Jitterbit 任命 Bill Conner 為總裁兼首席執行官

阿拉米達市，加利福尼亞州, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的自動化賦能轉型企業 Jitterbit 今天宣佈其已任命 Bill Conner 為公司總裁兼首席執行官及董事會成員，即日起生效。



Conner 是安全、數據和基礎設施領域全球最資深的高管之一。他在擔任 Entrust 和 SonicWall 總裁兼首席執行官期間取得了許多成功。在他的領導下，這兩間公司超越了其組織設定的雄心勃勃的財務和營運指標。在其三十年的領導生涯中，Conner 重新規劃了產品線，建立了世界一流的服務組織，重新調整了全球銷售組織，並建立了行業領先的營銷活動，取得了巨大的財務成果。

Audax Private Equity 的董事總經理 Iveshu Bhatia 表示：「Bill 曾領導多間網路安全、SaaS、數據網路和其他技術公司在數碼資訊時代最具變革性的技術變革中取得巨大成功，我們相信，他的遠見卓識和運營領導能力將使 Jitterbit 能夠充分把握我們所看到的令人興奮的市場增長機遇。」

「能夠在 Jitterbit 發展歷程的關鍵時刻加入公司，我感到非常激動。我希望鞏固使公司脱颖而出的以下幾個基本要素：我們卓越的文化、產品的領先地位，以及在商業數碼革命中的地位。我對市場、公司和產品充滿熱情，團隊取得的巨大成就令我深受鼓舞，」Conner 說道。「我要感謝董事會對我的領導能力的信任，我期盼在 Jitterbit 已經打下的雄厚基礎和人才儲備上再接再厲。」

Audax Private Equity 合夥人 Timothy Mack 說：「隨著 Bill Conner 被任命為總裁兼首席執行官，Jitterbit 正準備迎接一個激動人心的新篇章。這標誌著領導層在引導公司邁向下一個前所未有的增長階段的戰略性轉變。我們期待著 Bill 在市場銷售推動、續約、卓越服務、更新路線圖和營運管理方面帶來豐富經驗。」

Conner 接替了 George Gallegos，後者自 2011 年起擔任 Jitterbit 首席執行官。

Gallegos 說：「在過去的十年裏，領導這間公司是我的榮幸。」「在此期間，我們拓展了全球業務，進入了新的市場，將產品過渡到雲端，並透過多次收購引導公司為客戶創造更多價值。我十分感謝董事會對我卸任決定的支持，我深信，將權力交給像 Bill Conner 這樣的技術資深人士和開拓型領導者，標誌著新篇章的開始，公司將迎來新的視角，推動我們的組織邁向充滿活力的未來。」

Conner 說：「我要感謝 George 在過去 13 年中引領 Jitterbit 的發展方向，使其從創立之初不斷發展壯大，成為目前業界領先的 iPaaS 供應商之一。我們感謝他為公司打下的堅實基礎，並期待他繼續擔任董事會成員。」

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