurema kahjude hulgaga kuu – LHV Kindlustus registreeris 7200 uut kahjujuhtumit. See mõjutas tulemit negatiivselt, samas on teenitud preemiad kasvamas.



AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1080 inimese. LHV pangateenuseid kasutab jaanuari lõpu seisuga 421 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 121 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 163 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





