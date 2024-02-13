根據最新的全面經濟影響研究，Quantexa 客戶取得 228% 投資回報率，收益達 3,480 萬美元

倫敦, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 機構需要值得信賴的數據基礎來制定有效的決策，從而有效率地運作、為未來作規劃及取得增長； 然而，許多機構依然受制於缺乏單一客戶概覽、紀錄重複、流程效率不足和成效欠佳等問題。

今天，Quantexa 公佈 Quantexa 決策智能平台的全面經濟影響 (The Total Economic Impact™)，提供了商業價值的理據分析，協助機構理解其科技投資有何財務影響。 Quantexa 委託 Forrester Consulting 訪問了在銀行、電訊和公營部門擔任數據相關領導職位的六名客戶，檢視企業可以透過決策智能獲得的潛在投資回報及其他效益。

就此而言，這次研究根據受訪客戶的情況，概述了在複合型機構採用 Quantexa 決策智能平台的定量和定性效益、潛在財務影響及相關風險的分類資訊。

客戶效益包括：

三年間的投資回報率為 228%

回本期不足八個月

估計三年間客戶效益的淨現值為 3,480 萬美元



Quantexa 決策智能平台的 5 大主要效益以及節省的成本

其中一名金融服務業的客戶是偵測金融犯罪的環球主管，對方表示：「Quantexa 讓我們能夠在靈活而且可擴展的生態系統中獲取和整合數據，幾乎即時提供客戶的多維度概覽， 而我們可以使用這個模型來降低風險及減少基礎設施和人力資源的數量，再善用數據資產而獲利。」

欲了解更多關於 Quantexa 決策智能平台全面經濟影響 (The Total Economic Impact™) 的資訊，請下載 2024 年完整 的研究報告。

關於 Quantexa

Quantexa 是一間全球數據和分析軟件公司，開創了決策智能的先河，令組織能夠充分利用數據，從而做出可靠的營運決定。 Quantexa 的決策智能平台結合大數據和人工智能的最新成果，一站式提供包含內部和外部數據的情景關聯檢視表，以揭示隱藏風險和全新機遇。 這種方式解決了整個客戶業務週期中在資料管理、KYC（認識你的客戶）、客戶情報、金融犯罪、風險、欺詐和安全方面的主要挑戰。

相較傳統方法，Quantexa 決策智能平台可提升營運績效，準確度提高 90% 以上，分析模型解析速度更提高了 60 倍。 Quantexa 成立於 2016 年，目前擁有超過 675 名員工和成千上萬名用戶，處理全球數以十億計的交易和數據點。 公司在倫敦、都柏林、布魯塞爾、馬拉加、阿聯酋、紐約、波士頓、多倫多、悉尼、墨爾本及東京設有辦事處。

傳媒查詢

聯絡人：Stephanie Crisp，Fight or Flight

電郵： Quantexa@fightorflight

或

聯絡人：Adam Jaffe，企業營銷高級副總裁

電話：+1 609 502 6889

電郵： adamjaffe@quantexa.com

或

電郵： RapidResponse@quantexa.com

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70409264-cd05-40a7-b809-66bbe5ff8e7e