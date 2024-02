Pelanggan Quantexa Mencapai 228% Pulangan Pelaburan (ROI) dengan Faedah $34.8M dalam Kajian Kesan Ekonomi Menyeluruh Baharu

LONDON, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Organisasi memerlukan asas data yang dipercayai untuk membolehkan keputusan berkesan yang membolehkan mereka beroperasi dengan cekap, merancang untuk masa depan dan berkembang. Namun, banyak organisasi terus bergelut dengan kekurangan paparan pelanggan tunggal, rekod pendua, proses yang tidak cekap dan keputusan yang tidak berkesan.



Hari ini, Quantexa telah menerbitkan kajian The Total Economic Impact™ of Kepintaran Keputusan Platform Quantexa, yang menyediakan analisis justifikasi nilai perniagaan untuk membantu organisasi memahami kesan kewangan pelaburan teknologi mereka. Quantexa menugaskan Forrester Consulting untuk menemu bual enam pelanggan dalam peranan kepimpinan berkaitan data merentas perbankan, telekomunikasi dan sektor awam bagi mengkaji potensi pulangan pelaburan dan faedah lain yang boleh direalisasikan oleh perusahaan melalui penggunaan Kepintaran Keputusan.

Dalam kes ini, kajian menggariskan pecahan faedah kuantitatif dan kualitatif, potensi kesan kewangan dan risiko yang berkaitan dengan pelaksanakan Kepintaran Keputusan Platform Quantexa untuk organisasi komposit berdasarkan pelanggan yang ditemu bual.

Faedah-faedah pelanggan termasuk:

Pulangan Pelaburan Tiga tahun sebanyak 228%

Tempoh bayar balik kurang dari lapan bulan

Anggaran $34.8M Nilai Kini Bersih dalam manfaat pelanggan selama tiga tahun



5 Faedah Utama dan berapa banyak yang telah disimpan di Platform Decision Intelligence Quantexa

Ketua Pengesanan Jenayah Kewangan Global, pelanggan Perkhidmatan Kewangan menyatakan bahawa, “Quantexa memberikan kami keupayaan untuk mendapatkan dan menggabungkan data dalam ekosistem yang fleksibel dan berskala serta menyediakan paparan berbilang dimensi kepada pelanggan hampir dalam masa nyata. Ini membolehkan kami menggunakan model ini untuk mengurangkan risiko, jumlah infrastruktur dan sumber manusia serta mengewangkan aset data."

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Total Economic Impact™ Kepintaran Keputusan Platform Quantexa, sila muat turun kajian penuh 2024 .

Mengenai Quantexa

Quantexa ialah syarikat perisian data dan analitik global yang merintis Kepintaran Keputusan yang memperkasakan organisasi untuk membuat keputusan operasi yang dipercayai dengan menjadikan data bermakna. Kepintaran Keputusan Platform Quantexa mendedahkan risiko tersembunyi dan peluang baharu dengan menyediakan paparan kontekstual, melihat sambungan data dalaman dan luaran di satu tempat dengan menggunakan kemajuan terkini dalam data besar dan AI. Platform ini menyelesaikan cabaran besar merentas pengurusan data, KYC, kepintaran pelanggan, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan di seluruh kitar hayat pelanggan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding dengan kaedah tradisional. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 675 pekerja dan beribu-ribu pengguna, memproses berbilion-bilion transaksi dan titik data di seluruh dunia. Syarikat itu mempunyai pejabat di London, Dublin, Brussels, Malaga, UAE, New York, Boston, Toronto, Sydney, Melbourne dan Tokyo.

