Orion-konsernin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2023

Liikevaihto oli 1 189,7 miljoonaa euroa (1 340,6 miljoonaa euroa 1-12/2022)

Liikevoitto oli 274,9 (439,6) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,54 (2,49) euroa

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,85 (3,09) euroa

Strategia tarkennettu ja uudet taloudelliset tavoitteet asetettu vuosille 2024–2028



Hallituksen ehdotus vuodelta 2023 maksettavaksi osakekohtaiseksi osingoksi on 1,62 euroa. Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä.



Näkymäarvio vuodelle 2024: Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 340–1 410 miljoonaa euroa. Liikevoiton arvioidaan olevan 270–310 miljoonaa euroa.

Avainluvut

10-12/23 10-12/22 Muutos % 1-12/23 1-12/22 Muutos % Liikevaihto, milj. EUR 321,1 294,5 +9,0 % 1 189,7 1 340,6 -11,3 % Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 106,0 53,2 +99,3 % 326,4 487,1 -33,0 % % liikevaihdosta 33,0 % 18,1 % 27,4 % 36,3 % Liikevoitto, milj. EUR 92,9 40,7 > 100 % 274,9 439,6 -37,5 % % liikevaihdosta 28,9 % 13,8 % 23,1 % 32,8 % Voitto ennen veroja, milj. EUR 92,4 40,5 > 100 % 271,9 440,3 -38,3 % % liikevaihdosta 28,8 % 13,7 % 22,9 % 32,8 % Tilikauden voitto, milj. EUR 75,1 31,7 > 100 % 216,8 349,5 -38,0 % % liikevaihdosta 23,4 % 10,7 % 18,2 % 26,1 % Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR 36,6 38,0 -3,6 % 126,9 133,2 -4,7 % % liikevaihdosta 11,4 % 12,9 % 10,7 % 9,9 % Investoinnit ilman yrityshankintaa, milj. EUR 26,0 60,4 -56,9 % 92,7 109,6 -15,4 % % liikevaihdosta 8,1 % 20,5 % 7,8 % 8,2 % Yrityshankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, milj. EUR -0,3 0,1 82,0 -99,8 % Korolliset nettovelat, milj. EUR 93,3 -118,7 > 100 % Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,54 0,23 > 100 % 1,54 2,49 -37,9 % Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR 0,35 0,04 > 100 % 0,85 3,09 -72,6 % Omavaraisuusaste, % 62,3 % 60,9 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 10,5 % -13,1 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,3 % 45,1 % Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 24,1 % 42,2 % Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 599 3 472 +3,7 %

Toimitusjohtaja Liisa Hurme:

Vuosi 2023 oli odotusten mukainen - kliininen kehitysputki eteni ja Nubeqa® kasvoi voimakkaasti

"Vuosi 2023 oli Orionille jälleen yksi tapahtumarikas vuosi, jonka merkittävimpiä saavutuksia olivat kliinisen kehitysputken eteneminen ja Nubeqan vahva kasvu. Lisäksi jatkoimme Orionin tulevaisuuden rakentamista askel askeleelta. Sitä ilmentävät muun muassa päätöksemme investoida tuotantokapasiteettimme kasvattamiseen sekä avata T&K-toimipiste Yhdysvaltoihin, pari esimerkkiä mainitakseni. Uusi organisaatiorakenteemme astui voimaan vuoden 2023 alussa ja on odotusten mukaisesti osoittanut jo hyötynsä antamalla tulosyksiköille entistä paremmat mahdollisuudet keskittyä omiin vahvuuksiinsa, markkinoihinsa sekä asiakkaisiinsa. Kuten aina, vuoteen mahtui myös haasteita ja vaativia hankkeita kuten vaikkapa liiketoiminnan lopettaminen Venäjällä ja Orionin Eläkesäätiön lakisääteisten eläkkeiden siirto ulkopuoliseen eläkevakuutusyhtiöön. Nämäkin hoidettiin hienosti ja haluankin tässä yhteydessä lämpimästi kiittää kaikkia työntekijöitämme vuoden 2023 suorituksista ja saavutuksista!

Tutkimus- ja kehitysputki sekä Nubeqa® ovat myös täsmennetyn strategiamme ytimessä. Strategiakaudella 2024–2028 Innovative Medicines -tulosyksikkö ja Nubeqa® toimivat Orionin liikevaihdon sekä tuloksen kasvuajureina, ja myös muilla tulosyksiköillä on tärkeä rooli strategiassa. Branded Products, Generics and Consumer Health ja Animal Health -tulosyksiköiden tehtävä on tuottaa vakaata tulovirtaa sekä tavoitella kasvua. Fermionin keskeinen rooli on valmistaa vaikuttavia lääkeaineita Orionin nykyisiin ja tuleviin innovatiivisiin lääkkeisiin. Tavoitteenamme on, että kasvava tulovirta mahdollistaa Orionin tulevaisuuden rakentamisen edellyttämät lisääntyvät järkevät panostukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä muihin kasvuhankkeisiin, ja kasvavan osingon osakkeenomistajille. Päivitetyt taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2028 ohjaavat ja auttavat meitä strategian toteuttamisessa.

Kliininen kehitysputkemme eteni monin tavoin vuoden 2023 aikana. Aloitimme vuoden aikana yhteensä peräti kolme uutta kliinisen vaiheen III hanketta eturauhassyövän alueella. Yhden Bayerin kanssa darolutamidilla ja kaksi MSD:n kanssa ODM-208:lla. Lisäksi aloitimme kliinisen vaiheen IIa tutkimuksen ODM-105:llä unettomuuden hoitoon ja kliinisen vaiheen I tutkimuksen ODM-212:lla, joka on tarkoitettu kiinteiden kasvainten hoitoon. Muut kliiniset tutkimukset etenivät vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti. Yhdessä Bayerin kanssa toteuttamamme kliinisen vaiheen III ARANOTE-tutkimuksen tulosten odotetaan valmistuvan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, ja aiomme vuoden 2024 aikana aloittaa kliinisen vaiheen II tutkimuksia sekä akuutissa että kroonisessa kivussa kipumolekyylillämme ODM-111:llä, joka on NaV 1.8:n salpaaja. Kliininen kehitysputkemme on tällä hetkellä vankka etenkin myöhäisemmän vaiheen hankkeiden osalta. Tavoitteemme ja halumme on saada vahvistettua myös varhaisempia vaiheita ja tuoda tasaisempana virtana uusia hankkeita kliiniseen kehitysputkeen. Tämän vuoksi olemme määrätietoisesti edistäneet ja kasvattaneet myös varhaista tutkimusputkeamme, josta aikanaan on tarkoitus saada uusia hankkeita kliiniseen vaiheeseen.

Tammi-joulukuussa 2023, liikevaihtomme oli 1 189,7 (1 340,6) miljoonaa euroa ja liikevoittomme 274,9 (439,6) miljoonaa euroa. Raportoidun liikevaihdon ja liikevoiton lasku selittyy vertailukaudella kirjatulla merkittävällä 228 miljoonan euron ennakkomaksulla. Sekä liikevaihto että liikevoitto kasvoivat hieman vuonna 2023, kun emme huomioi kyseistä ennakkomaksua ja sen 208 miljoonan euron nettovaikutusta vuoden 2022 tulokseen emmekä Orionin Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtoon liittyvää 30,7 miljoonan euron erää vuonna 2023. Tämän positiivisen kehityksen tärkeimmät ajurit olivat Nubeqa®-rojaltien ja Easyhaler®-tuoteportfolion myynnin kasvu sekä Nubeqan myyntiin liittyvä 30 miljoonan euron etappimaksu. Kaiken kaikkiaan vuosi 2023 eteni ennakoidusti lukuun ottamatta entakaponi-tuotteiden sekä joidenkin eläinlääkkeiden odotettua pienempiä toimituksia kumppaneillemme.

Näkymäarviomme vuodelle 2024 arvioi Orionin liikevaihdon olevan 1 340–1 410 miljoonaa euroa ja liikevoiton 270–310 miljoonaa euroa. Sekä liikevaihto että liikevoitto olettavat, että vuoden 2024 aikana Orion saa yhden Nubeqan myyntiin liittyvän 70 miljoonan euron etappimaksun.

Liikevoitto-ohjeistuksen vaihteluväli johtuu pääasiassa Orionin kirjaamasta Nubeqa®-myynnistä sekä tutkimus- ja kehityskustannusten kehityksestä. Nubeqa®-rojaltien tarkkaa tasoa sekä tuotetoimitusten tarkkaa ajoitusta on vaikea ennustaa, ja millä tahansa poikkeamalla ennustetuista tasoista tai ajoituksista voi olla huomattava vaikutus liikevoittoomme. Viimeisten vuosien aikana olemme kasvustrategiamme mukaisesti määrätietoisesti lisänneet panostuksia varhaisen vaiheen tutkimukseen. Nyt tuo työ alkaa tuottaa hedelmää ja useampi hanke on lähestymässä kliinistä kehitysvaihetta. Hankkeiden eteneminen edellyttää myös selvästi aiempaa isompia T&K-kuluja. Samaan aikaan kliinisessä kehitysvaiheessa olevan hankkeet ovat edenneet ja etenevät vuoden 2024 aikana, mikä kasvattaa hankkeiden kuluja. Hankkeiden etenemiseen ja ajoitukseen liittyy kuitenkin epävarmuutta, joiden vuoksi kaikki vuodelle 2024 ennakoidut kulut eivät välttämättä toteudu. Näkymien taustalla olevat oletukset on selostettu tämän katsauksen osiossa "Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut".

Orion lähtee vuoteen 2024 luottavaisin mielin hyvistä asetelmista. Arvioimme liikevaihdon ja liikevoiton paranevan edellisvuodesta. Kasvava tulovirta antaa meille täsmennetyn strategiamme mukaisesti mahdollisuuksia investoida enemmän tutkimukseen ja kehitykseen sekä muihin kasvuhankkeisiin. Tie on auki kannattavalle kasvulle!"

Strategia

Orionin hallitus on vahvistanut yhtiön strategian vuosille 2024–2028.

Globaalit trendit ja lääketeollisuuden toimintaympäristö

Seuraavat globaalit trendit toimivat kasvumahdollisuuksien ja haasteiden ajureina lääketeollisuudelle ja vaikuttavat Orionin toimintaympäristöön:

Demografia ja väestön ikääntyminen: väestön ikääntyessä erilaisten tautien esiintyvyys lisääntyy aiheuttaen lisääntyvää tarvetta lääkkeille ja hoidoille.

Kustannuspaine terveydenhuollossa ja lääkkeissä: terveydenhuollon osuus käytettävissä olevista varoista jatkaa kasvuaan sekä kansallisella että yksilötasolla luoden tarpeen kustannustehokkaille lääkkeille ja hoidoille. Geopoliittinen tilanne heikentää ennustettavuutta ja aiheuttaa haasteita globaaleille toimitusketjuille.

Tieteen ja teknologioiden kehitys: personoitu lääkehoito, lisääntyvä geneettinen ja epigeneettinen data sekä lääkeannostelun ja diagnostiikan kehitys luovat mahdollisuuksia ja markkinoita uusille hoidoille ja terapiamuodoille.

Vastuullisuussäännökset ja vastuullisuusvaatimukset: vastuullisuus ja vaatimustenmukaisuus kaikilla liiketoimintasektoreilla ohjaavat kuluttajien, viranomaisten ja sijoittajien toimintaa yhä enemmän.

Digitalisaatio, tekoälyn ja reaaliaikaisen data käyttö: datan määrä ja merkitys ovat kasvussa, ja siitä on tullut arvokas työkalu kilpailukykyisten liiketoimintamahdollisuuksien luonnissa. Yhteiskunnat ja yritykset luottavat yhä enemmän tekoälyyn, koneoppimiseen ja automaatioon.





Orionin tarkoitus on hyvinvoinnin rakentaminen

Hyvinvointi on jokaiselle yksilöllinen käsite elämän kaikissa vaiheissa. Hyödynnämme yli vuosisadan kokemustamme terveydenhoidosta ja pidämme katseemme tulevaisuuden innovaatioissa potilaita auttaaksemme.

Innovatiiviset hoitomme auttavat muuttamaan potilaiden elämää maailmanlaajuisesti. Monipuolinen, kustannustehokas ja lisäarvoa tuottava lääkevalikoimamme tukee yhteiskuntaa terveydenhuoltojärjestelmän ylläpitämisessä. Eläinlääkkeemme mahdollistavat lemmikinomistajille ja tilallisille eläintensä hyvinvoinnista huolehtimisen.

Pohjoismaisten juurtemme innoittamana tuemme ihmisiä ympäri maailman, jotta he voivat elää täyttä elämää – tänään ja huomenna.

Orionin strategia 2024–2028 ja suunta kohti 2030-lukua

Orion on innovatiivinen, tutkimukseen keskittyvä lääkeyhtiö, jolla on vahvat pohjoismaiset perinteet. Palvelemme yhteiskuntia ja autamme muuttamaan elämää ympäri maailmaa. Kaikilla tulosyksiköllä on tärkeä rooli Orionin kasvustrategiassa. Strategian kolme avainelementtiä ovat seuraavat:

1) Asiakaslähtöisen portfolion rakentaminen kilpailukykyisissä liiketoiminnoissamme:

Innovative Medicines keskittyy onkologiaan ja kivun hallintaan hyödyntäen Orionin asiantuntemusta tutkimuksessa ja tuotekehityksessä näillä tärkeillä ja laajentuvilla alueilla.

Branded Products jatkaa kasvun rakentamista vahvuusalueillaan hengityselinsairauksien ja Parkinsonin taudin hoidoissa.

Generics and Consumer Health tarjoaa laajan kustannustehokkaan geneerisen portfolion lisäksi lisäarvoa tuottavia kompleksisia geneerisiä lääkevalmisteita sairaalamarkkinoille Euroopassa ja muilla valituilla markkinoilla sekä vastaa asiakkaiden tarpeisiin kuluttajaterveystuotteistolla.

Animal Health jatkaa kilpailukykyisen tuotevalikoiman rakentamista seura- ja tuotantoeläimille.

Fermion valmistaa tärkeimmät lääkeaineet kaikille liiketoimintayksiköille.





2) Maantieteellinen laajentuminen:

Markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa.

Markkina-aseman vahvistaminen nykyisissä toimintamaissa Aasian ja Tyynenmeren alueella ja toimintojen laajentaminen uusiin maihin Japani mukaan lukien.

Toimintojen perustaminen Yhdysvaltoihin tutkimus- ja tuotekehitys- sekä kaupallistamiskyvykkyyksien rakentamiseksi.





3) Kasvun mahdollistajien kehittäminen:

Orion on määrittänyt seuraavat alueet, joissa se kehittää kyvykkyyksiään onnistuneen strategian toimeenpanon saavuttamiseksi:

Osaamisen ja kulttuurin kehittäminen Orionin arvojen mukaisesti.

Turvallisuus ja vastuullisuus - potilaan turvallisuuden ja vastuullisuuden priorisointi tuotteen koko elinkaaren ajan, Orionin asemointi luotettavana eurooppalaisena kumppanina, joka tunnetaan toimitusvarmuudestaan, läpinäkyvyydestään ja vastuullisesta toiminnastaan.

Globaali kaupallistamiskyvykkyys – rakennamme asiantuntemustamme mahdollistaaksemme laajemmassa mittakaavassa tuotteidemme maailmanlaajuisen kaupallistamisen.

Dataohjautuva toimeenpano – rakennamme asiantuntemustamme ja toiminnallisia malleja dataohjautuvalle lähestymistavalle optimoiden päätöksentekoa perustuen kovaan dataan.

End-to-End-arvoketjun hallitseminen kehittääksemme kilpailuetua jokaisessa vaiheessa lääkemolekyylin kehityksestä markkinointiin ja jakeluun.





Tulosyksiköiden roolit Orionin liiketoimintaportfoliossa:

Innovative Medicines - tulosyksikössä kehitämme syöpä- ja kipupotilaille uusia hoitoja, jotka muuttavat heidän elämäänsä. Innovative Medicines toimii Orionin maailmanlaajuisen kasvun ajurina.

Branded Products tarjoaa alustan kasvulle Euroopassa ja Aasiassa. Tässä tulosyksikössä tavoitteena on olla merkittävä toimija keuhkosairauksien, keskushermostosairauksien ja naisten terveyden alueilla sekä Euroopassa että Aasiassa.

Generics and Consumer Health toimii Orionin peruskalliona. Tässä tulosyksikössä tarjoamme edullisia ja laadukkaita lääkkeitä sekä autamme ihmisiä edistämään terveyttään.

Animal Health huolehtii seura- ja tuotantoeläinten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Fermion valmistaa tärkeimmät lääkeaineet kaikille liiketoimintayksiköille.





Orionin kasvustrategia jakautuu kolmeen vaiheeseen Orionin strategisen tiekartan mukaan:

1) Lyhyt aikaväli: Vahvista ja laajenna - vahvistamme markkina-asemaamme Euroopassa ja Aasian maissa.

2) Keskipitkä aikaväli: Rakenna ja investoi - rakennamme ja investoimme maailmanlaajuisiin kaupallisiin valmisteisiin ja kyvykkyyksiin.

3) Pitkä aikaväli (2030-luku): Kasvun kiihdyttäminen - kasvatamme ja maksimoimme globaalin tuotteiston arvoa.

Muut kuin taloudelliset tavoitteet – Orionin vastuullisuussitoumukset

Työskentelemme ennakoivasti ja aktiivisesti liiketoimintojen vastuullisuuden parantamiseksi. Huomioimme sekä vastuullisuussäännökset että lisääntyvän vaatimustason vastuullisen toiminnan suhteen vahvistaen Orionin kilpailukykyä ja markkinoillepääsyä dynaamisessa toimintaympäristössä. Orionin vastuullisuusohjelma lähestyy vastuullisuutta systemaattisesti läpi koko arvoketjun. Tällä tähtäämme ympäristön kannalta toimintamme jalanjäljen ja haitallisten vaikutusten minimointiin parantaen samalla positiivisia vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Potilasturvallisuus aina etusijalla: Potilasturvallisuus on ollut etusijalla toiminnassamme jo sadan vuoden ajan ja tulee olemaan päivittäisen toimintamme kulmakivenä jatkossakin. Meillä on tärkeä rooli lääkkeiden luotettavan saatavuuden varmistamisessa myös kriisitilanteissa.

Aktiivinen työ ympäristön puolesta: Haluamme olla toimialamme johtavia toimijoita ympäristöasioissa. Nostamme vaatimustasoamme jatkuvasti ilmasto- ja ympäristövastuumme osalta ja haastamme muut toimijat toimimaan samoin. Etenemme vahvasti kohti tavoitettamme saavuttaa hiilineutraalius omissa toiminnoissamme vuoteen 2030 mennessä.

Huolenpito hyvinvoinnin huippuosaajista: Haluamme pitää huolta työntekijöistämme - ammattilaisista, jotka panostavat kaikkeen tekemiseen täydellä sydämellään ja asiantuntemuksellaan. Työyhteisömme on inspiroiva ja haluamme henkilöstömme voivan hyvin.

Eettisyys työn ytimessä: Pidämme yllä tiukkoja eettisiä standardeja ja toimimme vastuullisesti kaikissa tilanteissa. Yhdessä kumppaneidemme kanssa rakennamme liiketoimintaa läpinäkyvästi ja vastuullisesti.

Taloudelliset tavoitteet

Taloudellisten tavoitteiden avulla Orion pyrkii konsernin omistaja-arvon kehittämiseen, taloudellisen vakauden varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun. Orionin taloudelliset tavoitteet ajanjaksolle 2024–2028 ovat:

Kasvattaa liikevaihtoa keskimäärin vähintään 8 prosenttia vuosittain (CAGR).

Liikevoiton kasvattaminen liikevaihtoa nopeammin.

Ylläpitää vähintään 50 prosentin omavaraisuusaste ja saavuttaa vähintään 25 prosentin oman pääoman tuotto (ROE).

Osakekohtaisen osingon kasvattaminen vuosittain ja 50–100 %:n osingonjakosuhde.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvia ja riittäviä investointeja tuotevalikoiman kehittämiseen ja kasvuun. Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat etappimaksut voivat aiheuttaa vaihtelua liikevaihdon ja liikevoiton lyhyen aikavälin kasvussa.

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä tilikaudelta 2023

Orion Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2023 ovat 596 791 619,35 euroa, josta tilikauden voittoa on 231 377 914,00 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa 1,62 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 351 305 osaketta, joten osingon kokonaismäärä olisi 227 369 114,10 euroa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,81 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä maksettaisiin 3.4.2024. Toinen erä, 0,81 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.10.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että toinen erä maksettaisiin 23.10.2024.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle erälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai yhtiötä sitovat muut säännöt sitä edellyttävät.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista lahjoitettaisiin lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 350 000 euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätettäisiin voittovaroihin.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Näkymäarvio vuodelle 2024

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 340–1 410 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 270–310 miljoonaa euroa.

Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista, tutkimus- ja kehityshankkeiden etenemiseen tai tietyn myyntitason saavuttamiseen. Toisaalta mahdollisten uusien sopimusten sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Orion on oikeutettu saamaan Bayerilta Nubeqa®-tuotteen myyntiin perustuvia etappimaksuja tiettyjen maailmanlaajuisten vuotuisten myyntirajojen täyttyessä ensimmäisen kerran. Vuonna 2023 Orion sai yhden tällaisen etappimaksun, joka oli 30 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 näkymäarvio sisältää yhden Nubeqan myyntiin liittyvän etappimaksun, suuruudeltaan 70 miljoonaa euroa, joka sisältyy sekä liikevaihtonäkymään että liikevoittonäkymään. Näkymäarvio ei sisällä muita olennaisia etappimaksuja tai kertaluonteisia eriä.

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto ja muut toiminnot pystyvät toimimaan normaalisti koko vuoden ja että raaka-aineiden tai valmiiden tuotteiden toimitusketjuissa ei ole merkittäviä häiriöitä. Näitä ja muita riskejä käsitellään tarkemmin kohdassa ”Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät”.

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin tai -myynteihin liittyviä tuottoja, kuluja tai muita vaikutuksia.

Orionin saamat etappimaksut vuosina 2019–2023

Vuosi 2019 2020 2021 2022 2023 Milj. EUR 51 42 3 234 32

Liikevaihto

Näkymäarvio olettaa, että Orionin kirjaama Nubeqa®-lääkkeen liikevaihto, ja siten myös Innovative Medicines -tulosyksikön liikevaihto, kasvaa selvästi vuonna 2024. Orionin oletus perustuu yhteistyökumppani Bayerilta saatuihin ennusteisiin. Lisäksi Nubeqaan liittyvän 70 miljoonan euron etappimaksun odotetaan kasvattavan liikevaihtoa.

Branded Products- ja Animal Health -tulosyksiköiden arvioidaan myös parantavan liikevaihtoaan vuonna 2024. Easyhaler®-tuoteportfolion ennakoidaan toimivan Branded Products -tulosyksikön kasvuajurina. Entakaponi-tuotteiden myynnin oletetaan toipuvan jonkin verran haastavan vuoden 2023 jälkeen. Samaan aikaan markkinaolosuhteet jatkuvat kuitenkin vaikeina kiristyvän kilpailun ja laskevien hintojen myötä, ja sen vuoksi entakaponi-tuotteiden myynnin ennakoidaan pysyvän ennallaan. Eläinrauhoitteiden, lanseerausvaiheessa olevien tuotteiden sekä paranevien markkinaolosuhteiden ennakoidaan ajavan Animal Health -tulosyksikön kasvua.

Generics and Consumer Health -tulosyksikkö kärsii edelleen geneerisestä kilpailusta ja hintojen laskusta johtuvasta Simdax®-tuotteen ja deksmedetomidiinivalmisteiden myynnin laskusta, joskin vähemmän kuin aiempina vuosina. Geneeristen tuotteiden yhteenlasketun volyymin odotetaan kasvavan, mutta samaan aikaan hintojen odotetaan laskevan. Edellämainituista syistä johtuen Generics and Consumer Health -tulosyksikön liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman vuonna 2024.

Fermionin kapasiteetin käyttöaste on ollut erittäin korkea viime vuosina. Orionin omien alkuperälääkkeiden vaikuttavien aineiden valmistuksen osuuden arvioidaan kasvavan, mikä voi rajoittaa ulkoiseen liiketoimintaan allokoitua kapasiteettia.

Liikevoitto

Bruttokatteen arvioidaan kasvavan selvästi etenkin kasvavien Nubeqa®-rojaltien sekä ennakoidun, Nubeqan myyntiin liittyvän 70 miljoonan euron etappimaksun ansiosta. Voimakkaasti kasvavan tuotteen koko vuoden rojaltien tarkkaa tasoa on kuitenkin vaikea ennustaa.

Liikevoittoarvion laaja vaihteluväli johtuu pääasiassa Orionin kirjaamasta Nubeqa®-myynnistä sekä tutkimus- ja kehityskustannusten kehityksestä. Voimakkaasti kasvavan tuotteen rojaltimaksujen tarkkaa tasoa koko vuodelta on vaikea ennustaa. Pienetkin poikkeamat ennustetusta tasosta voivat vaikuttaa huomattavasti Orionin liikevoittoon. Myös mekanismi, jonka mukaan kunkin vuosineljänneksen tuotetoimitukset vähennetään aina täysimääräisesti seuraavan vuosineljänneksen rojaltimaksuista, aiheuttaa vaihtelua liikevoittoon. Vaikka tämä vaikutus liikevoittoon on vain väliaikainen, tuotetoimitusten ajoituksella voi olla huomattava vaikutus Orionin liikevoittoon yhden kalenterivuoden aikana.

Viimeisten vuosien aikana Orion on kasvustrategiansa mukaisesti määrätietoisesti lisännyt panostuksia varhaisen vaiheen tutkimukseen. Nyt tuo työ alkaa tuottaa hedelmää ja useampi hanke on lähestymässä kliinistä kehitysvaihetta. Hankkeiden eteneminen edellyttää myös merkittävästi aiempaa isompia T&K-kuluja. Samaan aikaan kliinisessä kehitysvaiheessa olevan hankkeet ovat edenneet ja etenevät vuoden 2024 aikana, mikä kasvattaa hankkeiden kuluja. Hankkeiden etenemiseen ja ajoitukseen liittyy kuitenkin epävarmuutta, joiden vuoksi kaikki vuodelle 2024 ennakoidut kulut eivät välttämättä toteudu. Tällä hetkellä Orion ei kirjaa mitään ODM-208:n kehitykseen liittyviä kuluja ja siten näkymäarvio ei sisällä mitään ODM-208:aan liittyviä T&K-kuluja.

Myynti- ja markkinointikulujen arvioidaan kasvavan vuonna 2024. Kuluja kasvattavat pääasiassa Easyhaler®-tuoteportfolion myyntiin tehtävät lisäpanostukset ja rojaltit, joita Orionin on Endo Pharmaceuticalsin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti maksettava Nubeqan myynnistä.

Investoinnit

Vuonna 2024 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2023, jolloin investoinnit olivat 93 miljoonaa euroa. Investointien arvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä investointeja.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto ja muut toiminnot pystyvät toimimaan normaalisti. Orionin valmistamien tuotteiden myynnin toteutuminen edellyttää, että tuotanto ja siihen liittyvä koko toimitusketju sekä muut toiminnot pystyvät toimimaan suunnitellulla tasolla. On olemassa lukuisia riskejä, joiden takia Orionin tuotanto tai muut toiminnot saattavat jopa olennaisesti häiriintyä. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, lakot, työntekijöiden sairastuminen, tarvikkeiden, välineiden, varaosien, tuotteiden, energian, lähtöaineiden tai puolivalmisteiden heikko saatavuus sekä logistiikkaketjujen toimimattomuus tai vakavat häiriöt tietojärjestelmissä tai tietoliikennejärjestelmissä. Toimitus- ja logistiikkaketjujen riskejä aiheuttavat tällä hetkellä muun muassa geopoliittiset konfliktit ja levottomuudet eri puolilla maailmaa. Konfliktien ja levottomuuksien lisäksi mahdolliset muut ennakoimattomat muutokset toimintaympäristössä voivat aiheuttaa häiriöitä Orionin tuotannolle, toimitusketjuille tai muulle toiminnalle. Tällaisia riskejä voivat olla muun muassa onnettomuudet, lakot, luonnonkatastrofit, epidemiat ja pandemiat, sodat, terrorismi, kyberhyökkäykset tai hybridivaikuttaminen.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Muutokset lääkemarkkinaa koskevassa sääntelyssä yksittäisillä markkinoilla tai laajemmin esimerkiksi EU-tasolla voivat vaikuttaa Orionin tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen. Muutokset markkinoiden kokonaiskysynnässä voivat myös vaikuttaa negatiivisesti myyntiin.

Tuotteiden toimitukset suurimmille yhteistyökumppaneille perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Tällä hetkellä yksikään yksittäinen valuutta ei synnytä Orionille olennaista valuuttakurssiriskiä. Yhdysvaltain dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus kokonaisliikevaihdosta on pienentynyt noin kymmeneen prosenttiin, ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Yhdysvaltain dollarin painoarvo tulee jatkossa kasvamaan Nubeqa®-tuotteen myynnin kasvun myötä. Muita keskeisiä valuuttakurssiriskiä aiheuttavia valuuttoja ovat muut eurooppalaiset valuutat kuin euro. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa Euroopan maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksellä on merkitystä Parkinson-lääkkeiden Japanin-myynnin vuoksi.

Tämänhetkisten geopoliittisten konfliktien ja levottomuuksien vaikutukset sekä muut lääkkeiden globaalien toimitus- ja logistiikkaketjujen haasteet ovat kasvattaneet jo entisestään koholla ollutta saatavuushäiriöiden riskiä. Myös muiden teollisuudenalojen kokemilla häiriöillä, tuotantovolyymimuutoksilla sekä logistiikkahaasteilla voi olla ennustamattomia ja äkillisiä seurannaisvaikutuksia, jotka voivat näkyä kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja välineiden puutteina sekä hintojen nousuna. Mahdollinen raaka-aineiden hintojen ja muiden toimitusketjun kustannusten nousu heikentävät Orionin tuotteiden kannattavuutta, sillä lääketeollisuudessa kustannusten kasvun siirtäminen omien tuotteiden ja etenkin reseptilääkkeiden hintoihin on hyvin vaikeaa varsinkin Euroopassa. Ilmetessään korkea kustannusinflaatio muodostaa riskin Orionin kannattavuudelle.

Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja -valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita sekä tuotteita, jotka Orion valmistaa itse, mutta joihin muut yhtiöt toimittavat lääke- tai muita raaka-aineita sekä komponentteja tai osia (muun muassa Easyhaler®-tuotteet). Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen. Yksittäisten tutkimusten ajoitukseen ja etenemiseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimus- tai kehitysvaiheiden mahdollisilla aikataulumuutoksilla voi olla olennaista vaikutusta ennakoituun kulurakenteeseen yksittäisen vuoden sisällä. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion toteuttaa usein yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Maksut saattavat olla sidottuja tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin tai solmittaviin uusiin sopimuksiin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Espoossa 13.2.2024

Orion Oyj:n hallitus

