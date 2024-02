Jitterbit nomme Bill Conner président et directeur général

ALAMEDA, Californie, 14 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , leader mondial en matière de transformation par l’automatisation, annonce aujourd’hui la nomination de Bill Conner au poste de président-directeur général et membre du conseil d’administration de la société, avec effet immédiat.



Bill Conner compte parmi les dirigeants les plus expérimentés au monde en matière de sécurité, de données et d’infrastructures. À son palmarès, citons ses fonctions de président-directeur général d’Entrust et de SonicWall, où, sous sa direction, les deux entreprises ont dépassé les ambitieux objectifs financiers et opérationnels qu’elles s’étaient fixés. Au cours de ses trois décennies à la tête de ces entreprises, Bill Conner y a refondu des lignes de produits, mis en place des organisations de service de classe mondiale, réaligné des organisations de vente mondiales et créé des campagnes marketing de premier plan afin d’obtenir d’excellents résultats financiers.

« Bill a mené de nombreuses sociétés de cybersécurité, de SaaS, de réseaux de données et d’autres sociétés technologiques à un grand succès au cours des changements technologiques les plus transformationnels de l’ère de l’information numérique, et nous sommes convaincus que son leadership visionnaire et opérationnel permettra à Jitterbit de capitaliser sur la croissance passionnante du marché que nous voyons à l’horizon », a déclaré Iveshu Bhatia, directeur général d’Audax Private Equity.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Jitterbit à un moment charnière de son parcours de croissance. Je suis impatient de m’appuyer sur certains des éléments fondamentaux qui ont permis à la société de se démarquer : notre culture exceptionnelle, notre leadership en matière de produits et notre position dans la révolution numérique des sociétés. Je nourris une véritable passion pour le marché, la société et les produits, et les nombreuses réalisations de l’équipe source pour moi source d’inspiration », a confié Bill Conner. « Je tiens à remercier le conseil d’administration pour la confiance qu’il m’a accordée et je me réjouis de pouvoir m’appuyer sur ces incroyables fondations et les talents qui enorgueillissent déjà les actuelles équipes chez Jitterbit. »

Timothy Mack, associé d’Audax Private Equity, a souligné : « Jitterbit est prête à entamer un nouveau chapitre passionnant avec la nomination de Bill Conner en tant que président-directeur général. Cette nomination marque un changement stratégique dans la direction de la société, qui passe ainsi à la prochaine phase de croissance sans précédent de son épopée. Nous nous réjouissons de la vaste expérience de Bill en matière d’activation des ventes sur le marché, de renouvellements, d’excellence du service, de feuilles de route renouvelées et de maîtrise opérationnelle. »

Bill Conner succède à George Gallegos, qui dirigeait Jitterbit depuis 2011.

« Diriger cette société au cours des dix dernières années a été un honneur », a confié George Gallegos. « Tout au long de cette période, nous avons élargi notre empreinte mondiale en atteignant de nouveaux marchés, nous avons fait migrer nos produits vers le cloud et nous avons guidé la société à travers de multiples acquisitions afin d’apporter une valeur ajoutée à nos clients. Je suis reconnaissant au conseil d’administration de m’avoir soutenu dans ma décision de me retirer, et je suis convaincu que le fait de confier les rênes à un vétéran de la technologie et à un leader pionnier comme Bill Conner marque le début d’un nouveau chapitre, qui ouvrira de nouvelles perspectives pour propulser notre organisation vers un avenir dynamique. »

Bill Conner a déclaré : « Je tiens à remercier George pour avoir tenu la barre de Jitterbit au cours des 13 dernières années, en construisant et en développant sa croissance depuis sa création jusqu’à sa position actuelle de fournisseur iPaaS de premier plan dans l’industrie. Nous lui sommes reconnaissants des bases solides qu’il a construites pour la société et nous nous réjouissons à l’idée qu’il continue à siéger au conseil d’administration. »

Pour en savoir plus sur Jitterbit, veuillez consulter le site www.jitterbit.com .

À propos de Jitterbit, Inc.

Jitterbit permet la transformation des sociétés grâce à des solutions d’entreprise low-code pour l’intégration et le développement d’applications. Jitterbit combine et simplifie la puissance de l’iPaaS, de l’APIM, de l’EDI et des LCAP afin d’amplifier la valeur des systèmes sur site, dans le cloud et SaaS et d’accélérer les parcours numériques. Des entreprises du monde entier s’appuient sur l’expérience et l’expertise de Jitterbit pour les aider à automatiser des processus commerciaux critiques et à créer des applications permettant d’assurer l’avenir de leurs activités. Découvrez comment Jitterbit aide les gens à travailler en étant plus heureux sur www.jitterbit.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

Contact après les médias :

jitterbit@bocacommunications.com