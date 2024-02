Selskabsmeddelelse nr. 5-2023/24

13. februar 2024

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION, HERUNDER I USA

InterMail offentliggør frivilligt overtagelsestilbud fra Capidea

InterMail A/S ("InterMail") og CapHold 4 Inv ApS (“Tilbudsgiver”) har i dag indgået en offentliggørelsesaftalen ifølge hvilken Tilbudsgiver vil fremsætte et frivilligt, betinget overtagelsestilbud på selskabets samlede aktiekapital ("Tilbuddet"). Ifølge vilkårene for Tilbuddet vil alle aktionærer blive tilbudt et kontant vederlag på DKK 16,00 pr. aktie.

Tilbudsgiver har modtaget bindende tilsagn fra aktionærer, der tilsammen repræsenterer 75,23 % af aktiekapitalen.

Tilbuddet fremsættes af CapHold 4 Inv ApS, et helejet indirekte datterselskab af Capidea Kapital IV K/S.

Redegørelse fra InterMails bestyrelse

InterMails bestyrelse vil efter Tilbudsgivers offentliggørelse af det godkendte tilbudsdokument udsende sin redegørelse i henhold til § 22 i Bekendtgørelse nr. 636/2020 om overtagelsestilbud.

Tilbudsproces og -betingelser

Meddelelsen om Tilbudsgivers beslutning om at fremsætte Tilbuddet er vedhæftet og offentliggøres hermed i overensstemmelse med § 4, stk. 1, i Bekendtgørelse nr. 636/2020 om overtagelsestilbud.

Tilbuddet vil blive gennemført i overensstemmelse med dansk ret, og vilkårene og betingelserne for Tilbuddet vil fremgå af et tilbudsdokument, der vil blive offentliggjort af Tilbudsgiver efter godkendelse fra Finanstilsynet og senest fire uger efter datoen for denne meddelelse.

Gennemførelse af Tilbuddet vil bl.a. være underlagt sædvanlige betingelser, herunder accept af Tilbuddet fra mindst 75,23 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i InterMail. En fuldstændig oversigt over betingelserne vil fremgå af tilbudsdokumentet.

Forventninger til regnskabsåret 2023/2024

InterMail offentliggjorde den 14. november 2023 i forbindelse med aflæggelsen af årsrapport for 2022/2023 sine økonomiske forventninger til 2023/2024. InterMail fastholder sine forventninger til 2023/2024, som udmeldt den 14. november 2023, justeret for eventuelle effekter af gennemførelsen af Tilbuddet.

Ansvarsfraskrivelse og information til aktionærer i udelukkede jurisdiktioner

Tilbuddet, når og hvis fremsat, vil ikke udgøre et tilbud, hverken direkte eller indirekte, i nogen jurisdiktion, hvor afgivelsen eller accepten af Tilbuddet ikke ville være i overensstemmelse med lovgivning om værdipapirer eller andre love eller bestemmelser i en sådan jurisdiktion, herunder USA. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende Tilbuddet må ikke sendes, videresendes eller distribueres på nogen anden måde i nogen jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe aktier i InterMail. Tilbuddet, når og hvis fremsat, vil udelukkende fremsættes i form af tilbudsdokumentet, der udarbejdes og offentliggøres af Tilbudsgiver. Tilbudsdokumentet vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for Tilbuddet. Aktionærer i InterMail opfordres til at læse tilbudsdokumentet og alle tilknyttede dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger om Tilbuddet.

Enhver aktionær skal selv orientere sig om gældende lovgivning og mulige skattemæssige konsekvenser i forbindelse med Tilbuddet og bør rådføre sig med sine professionelle rådgivere.

