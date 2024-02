Paris, le 13 février 2024 – 18 heures

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023/2024 : 826,2 M€

Croissance de 12,2% sur 9 mois

Croissance de l’activité en France : +7,4%

Croissance de l’activité à l’International : +15,6%

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce son chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2023/2024.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Sans surprise, ce troisième trimestre 2023/2024 s’inscrit dans le prolongement des mois précédents. Le ralentissement de la croissance se poursuit dans un contexte macroéconomique incertain, l’attentisme s’installe. Malgré cet environnement défavorable, le groupe SII se montre résilient et continue à afficher de la croissance. Notre performance globale sur les 9 premiers mois de cet exercice reste supérieure à notre marché de référence. Merci à nos équipes et à nos clients de poursuivre ce chemin. »

En M€

au 31 décembre 2022/2023 2023/2024 Variation Variation

organique* Chiffre d’affaires 1er trimestre 238,45 269,32 + 12,9% + 10,1% Chiffre d’affaires 2ème trimestre 238,75 269,03 + 12,8% + 8,0% Chiffre d’affaires 3ème trimestre 259,31 287,81 + 11,0% + 6,0% Chiffre d’affaires 9 mois 736,51 826,16 + 12,2% + 8,4% dont France 308,80 331,65 + 7,4% + 3,2% dont International 427,71 494,51 + 15,6% + 12,1%

* hors croissance externe et effets de change (taux de change 2022-2023 appliqués au chiffre d’affaires 2023-2024)

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a réalisé au cours de ce troisième trimestre de l’exercice 2023/2024 un chiffre d’affaires de 287,8 M€, en hausse de 11,0%. Ce troisième trimestre confirme la tendance observée depuis le début de l’exercice. À l’image du contexte macroéconomique, tous nos principaux marchés sont marqués par une dynamique plus faible que lors des deux derniers exercices.

Croissance stable en France

En France, le groupe SII enregistre un chiffre d’affaires de 117,3 M€ au cours de ce troisième trimestre de l’exercice 2023/2024 et affiche ainsi une croissance organique proche de celle du premier semestre.

Le Taux d’Activité Congés Exclus (TACE) s’est, de nouveau, dégradé au cours de ce troisième trimestre compte tenu du décalage entre les recrutements et les nouveaux projets. En conséquence le taux de résultat opérationnel trimestriel de la France sera impacté par cette situation.

Croissance plus soutenue à l’International

A l’International, le groupe SII enregistre un chiffre d’affaires trimestriel de 170,5 M€ en croissance de 13,9% (dont 8,1% à périmètre et taux de change constants) par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Bien qu’en baisse, certains pays affichent encore une croissance, à périmètre et taux de change constant, soutenue : la Pologne (+7%), l’Allemagne (+28%), la Roumanie (+22%) et la République Tchèque (+26%).

Même si le TACE n’est pas à son optimum, le résultat opérationnel à l’international affiche toujours un niveau satisfaisant.

Perspectives

Les premières semaines de l’année 2024 n’inversent pas la tendance observée au cours de ces 9 premiers mois. Le chiffre d’affaires annuel devrait se situer dans une fourchette comprise entre 1,12 MM€ et 1,13 MM€. Ceci représenterait une croissance annuelle du chiffre d’affaires d’environ 10% toujours supérieure aux performances de notre secteur.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires annuels de l’exercice 2023/2024, le mardi 14 mai 2024 après bourse

Contacts :

SII - Eric Matteucci - : 01.42.84.82.22

ANNEXE : Chiffre d’affaires par trimestre

En M€



T1 2023/2024 T2 2023/2024 T3 2023/2024 9 mois 2023/2024 France 109,36 105,00 117,29 331,65 Variation

dont Organique* +7,3%

+3,3% +8,0%

+3,5% +7,0%

+3,0% +7,4%

+3,2% International 159,96 164,03 170,52 494,51 Variation

dont Organique* +17,1%

+15,2% +15,9%

+11,1% +13,9%

+8,1% +15,6%

+12,1% Total groupe SII 269,32 269,03 287,81 826,16 Variation

dont Organique* +12,9%

+10,1% +12,8%

+8,0% +11,0%

+6,0% +12,2%

+8,4%

* hors croissance externe et effets de change (taux de change 2022-2023 appliqués au chiffre d’affaires 2023-2024)

À propos de SII

Le groupe SII, fondé en 1979 par Bernard HUVÉ, ingénieur de formation, est une société dont l’activité est équilibrée autour de l’ingénierie et le conseil en technologies (ICT) et les services numériques (ESN).

Le groupe SII fait travailler plus de 16 000 personnes, dans une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité dans 20 pays sur 4 continents au travers de 80 implantations bénéficiant de tous les moyens opérationnels. Le groupe SII recrute chaque année en moyenne plus de 4 000 consultants et ingénieurs qui œuvrent au quotidien pour développer et intégrer les nouvelles technologies dans les futurs produits et services et faire évoluer les systèmes d’information des clients.

Toujours soucieux d’apporter des solutions à valeur ajoutée et innovantes, le groupe SII intervient auprès de grands groupes internationaux dans des secteurs variés tels que l’Aéronautique, la Défense, le Spatial, la Banque, l’Assurance, les Télécommunications, l’Energie, le Retail, l’Automobile, le Transport et l’Industrie. Labellisé EcoVadis Platinum et Great Place to Work, le groupe SII se démarque par sa politique sociétale en faveur d’un monde numérique et durable et par une culture d’entreprise ancrée en faveur de la qualité de vie au travail et de l’inclusion.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 1 022,5 M€ au titre de l’exercice 2022/2023, clos au 31 mars.

