突破性新研究量化了優質教育與公民權利結合的「機遇優勢」

倫敦, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的國際財富顧問公司 Henley & Partners 發表了具開拓性的全新研究，探索一流的優質教育如何與擴大的環球准入權利結合，為新一代創造重大機遇、拓展他們的全球網絡、盡量為他們擴闊就業前景、收入潛力，以及在生命週期中取得更大成就和繁榮昌盛的經濟流動力。



Henley Opportunity Index （亨利機遇指數）為該公司發表首份 Henley Education Report （亨利教育報告）中所展示的一項全新專利基準測試工具，其量化了優質教育結合附加居留權利及 / 或透過 投資移民 取得的替代公民身份所帶來的影響和成功機率，可有助於保存和增長多個世代的財富。

此乃同類型中的首個指數，它通過六項參數，包括優質教育和就業機遇、收入潛力、事業發展、經濟流動力及宜居程度，對世界頂尖的 居留權 及 公民身份投資計劃 進行評估和評分，為投資者、企業家及富裕家庭提供基準，用作比較和識別可為後人提供最佳生態環境的地點，以促進他們的事業發展並盡量擴大其收入潛力。

Henley & Partners 集團私人客戶部門的主管 Dominic Volek 表示：「教育和投資移民是『世代之間的推動者』，而且這是同類型中的首項研究，試圖衡量此強效組合的相對優勢。 要為創造財富及締造機遇成功地取得平衡，是新興經濟體的重要特徵。 我們的指數為家庭量身定製的投資移民策略提供指引，為他們的子女及繼承人獲得全球最佳教育、收入來源最豐厚的就業市場機遇打開康莊大道，並且透過以投資選項獲得替代 居留權 和 公民身份 的優越權利及靈活性來提升生活質素，讓他們在所選擇的國家或地區擁有留學、居住、工作和投資的權利。」

環球准入權利與教育的累積價值

採用 Henley Opportunity Index （亨利機遇指數）的比較功能，一個菲律賓家庭在本國的整體機遇評分只有 23%，但透過 美國 EB-5 移民投資者計劃（ US EB-5 Immigrant Investor Program ） 而取得美國居留權的話，其下一代取得成功的機率可提升至 82%。 同樣，一個機遇評分只有 24% 的越南家庭，透過 瑞士居留計劃（ Swiss Residence Program ） 移居瑞士的話，則可將其優勢提升至 85%，而一個機遇評分只有 14% 的尼日利亞家庭，以投資於 新加坡全球商業投資者計劃（ Singapore Global Investor Program） 取得該城邦國家的居留權，其生活中可獲得的機遇將大幅提升 65%，達到令人刮目相看的 79%。 其他投資選項，例如透過 阿聯酋黃金簽證（ UAE Golden Visa ） 及新西蘭全新推出的 積極投資者升級簽證（ Active Investor Plus Visa ） ，可為來自西非國家的年青人分別提供 63% 及 59% 的機遇優勢。

同樣，對於一個將目光放眼於歐洲的南非家庭而言，投資於 葡萄牙黃金簽證計劃（ Portugal Golden Residence Permit Program ） 將可實現複合代際效益，在取得五年合法居留權後，該家庭便可申請入籍成為公民，讓他們可以在歐盟任何地方居住、工作或留學。 在頂尖就業前景方面亦得到顯著改善（在南非為 25/100，相較於葡萄牙的 47，大幅上升 88%），宜居程度有所提高（南非的評分為 40，而葡萄牙則為 61，改善程度為 53%），惟最大優勢來自經濟流動力的急劇提升（相較於葡萄牙的 74，南非的評分只有 17/100，改善程度為 335%，令人感到詫異）。

Henley & Partners 教育部門的總監 Tess Wilkinson 在報告中指出，單靠教育無法保證在未來就業市場可獲得機遇。 「投資於子女的教育，普遍被認為是他們在人生往後階段取得成功的其中一種最佳方式，有 多項研究 顯示擁有高等教育學歷的人可賺取多大約 50% 的收入。 然而，經濟研究亦顯示，全球個人之間有超過 三分之二的入息 差異可歸因於他們所居住及工作的國家或地區。 因此，將一流的學術與相關的居留或公民權利結合起來，以獲得那些收入豐厚就業市場的機遇，是關鍵所在。」

根據由瑞士 IMD World Competitiveness Center（國際管理發展學院世界競爭力研究中心）高級經濟師 José Caballero 博士 為報告所進行的獨家研究指出，投資移民的累積效應源於一個事實：這些計劃令家長可透過永久定居讓子女得到移民的機會。 「這樣做的話，家長可為子女提供更佳的教育及就業機會，而無需為取得學生及 / 或研究生簽證而煩惱。 這些機遇包括獲得優質的中、小學敎育、更佳的事業發展機會、於生活質素高尚的環境中居住、更高收入前景，以及更便利的跨境流動能力。 透過賦予下一代更強大的技巧和能力，這些可享的機會和機遇提高了創造和保存財富的可能性，令家族的繁榮昌盛得以持續下去。」

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