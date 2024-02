LEXI Recorded 장착한 AI-Media의 LEXI Tool Kit -- 성장세의 VOD 시장에 필요한 획기적 솔루션

뉴욕 브루클린, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media가 VOD 자동 캡션 솔루션인 LEXI Recorded를 출시한다고 발표했다. 스포츠 부문 주요 프랜차이즈를 위해 개발되었던 이 획기적인 제품은 플래그십 제품인 LEXI의 첨단 AI(인공지능) 기술을 활용하고 있다. LEXI Recorded는 녹화 콘텐츠와 관련해 대용량 규모의 신속한 처리와 간편한 캡션 기능, 아울러 높은 정확도와 비용 효율성까지 바라는 수요가 높아지는 가운데 이에 대응할 솔루션으로 주목받고 있다. 고객의 미디어 관리 시스템과 무난하게 통합되어 엔드투엔드 미디어 제작 워크플로우 역할을 할 수 있으며, 보다 효율적이면서도 별도의 추가개입이 필요 없는 핸즈오프 방식의 레코딩 캡션 프로세스를 제공하게 된다.



AI-Media의 제품부문 최고책임자(Chief Product Officer)인 Bill McLaughlin (빌 맥러플린)은 "최고 수준의 속도와 정확성, 비용 효율성을 자랑하는 LEXI Recorded는 레코딩 미디어의 자동 캡션 분야에서 커다란 진전을 이루어 냈다. LEXI Recorded 솔루션을 통해 녹화 콘텐츠의 정확하면서도 대량의 신속한 캡션 처리에 대한 니즈를 만족시킬 뿐 아니라 그 이상을 충족시켜 나가고 있다. 사람이 관여하는 자막작업에 견줄 수 있는 정확도는 물론, 다양한 프로덕션 워크플로우에 무난하게 통합 가능한 기능과 분당 0.20달러부터 책정되는 가격 등 저렴한 비용은 대용량 콘텐츠 제작 방송사들에게 획기적 변화를 야기할 것으로 전망된다."라고 말했다.

그는 또 "캡션 기술 분야에서 혁신과 선도적 지위의 유산을 이어가게 되어 자부심을 느낀다. LEXI Recorded는 유관 기관들의 미디어 제작과정에서 효율성이 곁들여진 접근성 개선이 이루어지도록 최첨단 솔루션 개발에 전념한다는 우리의 약속을 입증하는 것이다"라고 강조했다.

LEXI Recorded의 핵심 기능은 다음과 같다::

속도와 효율성 : LEXI Recorded는 캡션 파일의 신속한 처리를 통해 유관 기관들이 촉박한 마감 일정을 맞추고 시청자에겐 콘텐츠의 빠른 전달이 가능하도록 지원한다. 관련 파일이 여러 가지 유형에 맞춰 동영상 길이만큼 짧은 분량으로도 변환이 가능하다.

LEXI Recorded는 캡션 파일의 신속한 처리를 통해 유관 기관들이 촉박한 마감 일정을 맞추고 시청자에겐 콘텐츠의 빠른 전달이 가능하도록 지원한다. 관련 파일이 여러 가지 유형에 맞춰 동영상 길이만큼 짧은 분량으로도 변환이 가능하다. 고도의 정확성 : 첨단 AI 기술로 구동되는 LEXI Recorded는 98%의 NER을 기록해 뛰어난 정확도를 자랑한다. 맞춤화된 사용자 지정 사전이나 토픽 모델을 사용할 경우 그 정확도는 더욱 높아지게 된다.

첨단 AI 기술로 구동되는 LEXI Recorded는 98%의 NER을 기록해 뛰어난 정확도를 자랑한다. 맞춤화된 사용자 지정 사전이나 토픽 모델을 사용할 경우 그 정확도는 더욱 높아지게 된다. 비용 효율성 : LEXI Recorded가 지닌 자동화 기능을 통해 운영 비용이 상당 수준 절감되어 규모에 상관없이 여러 유형의 기업기관들은 비용 효율적인 솔루션을 이용할 수 있다. 적게는 분당 0.20달러의 저렴한 비용부터 가능하며 녹화 콘텐츠를 사람이 직접 처리하는 기존의 방식에 비해 고객들은 상당 수준의 비용 절감 효과를 누릴 수 있게 된다.

LEXI Recorded가 지닌 자동화 기능을 통해 운영 비용이 상당 수준 절감되어 규모에 상관없이 여러 유형의 기업기관들은 비용 효율적인 솔루션을 이용할 수 있다. 적게는 분당 0.20달러의 저렴한 비용부터 가능하며 녹화 콘텐츠를 사람이 직접 처리하는 기존의 방식에 비해 고객들은 상당 수준의 비용 절감 효과를 누릴 수 있게 된다. 다양한 워크플로우에 필요한 유연한 통합 패턴 : AI-Media는 제작 워크플로우의 다양성을 인지하면서 보다 탄력적인 통합 패턴을 제공함으로써 기업기관이 각자의 특이한 니즈에 따라 LEXI Recorded와의 통합 기능을 맞춤식으로 처리할 수 있다. API 기반의 통합, 공유 폴더 기반의 통합, 사용자 지정 통합 등 다양한 옵션이 제공되어 있어 다양한 소프트웨어 개발 역량을 지닌 기업기관 등에게 적합하다.

AI-Media는 제작 워크플로우의 다양성을 인지하면서 보다 탄력적인 통합 패턴을 제공함으로써 기업기관이 각자의 특이한 니즈에 따라 LEXI Recorded와의 통합 기능을 맞춤식으로 처리할 수 있다. API 기반의 통합, 공유 폴더 기반의 통합, 사용자 지정 통합 등 다양한 옵션이 제공되어 있어 다양한 소프트웨어 개발 역량을 지닌 기업기관 등에게 적합하다. 차질 없는 워크플로우에 필요한 API 통합기능 : LEXI Recorded 통합 기능의 핵심은 AI-Media의 Orders API이다. 개발자 친화적인 이 API 기능은 REST, JSON, API 키, HTTPS, TLS 등 업계 표준을 준수하기 때문에 탐색이 용이하며 작업하기가 편하다. 이 API는 AI가 처리하게 되는 LEXI Recorded 버전과 캡션 작성자가 처리하는 Premium Recorded 주문 유형을 모두 지원하기 때문에 차질 없이 AI와 사람이 작업한 캡션 간의 원활한 전환을 가능하게 해 준다.

LEXI Recorded 통합 기능의 핵심은 AI-Media의 Orders API이다. 개발자 친화적인 이 API 기능은 REST, JSON, API 키, HTTPS, TLS 등 업계 표준을 준수하기 때문에 탐색이 용이하며 작업하기가 편하다. 이 API는 AI가 처리하게 되는 LEXI Recorded 버전과 캡션 작성자가 처리하는 Premium Recorded 주문 유형을 모두 지원하기 때문에 차질 없이 AI와 사람이 작업한 캡션 간의 원활한 전환을 가능하게 해 준다. 즉각적인 언어 번역 : 30개 이상의 언어로 된 소스 오디어로 주문을 낼 경우 동일 언어의 캡션 또는 AI 번역 자막을 받게 된다.

30개 이상의 언어로 된 소스 오디어로 주문을 낼 경우 동일 언어의 캡션 또는 AI 번역 자막을 받게 된다. 유연한 인터페이스 옵션 : 온라인 포털 상의 LEXI Recorded 기능의 임시 사용이나 대량 사용자를 위한 맞춤형 통합 설정 중에 하나를 선택해 콘텐츠의 초고속, 사람의 개입이 최소화된 로우터치 방식의 처리가 가능해진다.

온라인 포털 상의 LEXI Recorded 기능의 임시 사용이나 대량 사용자를 위한 맞춤형 통합 설정 중에 하나를 선택해 콘텐츠의 초고속, 사람의 개입이 최소화된 로우터치 방식의 처리가 가능해진다. 아울러 AI-Media는 동급 최고수준의 엔지니어링 기술력에 기반해 연중무휴 24시간 내내 글로벌 지원 서비스를 제공하고 있다.

LEXI Recorded는 캡션 기술 및 솔루션 분야에서 글로벌 리더로서의 위상을 공고히 하고 있는 AI-Media가 자랑하는 LEXI Tool Kit의 또 다른 솔루션이다.

AI-Media 팀은 4월 14일부터 17일까지 나흘 간 라스베이거스에서 열리는 세계 최대규모의 방송 및 미디어 무역 박람회인 NAB Show 2024에서 LEXI Recorded 솔루션을 선보일 예정이다. NAB 쇼에서 1:1 세션을 예약해 LEXI Recorded나 기타 솔루션에 대해 더 자세한 정보가 필요할 경우 여기를 클릭해 알아보세요.

추가 정보가 필요하다면 For more information about LEXI Recorded에 대한 추가 정보가 필요하다면 회사 홈페이지(AI-Media)에 있는 LEXI Recorded page 를 방문해 알아보세요.

AI-Media 소개

2003년 호주에서 창립된 테크 기업 AI-Media는 고품질 라이브 및 녹화 캡션, 트랜스크립션 및 번역 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업이다. 세계 유수의 방송사, 기업 및 정부 기관들이 AI로 구동되는 LEXI 자동 캡션 솔루션과 엔드투엔드 캡션 하드웨어를 통해 정확하고 안전하며 비용 효율적인 캡션 제작이 가능하도록 지원하고 있다. AI-Media 기술을 통해 전 세계에 걸쳐 매달 1000만 분 이상의 라이브 및 녹화 미디어 콘텐츠와 온라인 이벤트 및 웹 스트림이 제공되고 있다. AI-Media(ASX: AIM)는 2020년 9월 15일에 호주증권거래소 첫 거래가 개시되었다. AI-Media에 대한 보다 자세한 내용은 AI-Media.tv를 통해서도 확인이 가능합니다.

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단의 링크를 통해 확인이 가능합니다: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b438393-8d1a-4c20-ac87-8bb81fc5a450