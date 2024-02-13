开创性的最新研究成果：量化优质教育与公民权利相结合的“机会优势”

伦敦, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的国际财富咨询公司 Henley & Partners 发表了开创性的最新研究成果，探讨享有一流教育与畅行全球权利的身份将如何为下一代创造重要机会，拓展其国际网络，开创最广阔的职业前景，最大限度地提升收入潜力和经济流动性，从而有助于他们在人生中取得更大的成就，过上美满生活。



亨利机会指数 （Henley Opportunity Index） 是该公司首份 亨利教育报告 （Henley Education Report） 中展示的一种新基准测试工具（具有专利），量化了通过 投资移民 获得的优质教育以及额外居留权和/或后备公民身份的影响和成功概率，有助于实现世代相传的财富保值增值。

该指数在同类中首创先河，通过六个参数，对通过投资获取 居留权 和 公民身份的全球领先计划 进行评估和评分，涵盖优质教育和就业机会、收入潜力、职业生涯进展、经济流动性和宜居性，为投资者、企业家和富裕家庭提供基准，以比较和确定为子孙后代提供最佳生态系统的地方，从而促进其职业发展并最大限度地提升收入潜力。

Henley & Partners集团私人客户部负责人 Dominic Volek 表示，教育和投资移民都是“代际赋能因素”，这是同类项目中首个试图衡量这种有效组合的比较优势的研究。 “财富传承和发掘机遇并重，是新兴经济体的关键特征。 我们的指数有助于指导家庭制定专属的投资移民策略，为他们的孩子和继承人铺平道路，扫清障碍，让后代获得世界上最好的教育、坐享最赚钱的就业市场，并通过投资方案获得后备 居留权 和 公民身份 的优势和灵活性来提高生活质量，这让他们有权在自己选择的国家学习、生活、工作和投资。”

全球自由出行和教育的累积价值

利用 亨利机会指数 的比较功能可以看出，一个菲律宾家庭在其祖国的机会得分仅为23%，但通过 美国EB-5移民投资者计划 获得美国居留权，可以将下一代成功的可能性提高到82%。 同样，对于机会得分仅为14%的越南家庭来说，通过 瑞士居留计划 搬迁到瑞士，会将他们的优势提高到85%；而对于机会得分仅为14%的尼日利亚人来说，投资于 新加坡全球投资者计划 ，以获得新加坡居留权，可将他们的人生机会得分提高65%，达到惊人的79%。 其他投资选择，例如通过 阿联酋黄金签证 和新西兰新的 积极投资者Plus签证 ，可以分别为西非国家的年轻人带来63%和59%的机会优势 。

同样，对于一个青睐欧洲的南非家庭来说，投资 葡萄牙黄金居留许可计划 将实现复合代际利益，因为在葡萄牙合法居住五年后，他们可以申请公民身份，得以在欧盟任何地方生活、工作或学习。 在顶级就业前景（南非为25/100，葡萄牙为47，提高了88%）和高宜居性（南非为40，葡萄牙为61，提高了53%）方面，分数也会显著提高，但最大的优势是经济流动性大幅飙升（南非的得分仅为17/100，而葡萄牙的得分为74，惊人的升幅高达335%）。

正如 Henley & Partners Education 总监 Tess Wilkinson 在报告中指出的那样，仅靠教育并不能保证获得未来就业市场的机会。 “众所周知，投资于孩子的教育是让他们在以后的生活中取得成功的最佳途径之一， 多项研究 表明，拥有高等教育学历的人士的收入要高出约50%。 然而，经济研究还显示，全球个人之间超过 三分之二的收入 差异仅仅归因于他们生活和工作的国家/地区。 因此，将世界一流的学院教育与相关的居留权或公民权利结合起来，是进入这些收入丰厚的就业市场的关键所在。”

根据瑞士IMD World Competitiveness Center的高级经济学家 José Caballero 博士 专门为该报告开展的研究表明，投资移民的累积效应源自以下事实：得益于这些计划，父母能够通过永久定居来促成子女移民。 “通过这种做法，父母可以为孩子提供更好的教育和职业机会，同时避免了学生和/或研究生签证带来的麻烦。 这些机会包括获得优质的中小学教育、更多的职业发展机会、优越的生活环境、更高收入的前景以及更便于跨境出行。 这些便利和机会为下一代赋予更强大的技能和能力，更有利于创造和保有财富，从而促进家庭保持世代繁荣昌盛。”

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