突破性新研究量化了優質教育與公民權利結合的「機遇優勢」

倫敦, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的國際財富顧問公司 Henley & Partners 發表了具開拓性的全新研究，探索一流的優質教育如何與擴大的環球准入權利結合，為新一代創造重大機遇、拓展他們的全球網絡、盡量為他們擴闊就業前景、收入潛力，以及在生命週期中取得更大成就和繁榮昌盛的經濟流動力。
Henley Opportunity Index（亨利機遇指數）為該公司發表首份 Henley Education Report（亨利教育報告）中所展示的一項全新專利基準測試工具，其量化了優質教育結合附加居留權利及 / 或透過投資移民取得的替代公民身份所帶來的影響和成功機率，可有助於保存和增長多個世代的財富。
此乃同類型中的首個指數，它通過六項參數，包括優質教育和就業機遇、收入潛力、事業發展、經濟流動力及宜居程度，對世界頂尖的居留權及公民身份投資計劃進行評估和評分，為投資者、企業家及富裕家庭提供基準，用作比較和識別可為後人提供最佳生態環境的地點，以促進他們的事業發展並盡量擴大其收入潛力。
Henley & Partners 集團私人客戶部門的主管 Dominic Volek 表示：「教育和投資移民是『世代之間的推動者』，而且這是同類型中的首項研究，試圖衡量此強效組合的相對優勢。 要為創造財富及締造機遇成功地取得平衡，是新興經濟體的重要特徵。 我們的指數為家庭量身定製的投資移民策略提供指引，為他們的子女及繼承人獲得全球最佳教育、收入來源最豐厚的就業市場機遇打開康莊大道，並且透過以投資選項獲得替代居留權和公民身份的優越權利及靈活性來提升生活質素，讓他們在所選擇的國家或地區擁有留學、居住、工作和投資的權利。」
環球准入權利與教育的累積價值
採用 Henley Opportunity Index（亨利機遇指數）的比較功能，一個菲律賓家庭在本國的整體機遇評分只有 23%，但透過美國 EB-5 移民投資者計劃（US EB-5 Immigrant Investor Program）而取得美國居留權的話，其下一代取得成功的機率可提升至 82%。 同樣，一個機遇評分只有 24% 的越南家庭，透過瑞士居留計劃（Swiss Residence Program）移居瑞士的話，則可將其優勢提升至 85%，而一個機遇評分只有 14% 的尼日利亞家庭，以投資於新加坡全球商業投資者計劃（Singapore Global Investor Program）取得該城邦國家的居留權，其生活中可獲得的機遇將大幅提升 65%，達到令人刮目相看的 79%。 其他投資選項，例如透過阿聯酋黃金簽證（UAE Golden Visa）及新西蘭全新推出的積極投資者升級簽證（Active Investor Plus Visa），可為來自西非國家的年青人分別提供 63% 及 59% 的機遇優勢。
同樣，對於一個將目光放眼於歐洲的南非家庭而言，投資於葡萄牙黃金簽證計劃（Portugal Golden Residence Permit Program）將可實現複合代際效益，在取得五年合法居留權後，該家庭便可申請入籍成為公民，讓他們可以在歐盟任何地方居住、工作或留學。 在頂尖就業前景方面亦得到顯著改善（在南非為 25/100，相較於葡萄牙的 47，大幅上升 88%），宜居程度有所提高（南非的評分為 40，而葡萄牙則為 61，改善程度為 53%），惟最大優勢來自經濟流動力的急劇提升（相較於葡萄牙的 74，南非的評分只有 17/100，改善程度為 335%，令人感到詫異）。
Henley & Partners 教育部門的總監 Tess Wilkinson 在報告中指出，單靠教育無法保證在未來就業市場可獲得機遇。 「投資於子女的教育，普遍被認為是他們在人生往後階段取得成功的其中一種最佳方式，有多項研究顯示擁有高等教育學歷的人可賺取多大約 50% 的收入。 然而，經濟研究亦顯示，全球個人之間有超過三分之二的入息差異可歸因於他們所居住及工作的國家或地區。 因此，將一流的學術與相關的居留或公民權利結合起來，以獲得那些收入豐厚就業市場的機遇，是關鍵所在。」
根據由瑞士 IMD World Competitiveness Center（國際管理發展學院世界競爭力研究中心）高級經濟師 José Caballero 博士為報告所進行的獨家研究指出，投資移民的累積效應源於一個事實：這些計劃令家長可透過永久定居讓子女得到移民的機會。 「這樣做的話，家長可為子女提供更佳的教育及就業機會，而無需為取得學生及 / 或研究生簽證而煩惱。 這些機遇包括獲得優質的中、小學敎育、更佳的事業發展機會、於生活質素高尚的環境中居住、更高收入前景，以及更便利的跨境流動能力。 透過賦予下一代更強大的技巧和能力，這些可享的機會和機遇提高了創造和保存財富的可能性，令家族的繁榮昌盛得以持續下去。」
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