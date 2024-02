Appel à Recycler Canada et Panasonic Canada Inc. présentent l’expérience Recycler aujourd’hui, recharger demain à Arcadia Earth Toronto en prévision de la Journée nationale des piles et batteries

TORONTO, 13 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En prévision de la Journée nationale des piles et batteries, Appel à Recycler , le plus important programme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, et Panasonic Canada Inc. , une entreprise du groupe Panasonic, sont ravis d’annoncer la grande ouverture de leur expérience de recyclage de pile, batteries et produits, Recycler Aujourd’hui, Recharger Demain, à Arcadia Earth Toronto .



Cette expérience a pour but de transformer la manière dont les personnes interagissent avec le recyclage de piles et batteries, et avec les solutions de piles et batteries durables. Elle a lieu à Arcadia Earth Toronto, une expérience multisensorielle de 17 000 pieds carrés (1 579 mètres carrés) qui combine des installations d’art et des technologies novatrices. Cette exposition artistique est située dans le bâtiment « The Well », le plus récent complexe multi-usage de Toronto. Recycler aujourd’hui, recharger demain vise à sensibiliser les visiteurs au recyclage responsable des piles et batteries grâce au programme d’Appel à Recycler, Recyclez vos batteries, Canada! , tout en récompensant les participants en leur offrant des rabais exclusifs sur l’achat des piles rechargeables prêtes à utiliser eneloop™ de Panasonic.

Combinant l’expertise d’Appel à Recycler Canada en recyclage de piles et batteries, l’engagement de Panasonic envers la technologie durable, et le dévouement d’Arcadia Earth à l’éducation environnementale, la nouvelle expérience soulignera le rôle essentiel que jouent les piles et batteries dans nos vies quotidiennes et la façon dont nous partageons tous la responsabilité de minimiser leur incidence, depuis leur achat jusqu’à leur élimination responsable à la fin de vie utile.

« Alors que nous nous préparons pour la Journée nationale des piles et batteries qui aura lieu le 18 février, nous sommes ravis de présenter l’expérience Recycler Aujourd’hui, Recharger Demain au cœur de Toronto, en collaboration avec Panasonic et Arcadia Earth. Cette initiative témoigne non seulement de notre engagement commun envers un environnement durable, mais sert également à rappeler l’importance du détournement des piles et batteries des sites d’enfouissement et de la protection de l’environnement, » a expliqué Jon McQuaid, Vice-Président, Marketing et Communications d’Appel à Recycler Canada.

Éléments clés de l’expérience Recycler Aujourd’hui, Recharger Demain :

Centre de recyclage de piles et batteries : les visiteurs peuvent faire l’expérience du futur de l’élimination sécuritaire et novatrice en déposant leurs piles et batteries usagées dans le conteneur intelligent de recyclage de piles et batteries à la pointe de la technologie. Ce conteneur intelligent est fourni par Recyclez vos batteries, Canada! et est une solution Appel à Recycler.

Présentoir de la pile rechargeable eneloop : Les visiteurs peuvent découvrir les piles rechargeables eneloop™ de Panasonic et recevoir des rabais exclusifs sur l’achat de leurs produits lorsqu’ils recyclent leurs piles et batteries usagées dans le Centre décrit ci-dessus.

Calculateur d’empreinte carbone interactif : L’entrée à Arcadia Earth permet aux visiteurs de calculer leur empreinte carbone et d’en apprendre davantage sur la façon dont ils peuvent protéger l’environnement en recyclant les piles et batteries et en utilisant celles qui sont rechargeables.



« Ce partenariat avec Appel à Recycler Canada à Arcadia Earth offre une occasion unique de rendre les individus plus autonomes, en leur permettant de faire des choix de produits durables, » a déclaré Scott Kraus, Directeur marketing, Solutions de vie connectées chez Panasonic Canada Inc. « Comprendre comment ces choix peuvent avoir une incidence durable sur l’environnement - tant au moment de l’achat des piles et batteries que quand elles arrivent en a fin de leur vie utile – est non seulement un engagement pour la Journée nationale des piles et batteries; c’est également une responsabilité que nous devons assumer chaque jour. »

« Notre objectif par rapport à Arcadia Earth est d’encourager les visiteurs à effectuer de petits changements dans leur style de vie qui seront profitables pour l’avenir de notre planète, » a déclaré Craig Perlmutter, Président, Arcadia Earth Toronto. « Nous sommes heureux de nous associer à Appel à Recycler et Panasonic pour rendre l’élimination sécuritaire des piles et batteries plus accessible, tout en fournissant aux consommateurs une excellente solution durable en matière de piles et batteries. »

Le lancement de l’expérience aura lieu le 13 février à la Place du marché (Marketplace) d’Arcadia Earth Toronto (486, Front Street West) et sera accessible aux visiteurs pendant les heures normales d’ouverture jusqu’à la fin septembre. Les visiteurs sont invités à apporter leurs piles et batteries usagées pour les recycler, et recevront ainsi un rabais sur leur achat des piles rechargeables prêtes à utiliser eneloop™ de Panasonic. Pour en savoir plus, consultez le site Web d’Arcadia Earth .

À propos d’Appel à Recycler Canada

Appel à Recycler®, le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, remplit les obligations de gestion des produits au nom de plus de 400 membres, qui incluent des producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler assure la gestion de « Recyclez vos batteries, Canada! », son programme de collecte et de recyclage de piles et batteries domestiques et de vélos électriques. L’organisation opère des programmes reconnus à l’échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle agit également en Ontario à titre d’Organisme de Responsabilité des Producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 45 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ainsi qu’un contrat exclusif avec un fournisseur de gestion des infrastructures informatiques certifié ISO 27001. Sa réputation d’excellence lui a permis de maintenir à long terme des relations de confiance avec les intervenants du secteur et d’établir un réseau canadien de plus de 10 000 points de dépôt participants, incluant des détaillants de renommée et des installations municipales.

À propos de Panasonic Canada Inc.

Panasonic Canada Inc., filiale de la société Panasonic Corporation of North America, est un chef de file dans les technologies de style de vie des consommateurs et offre des solutions innovatrices en matière de mobilité intelligente, d’énergie durable, d’expériences immersives et de chaîne logistique intégrée pour ses clients commerciaux et gouvernementaux. Désignée comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2022 et par Interbrand comme l’une des 100 meilleures marques mondiales en 2021, Panasonic est un partenaire technologique de premier plan et un intégrateur de solutions auprès de ses clients en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur les idées et les innovations de Panasonic, visitez https://www.panasonic.com .

À propos d’Arcadia Earth Toronto

Arcadia Earth est une exposition immersive consacrée à l'environnement qui combine des installations artistiques à grande échelle à des technologies novatrices pour inspirer les visiteurs à prendre des mesures pour assurer un avenir plus durable. Notre exposition interactive mettra en lumière la beauté de notre planète et l’impact des actions humaines sur l’environnement. Entreprenez avec nous ce voyage de découverte et faites partie de la solution pour créer un meilleur monde plus durable pour tous les êtres vivants. Pour en savoir plus, consultez le site www.arcadiaearth.ca .