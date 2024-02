Quantexa 고객사들, 전체 경제적 영향 연구 통해 3,480만 달러 상당의 혜택과 228%의 ROI 달성한 것으로 드러나

런던, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 조직, 즉 기업이나 기관 등은 효과적인 의사결정에 기반해 효율적인 운영과 미래 계획 수립, 지속적인 성장을 구현하기 위해 신뢰할 수 있는 데이터 기반이 필요하다. 그러나 많은 조직은 하나로 통일된 단일 체계의 고객 평가 부족과 중복된 기록, 비효율적인 프로세스, 비효율적 결과 등으로 인해 지속적인 어려움에 맞닥뜨리고 있다.



Quantexa는 금일 Quantexa Decision Intelligence Platform (콴텍사 의사결정 인텔리전스 플랫폼)의 Total Economic Impact™ (전체의 경제적 영향™) 연구결과를 발표했는데 기술 투자를 단행한 조직들의 재무적 영향을 이해하는 데 도움을 주기 위해 비즈니스 가치 정당성의 분석 결과를 제공하고 있다.

관련해 Quantexa는 Forrester Consuting (포레스터 컨설팅) 측에 의뢰해 은행, 통신, 공공 분야에서 데이터 관련 리더십을 수행 중인 6개의 고객사들을 인터뷰함으로써 기업이 의사 결정 인텔리전스를 통해 실현 가능한 잠재적 투자 수익과 여타 혜택을 알아보게 되었다.

이번 조사에선 인터뷰 대상 고객들의 답변 내용에 기반해 가상의 합성 조직이 Quantexa 의사결정 인텔리전스 플랫폼을 시행함으로써 얻게 되는 양적 및 질적 이점과 잠재적인 재무 영향, 관련 리스크 등에 대한 분석 결과를 간략히 설명하고 있다.

고객이 얻게 되는 이점은 다음을 포함한다:

3년간에 걸쳐 228%의 투자 수익률 기록

투자 회수 기간이 8개월 미만으로 단축

3년 간 고객이 얻게 되는 혜택의 순 현재 가치 추정액은 3,480만 달러



Quantexa의 의사결정 인텔리전스 플랫폼을 통해 얻은 5가지 주요 혜택과 절감액 규모

금융서비스 분야 고객사의 금융범죄 탐지 글로벌 총괄로 재직 중인 한 관계자는 "Quantexa는 유연하면서도 확장 가능한 에코시스템에서 데이터 소싱과 융합이 자유로운 기능을 제공하는데 거의 실시간으로 고객에 대한 다양한 차원의 시각을 제공하고 있다. 해당 모델을 이용함으로써 리스크를 줄이고 인프라 및 인적 자원 규모도 절감할 수 있으며 데이터 자산의 수익화가 가능하다"라고 강조했다.

Quantexa의 의사결정 인텔리전스 플랫폼의 Total Economic Impact™ 조사결과에 대한 추가 정보는 2024년 연구결과 전문을 다운로드해 확인이 가능합니다.

Quantexa 소개

Quantexa는 글로벌 데이터 및 분석 소프트웨어 회사로, 기업들이 데이터의 효용성을 높여 신뢰성 있는 경영 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 의사 결정 인텔리전스(Decision Intelligence)를 고안했다. 빅데이터와 AI의 최신 발전을 활용하는 Quantexa의 의사 결정 인텔리전스 플랫폼은 내부 및 외부 데이터에 대한 맥락적이고 연결된 뷰를 한 곳에서 제공함으로써 숨겨진 리스크와 새로운 기회를 발굴한다. 또한 데이터 관리, KYC(고객확인절차), 고객 인텔리전스, 금융 범죄, 리스크, 사기, 보안 등 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 주요 과제를 해결한다.

Quantexa Decision Intelligence Platform (의사결정 인텔리전스 플랫폼)은 기존 접근 방식보다 90% 이상의 정확도와 60배 빠른 애널리티컬 모델 분석을 통해 운영 성능을 향상시킨다. 2016년 설립된 Quantexa는 현재 전 세계에서 675명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 수천명의 사용자가 전 세계에서 수십억 건의 거래 및 데이터 포인트로 작업하고 있다. 당사는 런던, 더블린, 브뤼셀, 말라가, 아랍에미리트, 뉴욕, 보스턴, 토론토, 시드니, 멜버른, 도쿄에 사무소를 두고 있다.

