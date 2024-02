LEXI-Toolkit von AI-Media mit LEXI Recorded erweitert – bahnbrechende Lösung für den wachsenden VOD-Markt

BROOKLYN, New York, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media freut sich, die Markteinführung seiner automatischen VOD-Untertitelungslösung, LEXI Recorded, bekanntzugeben. Dieses bahnbrechende Produkt, das ursprünglich für ein großes Sportfranchise entwickelt wurde, nutzt die hochmoderne KI-Technologie (Künstliche Intelligenz) des Flaggschiffprodukts LEXI. LEXI Recorded wird die ständig steigende Nachfrage nach großen Mengen, schnellem Durchlauf und einfacher Untertitelung von aufgezeichneten Inhalten erfüllen und gleichzeitig eine hohe Genauigkeit und Kosteneffizienz gewährleisten. Es kann auch nahtlos in das Medienverwaltungssystem des Kunden integriert werden, so dass ein durchgängiger Medienproduktionsablauf entsteht, der einen effizienteren und einfacheren Prozess für die Aufnahme von Untertiteln ermöglicht.



Bill McLaughlin, Chief Product Officer von AI-Media, dazu: „LEXI Recorded stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Welt der automatischen Untertitelung für aufgezeichnete Medien dar und bietet eine beispiellose Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneffizienz. Mit LEXI Recorded erfüllen wir nicht nur die Anforderungen an die schnelle und präzise Untertitelung von aufgezeichneten Inhalten, sondern übertreffen diese sogar. Mit einer Genauigkeit, die mit der von menschlichen Untertiteln vergleichbar ist, der Fähigkeit, sich nahtlos in verschiedene Produktionsabläufe zu integrieren, und einem Preis ab 0,20 US-Dollar pro Minute ist dies ein entscheidender Vorteil für Sendeanstalten, die große Mengen an Inhalten ausstrahlen.

Wir sind stolz darauf, unsere Geschichte der Innovation und unsere Führungsrolle im Bereich der Untertitelung fortzusetzen. LEXI Recorded ist ein Beweis für unser Engagement, innovative Lösungen zu liefern, die Unternehmen in die Lage versetzen, die Zugänglichkeit mit der Effizienz der Medienproduktion zu verbessern.“

Zu den wichtigsten Funktionen von LEXI Recorded gehören:

Geschwindigkeit und Effizienz: LEXI Recorded sorgt für eine schnelle Bereitstellung von untertitelten Dateien, so dass Unternehmen knappe Fristen einhalten und Inhalte zeitnah an ihr Publikum liefern können. Die Dateien können in einer Vielzahl von Formaten umgewandelt werden, was nicht mehr Zeit als die Länge des Videos in Anspruch nehmen kann.

LEXI Recorded ist eine weitere Lösung im LEXI-Toolkit von AI-Media, die das Unternehmen als weltweit führenden Anbieter von Untertitelungstechnologie und -lösungen etabliert.

Das Team von AI-Media wird die LEXI Recorded-Lösung vom 14. bis 17. April auf der NAB Show 2024 in Las Vegas vorstellen, der weltweit größten Fachmesse für Rundfunk und Medien. Um eine 1:1-Sitzung auf der NAB Show zu buchen und mehr über LEXI Recorded oder unsere anderen Lösungen zu erfahren, klicken Sie HIER.

Für weitere Informationen über LEXI Recorded besuchen Sie die LEXI Recorded-Seite auf der Website von AI-Media.

Über AI-Media

Das 2003 in Australien gegründete Technologieunternehmen AI-Media ist ein weltweit führender Anbieter in Bezug auf die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Lösungen für Live- und aufgezeichnete Untertitelung, Transkription und Übersetzung. Mit seiner KI-gestützten automatischen Untertitelungslösung LEXI und einem umfassendes Angebot an Untertitelungshardware unterstützt das Unternehmen weltweit führende Rundfunkanstalten, Unternehmen und Behörden bei der Gewährleistung einer hochpräzisen, sicheren und kostengünstigen Untertitelung. Weltweit liefert die Technologie von AI-Media jeden Monat weit über 10 Millionen Minuten an Live- und aufgezeichneten Medieninhalten sowie Online-Events und Web-Streams. AI-Media (ASX: AIM) hat am 15. September 2020 den Handel an der ASX aufgenommen. Weitere Informationen zu AI-Media finden Sie unter AI-Media.tv.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b438393-8d1a-4c20-ac87-8bb81fc5a450