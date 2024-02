Bahnbrechende neue Studie quantifiziert die „Chancenvorteile“ von erstklassiger Bildung in Verbindung mit Staatsangehörigkeiten

LONDON, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das führende internationale Vermögensberatungsunternehmen Henley & Partners hat eine bahnbrechende neue Studie veröffentlicht, in der untersucht wird, wie eine erstklassige Ausbildung in Verbindung mit verbesserten globalen Zugangsrechten der nächsten Generation erhebliche Chancen sichert, weil damit ihre globalen Netzwerke wachsen und ihre Karriereaussichten, ihr Einkommenspotenzial und ihre wirtschaftliche Mobilität maximiert werden, sodass sie im Laufe ihres Lebens erfolgreicher sein und mehr Wohlstand generieren können.



Der Henley Chancenindex ist ein firmeneigenes neues Vergleichstool, das im ersten Henley Bildungsbericht vorgestellt wurde. Der Index misst den Einfluss und die Erfolgswahrscheinlichkeit, die mit einer erstklassigen Ausbildung in Verbindung mit zusätzlichen Aufenthaltsrechten und/oder alternativen Staatsangehörigkeiten, die durch Investitionsmigration erworben wurden, auf den Fortbestand und die Vermehrung von generationsübergreifendem Vermögen erzielt werden können.

Der einzigartige Index bewertet und benotet die weltweit führenden Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogramme mittels Investitionen anhand von sechs Parametern, darunter erstklassige Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Verdienstmöglichkeiten, beruflicher Aufstieg, wirtschaftliche Mobilität und Lebensqualität. So erhalten Investoren, Unternehmer und wohlhabende Familien einen Maßstab für den Vergleich und die Identifizierung von Standorten, die künftigen Generationen das beste Umfeld für ihren beruflichen Aufstieg und die Maximierung ihres Einkommenspotenzials bieten.

Dominic Volek , Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, erklärt, dass sowohl Bildung als auch Investitionsmigration „generationenübergreifende Möglichkeiten“ bieten, und dass dies die erste Studie dieser Art ist, die versucht, den komparativen Vorteil dieser wirkungsvollen Verknüpfung zu messen. „Ein erfolgreiches Gleichgewicht zwischen der Generierung von Wohlstand und der Schaffung von Chancen ist ein wesentliches Merkmal aufstrebender Volkswirtschaften. Unser Index hilft Familien, maßgeschneiderte Strategien für die Investitionsmigration zu entwickeln, um ihren Kindern und Erben den Zugang zu den besten Schulen der Welt, den lukrativsten Arbeitsmärkten und einer besseren Lebensqualität zu ermöglichen. Dies geschieht durch die Privilegien und die Flexibilität, die alternative Aufenthaltsgenehmigungen und Staatsbürgerschaften mittels Investitionen bieten, welche ihnen das Recht geben, in den Ländern ihrer Wahl zu studieren, zu leben, zu arbeiten und zu investieren.“

Der kumulative Wert von globalem Zugang und Bildung

Anhand der Vergleichsfunktion des Henley Chancenindex kann eine philippinische Familie, deren Gesamtchancenwert in ihrem Heimatland bei nur 23 % liegt, die Erfolgswahrscheinlichkeit für die nächste Generation auf 82 % erhöhen, indem sie über das US EB-5 Immigrant Investor Program ein Aufenthaltsrecht in den USA erhält. Auch für eine vietnamesische Familie mit einem Wert von 24 % würde ein Umzug in die Schweiz über das Swiss Residence Program die Chance auf 85 % erhöhen, und für Nigerianer mit einem Chancenwert von nur 14 % würde eine Investition in das Singapur Global Investor Program , das Aufenthaltsrechte in dem Stadtstaat bietet, die Lebenschancen um 65 % auf beachtliche 79 % steigern. Andere Investitionsmöglichkeiten im Rahmen des VAE Golden Visa und des neuen neuseeländischen Active Investor Plus Visa verschaffen jungen Menschen aus dem westafrikanischen Land einen Chancenvorteil von 63 % bzw. 59 %.

Ähnlich verhält es sich mit einer südafrikanischen Familie, die Europa als Ziel vor Augen hat: Eine Investition in das Portugal Golden Residence Permit Program bringt generationenübergreifende Vorteile, denn nach fünf Jahren legalen Aufenthalts können sie die portugiesische Staatsbürgerschaft beantragen, die es ihnen ermöglicht, überall in der EU zu leben, zu arbeiten oder zu studieren. Es gibt auch bemerkenswerte Vorteile bei den Beschäftigungsaussichten (25/100 für Südafrika gegenüber 47 für Portugal – ein Zugewinn von 88 %) und bei der Lebensqualität (Südafrika erreicht 40 und Portugal 61 Punkte – eine Verbesserung um 53 %), aber der größte Vorteil ist der dramatische Anstieg der wirtschaftlichen Mobilität (Südafrika erreicht nur 17/100 Punkte im Vergleich zu 74 Punkten in Portugal – eine erstaunliche Verbesserung um 335 %).

Wie Tess Wilkinson , Direktorin von Henley & Partners Education , in dem Bericht betont, ist Bildung allein noch keine Garantie für Erfolgschancen auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt. „In die Bildung Ihres Kindes zu investieren, gilt gemeinhin als eine der besten Möglichkeiten, es für den späteren Erfolg im Leben zu rüsten. Mehrere Studien zeigen, dass Menschen mit Hochschulabschluss rund 50 % mehr verdienen. Die Wirtschaftsforschung zeigt jedoch auch, dass über zwei Drittel der Einkommensunterschiede zwischen Einzelpersonen weltweit allein darauf zurückzuführen sind, in welchem Land sie leben und arbeiten. Der Schlüssel zum Zugang zu diesen lukrativen Arbeitsmärkten liegt also in der Kombination von erstklassigen Akademikern mit entsprechenden Aufenthalts- oder Staatsbürgerschaftsrechten.“

Laut einer exklusiven Studie, die von Dr. José Caballero , leitender Ökonom am IMD World Competitiveness Center in der Schweiz, für den Bericht durchgeführt wurde, ergibt sich der kumulative Nutzen der Investitionsmigration aus der Tatsache, dass die Programme Eltern ermöglichen, ihre Kinder durch eine dauerhafte Niederlassung zu migrieren. „Auf diese Weise können die Eltern ihren Kindern bessere Bildungs- und Berufschancen bieten, ohne die Schwierigkeiten bewältigen zu müssen, die mit der Beschaffung eines Studenten- und/oder Postgraduiertenvisums verbunden sind. Zu diesen Chancen gehören der Zugang zu einer erstklassigen Grund- und Sekundarschulbildung, bessere Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung, das Leben in einer Umgebung mit hoher Lebensqualität, höhere Einkommensaussichten und eine verbesserte grenzüberschreitende Mobilität. Ein solcher Zugang und solche Möglichkeiten tragen dazu bei, den Wohlstand der Familie nachhaltig zu sichern, denn sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, durch die Befähigung der nächsten Generation mit robusteren Qualifikationen und Fähigkeiten Wohlstand zu schaffen und zu erhalten.“

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung

Medienkontakt

Sarah Nicklin

Group Head of PR

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Mobil: +27 72 464 8965