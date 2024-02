Verkkokauppa.com Oyj - Managers' Transactions – Seppälä

Verkkokauppa.com Oyj MANAGERS’ TRANSACTIONS February 13, 2024 at 9:30 EET

Verkkokauppa.com Oyj has received a notification from Samuli Seppälä, Verkkokauppa.com Oyj's Board member, of a transaction made with Verkkokauppa.com Oyj’s financial instrument, according to the Article 19 of EU Market Abuse Regulation. Detailed information about the transaction is given here under.

Person subject to the notification requirement

Name: Seppälä, Samuli

Position: Member of the Board

____________________________________________

Issuer: Verkkokauppa.com Oyj

LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 52126/4/4

____________________________________________

Transaction date: 2024-02-12

Venue: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI4000049812

Nature of transaction: DISPOSAL

Transaction details

(1): Volume: 1,900,000 Unit price: 2.33 EUR

Aggregated transactions (1):

Volume: 1,900,000 Volume weighted average price: 2.33 EUR

More information:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications

Verkkokauppa.com Oyj

marja.makinen@verkkokauppa.com

Tel. +358 40 671 2999

Verkkokauppa.com (Nasdaq Helsinki: VERK) on Suomen johtava verkkokauppa, joka tarjoaa laajasti tuotteita kodin teknologiasta vapaa-aikaan sekä yritysten tarpeisiin. Vuodesta 1992 toiminut yritys on maailman vanhimpia verkkokauppoja, yhdistäen verkkokaupan ja myymälänsä monikanavaiseksi asiakaskokemukseksi. Verkkokauppa.comin neljä jättimyymälää sijaitsevat Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa. Ylivertaisen asiakaskokemuksen tarjoamiseksi yhtiö toimittaa tuotteet jopa tunnissa kotiovelle vuorokauden ympäri hyödyntäen automatisaatiota ja robotiikkaa. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan noin 700 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla ja sillä on yli 21 000 osakkeenomistajaa.