Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Johan Ryding

Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 13.2.2024 klo 15.00

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 päätti, että 50 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan neljässä yhtä suuressa erässä markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.comin osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Tämän päätöksen mukaisesti Johan Rydingille on luovutettu yhteensä 1 823 osaketta seuraavasti:

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Johan Ryding

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj

LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 52204/4/4

Liiketoimen päivämäärä: 2024-02-09

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 823 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1 823 Keskihinta: 0 EUR

Verkkokauppa.com Oyj

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications

sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com

