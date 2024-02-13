新的整体经济影响研究显示Quantexa客户实现投资回报率228%，收益3480万美元

伦敦, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为做出有效决策，企业需要可靠的数据基础，从而推动高效运营、规划未来并实现增长。 然而，许多公司仍苦恼于单一客户视图、重复记录、低效流程和无效结果。

今天，Quantexa发布Quantexa决策智能平台的Total Economic Impact™研究，该研究提供商业价值论证分析，帮助各公司了解技术投资蕴含的财务影响。 Quantexa委托Forrester Consulting采访了银行、电信和公共部门中担任数据相关领导职务的六位客户，以研究企业可以利用决策智能实现的潜在投资回报率和其他益处。

在本案例中，该研究以受访客户为基础，概述了Quantexa决策智能平台为一家综合组织带来的定量和定性益处、潜在财务影响及相关风险。

客户获益如下：

三年期投资回报率达228%

投资回收期少于八个月

客户三年期收益净现值估计为3480万美元



Quantexa决策智能平台5大优势以及可节省费用

一位金融服务业客户的全球金融犯罪侦查主管表示：“Quantexa能让我们在灵活、可扩展的生态系统内获取并融合数据，几乎可以实时提供客户的多维视图。 我们可利用这种模式降低风险，减少基础设施和人力资源投入，并实现数据资产货币化。”

如需进一步了解Quantexa决策智能平台的Total Economic Impact™，请下载 完整的2024年 研究。

关于Quantexa

Quantexa是一家全球数据与分析软件公司，我们开创的决策智能技术赋能众多公司发挥数据作用，做出可靠运营决策。 Quantexa的决策智能平台结合大数据和人工智能的最新成果，一站式提供包含内外部数据的场景互联视图，以揭示隐藏的风险和新的机会。 该平台解决整个客户生命周期中数据管理、KYC、客户情报、金融犯罪、风险、欺诈和安全方面的主要挑战。

相比传统方法而言，Quantexa的决策智能平台可提高运营绩效，使准确度提高90%以上，而分析模型的解析速度则提高60倍。 Quantexa成立于2016年，现有超过675名员工和数千名用户，处理世界各地数十亿项交易和数据点。 伦敦、都柏林、布鲁塞尔、马拉加、阿联酋、纽约、波士顿、多伦多、悉尼、墨尔本和东京均设有公司办事处。

媒体垂询：

联系人：Stephanie Crisp，Fight or Flight

电邮： Quantexa@fightorflight

或

联系人：Adam Jaffe，企业营销高级副总裁

电话：+1 609 502 6889

电邮： adamjaffe@quantexa.com

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