AI-Media 的 LEXI 工具包已经扩展，增添了 LEXI Recorded，这是针对不断增长的视频点播市场的突破性解决方案

布鲁克林，纽约, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media 欣喜地宣布推出视频点播自动字幕解决方案LEXI Recorded。这款开创性的产品最初是为一家大型体育特许经营公司设计的，采用了其旗舰产品 LEXI 的尖端人工智能技术。LEXI Recorded 将满足日益增长的对高容量、快速交付和轻松为录制内容添加字幕的需求，同时确保高准确性和成本效益。它还可以与客户的媒体管理系统无缝集成，形成端到端的媒体生产工作流程，从而提供更高效、无需人工操作的录制字幕处理过程。



AI-Media 的首席产品官 Bill McLaughlin 表示：“LEXI Recorded 标志着自动字幕技术在录制媒体领域迈出了重要的一步，提供了无与伦比的速度、准确性和成本效益。利用 LEXI Recorded，我们不仅仅满足了，而且超越了对录制内容进行高容量、快速和准确字幕的需求。具有与人类字幕相媲美的准确性，能够无缝集成到多样化的生产工作流程中，价格从每分钟 0.20 美元起，这将改变大量内容广播公司的游戏规则。

我们非常自豪能够延续在字幕领域的创新和领导地位。LEXI Recorded 证明了我们致力于提供尖端解决方案使企业在提高媒体制作效率的同时增强可访问性的承诺。”

LEXI Recorded 的主要功能包括：

速度与效率： LEXI Recorded 可快速处理字幕文件，使企业能够在紧迫的期限内及时向受众提供内容。文件可以在视频的长度内以多种格式迅速处理完成。

LEXI Recorded 可快速处理字幕文件，使企业能够在紧迫的期限内及时向受众提供内容。文件可以在视频的长度内以多种格式迅速处理完成。 高准确性： LEXI Recorded 利用先进的人工智能技术，提供了出色的准确性，达到了 98% 的命名实体识别率，使用自定义词典或主题模型可以进一步提高准确性。

LEXI Recorded 利用先进的人工智能技术，提供了出色的准确性，达到了 98% 的命名实体识别率，使用自定义词典或主题模型可以进一步提高准确性。 成本效益： LEXI Recorded 的自动化特性大大降低了运营成本，为各种规模的企业提供了经济高效的解决方案。与传统的人工字幕录制相比，LEXI Recorded 每分钟仅需 0.20 美元，可为客户节省大量成本。

LEXI Recorded 的自动化特性大大降低了运营成本，为各种规模的企业提供了经济高效的解决方案。与传统的人工字幕录制相比，LEXI Recorded 每分钟仅需 0.20 美元，可为客户节省大量成本。 针对不同工作流程的灵活集成模式： 认识到制作工作流程的多样性，AI-Media 提供了灵活的集成模式，允许企业根据其独特需求定制与 LEXI Recorded 的集成。选项包括基于 API 的集成、基于共享文件夹的集成以及定制集成，以满足各种软件开发能力的组织的需求。

认识到制作工作流程的多样性，AI-Media 提供了灵活的集成模式，允许企业根据其独特需求定制与 LEXI Recorded 的集成。选项包括基于 API 的集成、基于共享文件夹的集成以及定制集成，以满足各种软件开发能力的组织的需求。 API 集成实现无缝工作流程： LEXI Recorded 集成能力的核心是 AI-Media 的 Orders API。这个对开发人员友好的 API 遵循行业标准，包括 REST、JSON、API key、HTTPS 和 TLS，使其易于浏览和使用。API 还支持人工智能完成的 LEXI Recorded 和字幕机完成的 Premium Recorded 两种订单类型，确保人工智能和人工字幕之间的无中断平稳过渡。

LEXI Recorded 集成能力的核心是 AI-Media 的 Orders API。这个对开发人员友好的 API 遵循行业标准，包括 REST、JSON、API key、HTTPS 和 TLS，使其易于浏览和使用。API 还支持人工智能完成的 LEXI Recorded 和字幕机完成的 Premium Recorded 两种订单类型，确保人工智能和人工字幕之间的无中断平稳过渡。 即时语言翻译： 提交源音频订单，支持超过 30 种语言，并可以选择接收同语言字幕或人工智能翻译的字幕。

提交源音频订单，支持超过 30 种语言，并可以选择接收同语言字幕或人工智能翻译的字幕。 灵活的界面选项： 您可以选择在 LEXI Recorded 在线门户网站上临时使用，也可以为大批量用户定制集成设置，以管理超快、低接触的内容处理。

您可以选择在 LEXI Recorded 在线门户网站上临时使用，也可以为大批量用户定制集成设置，以管理超快、低接触的内容处理。 AI-Media 还以一流的卓越工程技术为后盾，提供全天候全球支持。

LEXI Recorded 是 AI-Media 的 LEXI 工具包中的又一个解决方案，巩固了公司在字幕技术和解决方案领域的全球领先地位。

AI-Media 团队将于 4 月 14 日至 17 日在拉斯维加斯举行的 2024 年美国广播电视展会 上展示 LEXI Recorded 解决方案。如需在美国广播电视展会上预约一对一会议，了解有关 LEXI Recorded 或其他解决方案的更多信息，请单击此处。

有关 LEXI Recorded 的更多信息，请访问 AI-Media 网站上的 LEXI Recorded 页面。

关于 AI-Media

科技公司 AI-Media 于 2003 年在澳大利亚成立，是提供高质量直播和录制字幕、转录和翻译解决方案的全球领先企业。公司通过其 AI 驱动的 LEXI 自动字幕解决方案和端到端字幕硬件系列，帮助世界领先的广播公司、企业和政府机构确保字幕的高准确性、安全性和成本效益。全球范围内，AI-Media 技术每月提供超过 1,000 万分钟的直播和录制媒体内容以及在线活动和网络直播。AI-Media (ASX: AIM)于 2020 年 9 月 15 日在澳大利亚证券交易所上市交易。有关 AI-Media 的更多信息，请访问AI-Media.tv。

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