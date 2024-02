Un retour sur investissement de 228 % et des bénéfices affichés à hauteur de 34,8 millions de dollars pour les clients de Quantexa, selon la nouvelle étude Total Economic Impact de Forrester (une étude sur l'impact économique total)

LONDRES, 13 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les professionnels ont besoin d’exploiter une base de données fiable pour prendre les meilleures décisions en matière d’efficacité opérationnelle, de projets d’avenir et de développement. Or, la plupart d’entre elles pâtissent d’un manque de vision client à 360 degrés, restent confrontées à des doublons, se reposent sur des processus inefficaces, et enregistrent des contre-performances.



Aujourd’hui, Quantexa publie l’étude The Total Economic Impact™ consacrée à sa plateforme d’intelligence décisionnelle, conçue pour conduire une analyse justificative de la valeur commerciale des entreprises pour les aider à mieux saisir l’impact financier que représentent leurs investissements technologiques. Dans le but de mesurer le retour sur investissement potentiel et les autres avantages que sa technologie d’intelligence décisionnelle peut apporter aux entreprises, Quantexa a confié à Forrester Consulting le soin de réaliser des entretiens avec six de ses clients, occupant des postes de direction liés aux données dans les domaines de la banque, des télécommunications et du secteur public.

Dans ses conclusions, établies à partir des témoignages des répondants, l’étude dresse le bilan des avantages quantitatifs et qualitatifs, mais aussi des éventuels impacts financiers et des risques auxquels s’expose une organisation mixte en exploitant la plateforme d’intelligence décisionnelle développée par Quantexa.

Les éléments suivants sont au cœur des avantages cités par les clients :

Un retour sur investissement de 228 % sur trois ans

Une période d’amortissement inférieure à huit mois

Une valeur actuelle nette estimée à 34,8 millions de dollars en avantages pour les clients sur trois ans



Les 5 avantages clés et le montant des économies réalisées grâce à la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa

Un responsable mondial de la détection de la criminalité financière chez un client du secteur des services financiers observe que « Quantexa nous permet d’identifier des données et de les fusionner quasi instantanément au sein d’un écosystème flexible et évolutif délivrant une vue multidimensionnelle du client. Ce modèle nous aide à réduire les risques, à déployer moins d’infrastructures et de ressources humaines, et à monétiser les données. »

Pour obtenir tous les détails de l’étude Total Economic Impact™ dédiée à la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa, nous vous invitons à télécharger le rapport 2024 intégral .

À propos de Quantexa

Pionnière de l’intelligence décisionnelle mondiale, Quantexa développe des logiciels de données et d’analyse permettant aux professionnels de prendre des décisions opérationnelles éclarées en donnant plus de sens à leurs données. En exploitant les dernières avancées en matière de Big Data et d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa fait apparaître les risques cachés et les nouvelles opportunités en fournissant sous un seul toit une synthèse contextuelle et intégrée des données internes et externes. Elle relève des enjeux majeurs en lien avec la gestion des données, la connaissance du client, la veille client, la criminalité financière, les risques, la fraude et la sécurité à toutes les étapes du cycle de vie de la relation client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Fondée en 2016, Quantexa compte aujourd’hui plus de 675 collaborateurs et des milliers d’utilisateurs brassant des milliards de transactions et de points de données à travers le monde. La société a des bureaux à Londres, Dublin, Bruxelles, Malaga, aux Émirats arabes unis, à New York, Boston, Toronto, Sydney, Melbourne et Tokyo.

