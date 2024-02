Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.2.2024 klo 16.30

Verkkokauppa.com Oyj päätti uudesta sitouttamisjaksosta suoritusperusteisessa lisäosakejärjestelmässä

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on 13.2.2024 päättänyt uudesta sitouttamisjaksosta suoritusperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2023–2027. Järjestelmä julkistettiin toukokuussa 2023.

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, jossa osallistujat voivat ansaita osakkeita palkkiona suorituksesta ja omasta sijoituksesta.

Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2023–2027 koostuu vuosittain alkavista kolmivuotisista sitouttamisjaksoista, joista ensimmäinen alkoi vuoden 2023 alusta lukien. Hallitus on 14.2.2024 päättänyt seuraavasta sitouttamisjaksosta vuosille 2024–2026.

Toisen ansaintajakson 2024–2026 ansaintakriteerinä on osakkeen kokonaistuotto (TSR). Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy hallituksen asettamien TSR-tasojen saavuttamisen perusteella. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

Sitouttamisjakson 2024–2026 palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana toukokuun 2027 loppuun mennessä. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde konsernissa päättyy ennen palkkion maksua. Toimitusjohtajan on pidettävä puolet palkkiona maksetuista osakkeista omistuksessaan siten, että hänen osakeomistuksensa yhtiössä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu yhteensä kahdeksan yhdeksän henkilöä (toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet). Toisella ansaintajaksolta 2024–2026 maksettavat bruttopalkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 267 500 Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Osakkeiden lopullinen määrä riippuu osallistujien hankkimien osakkeiden määrästä ja TSR-tasojen saavuttamisesta. Ansaintajakson 2024–2026 tämänhetkinen arvo on yhteensä enintään noin 0,6 miljoonaa euroa arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella sillä oletuksella, että osallistujat täyttävät sijoitusedellytyksen kokonaisuudessaan.

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communication

Verkkokauppa.com Oyj

marja.makinen@verkkokauppa.com

Puh. 040 671 2999

Verkkokauppa.com (Nasdaq Helsinki: VERK) on Suomen johtava verkkokauppa, joka tarjoaa laajasti tuotteita kodin teknologiasta vapaa-aikaan sekä yritysten tarpeisiin. Vuodesta 1992 toiminut yritys on maailman vanhimpia verkkokauppoja, yhdistäen verkkokaupan ja myymälänsä monikanavaiseksi asiakaskokemukseksi. Verkkokauppa.comin neljä jättimyymälää sijaitsevat Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa. Ylivertaisen asiakaskokemuksen tarjoamiseksi yhtiö toimittaa tuotteet jopa tunnissa kotiovelle vuorokauden ympäri hyödyntäen automatisaatiota ja robotiikkaa. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan noin 700 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla ja sillä on yli 21 000 osakkeenomistajaa.