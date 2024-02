Marie Brizard Wine & Spirits: Réduction de la taille du Conseil d’administration de la Société en cohérence avec l’organisation de la Société et ses ambitions

Charenton-le-Pont, le 13 février 2024

Réduction de la taille du Conseil d’administration de la Société

en cohérence avec l’organisation de la Société et ses ambitions

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext Paris : MBWS – la « Société ») annonce que son Conseil d’administration, dans sa séance du 13 février 2024, a pris acte des démissions de Madame Pascale Anquetil et de Monsieur Serge Héringer de leur mandat d’administrateur.

Dans un souci d’efficacité des travaux du Conseil et afin d’adapter sa taille à l’organisation de la Société, le Conseil d’administration a décidé que ces postes seraient supprimés. Le Conseil d’administration de la Société se composant désormais de 10 membres dont 2 administrateurs indépendants.

Monsieur Aymeric de Beauvillé, Président du Conseil d’administration, a déclaré :

« Je tiens à remercier les deux administrateurs sortants pour leurs engagements et leurs apports au sein du conseil. La configuration de notre Groupe ayant évolué ces dernières années, nous avons souhaité ajuster la taille du conseil d’administration pour mieux refléter ses nouveaux contours. Cela renforce également notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques avec agilité et efficacité.»

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

