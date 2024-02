JCDecaux lance la première offre programmatique DOOH internationale dans les aéroports

Paris, le 13 février 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le lancement de la première offre programmatique DOOH internationale dans les aéroports, inédite sur le marché. Elle permet aux marques et aux agences de déployer en toute simplicité des campagnes publicitaires, aux contenus dynamiques, ciblées, et contextualisées dans les aéroports gérés par JCDecaux et actifs en programmatique, via la plateforme SSP (Supply Side Platform) VIOOH et plus de 30 DSPs (Demand Side Platform), dont Displayce où la solution est déjà active.

L'ampleur de cette offre programmatique permet aux marques et aux agences d’entrer en contact plus de 70 millions de passagers par mois, générant près de 2 milliards de vues sur un réseau de plus de 3 000 écrans exploités par JCDecaux dans les plus grands aéroports, et notamment dans 15 aéroports parmi les plus fréquentés au monde dans un premier temps (aux Etats-Unis dans les aéroports internationaux de Dallas-Fort Worth, Los Angeles et Miami, en Europe dans ceux de Londres Heathrow, Paris-Charles-de-Gaulle, Francfort, Lisbonne, Paris-Orly, Milan Malpensa, Bruxelles et Milan Linate, ainsi qu’en Asie-Pacifique dans les aéroports internationaux de Hong Kong, Singapour, Sydney et Macao)1.

Avec cette offre unique développée par le Conseil Programmatique International (IPC) de JCDecaux, les annonceurs bénéficient d’une visibilité maximale à l'échelle mondiale grâce à un accès sans précédent à des audiences très prisées dans un environnement premium, tout en garantissant aux marques transparence et maîtrise du cadre de diffusion de leurs campagnes (brand safety). Sa très grande portée, combinée à la technologie innovante de JCDecaux, permet aux annonceurs d'interagir avec leurs audiences en différents points de contact clés tout au long de leur parcours, de leur départ à leur arrivée, en communiquant le bon message au bon endroit et au bon moment.

Fort de 60 ans d’expérience dans le secteur de la communication extérieure, JCDecaux est reconnu pour son exigence et son engagement en matière de qualité, d'innovation et de créativité. Cette nouvelle offre programmatique internationale vient renforcer la position de leader de JCDecaux au sein du secteur, démontrant sa détermination à améliorer les campagnes publicitaires pour les rendre plus accessibles, flexibles et percutantes.

Cette solution, en perpétuel développement, met l’accent sur l’amélioration continue. Dans les mois à venir, JCDecaux prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités telles que le ciblage des données aéroportuaires, afin d’améliorer davantage les capacités du produit et de fournir aux annonceurs des outils encore plus puissants pour leurs campagnes.

Une vidéo de présentation de cette offre est disponible sur ce lien : Vidéo

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous nous réjouissons du lancement de la première offre programmatique DOOH internationale dans les aéroports, et notamment dans 15 aéroports parmi les plus fréquentés dans un premier temps. Cette solution apporte un réel changement aux annonceurs, leur permettant de déployer facilement et efficacement leurs campagnes publicitaires. À l'heure où l’écosystème digital connaît de profondes transformations, cette offre unique garantit la mise en œuvre performante de campagnes contextualisées et représente un tournant majeur pour le secteur de la communication extérieure. Les marques et les agences peuvent désormais exploiter l’incroyable potentiel de la publicité programmatique dans l'environnement aéroportuaire. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2023 : 3 570,0 M€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 040 132 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 573 villes de plus de 10 000 habitants

11 200 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,4/5), CDP (A-), MSCI (AA), Sustainalytics (13,5) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (604 536 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 205 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (333 620 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (101 976 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (654 957 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (170 973 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (129 305 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 198 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (19 371 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : jcdecaux.com .

Retrouvez-nous sur Twitter , LinkedIn , Facebook , Instagram et YouTube .

1 Aéroports classés du plus fréquenté au moins fréquenté dans chaque zone géographique, par nombre moyen de passagers mensuels

