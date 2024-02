Hepsor ASi 2023. aasta IV kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2023. aasta konsolideeritud müügitulu ulatus 41,1 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 3,5 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 1,2 miljonit eurot). 2023. aasta neljanda kvartali müügitulu kokku oli 5,1 miljonit eurot ja puhaskahjum 1,3 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa kahjumist oli 1,1 miljonit eurot).

Kontserni juhtkond korrigeeris 2023. aasta kolmandas kvartalis 2023. ja 2024. majandusaasta prognoose. 2023. aasta konsolideeritud müügitulu kujunes prognoosist 0,3 miljoni euro võrra suuremaks ning konsolideeritud kasum prognoositust 0,8 miljoni euro võrra väiksemaks ning seejuures emaettevõtte osa konsolideeritud kasumist 0,3 miljoni euro võrra väiksemaks. Tegelikele tulemustele avaldas prognoosiga võrreldes suurimat mõju arendusprojektidest planeeritud tulu, mille laekumine lükkus 2023. aasta neljandast kvartalist edasi 2024. aasta esimesse poolde. Lisaks mõjutas 2023. aasta tulemust võrreldes prognoosiga oodatust suurem valuutakursi kahjum (Kanada dollari nõrgenemine euro suhtes).

Kontserni 2023. aasta puhaskasumile avaldas erakorralist negatiivset mõju arvestuslik kahjum Büroo 113 ärihoone ümberhindlusest, mis tuleneb hoone ajutisest suurest vakantsist, mille omakorda põhjustas hoones tegutsenud kliiniku maksejõuetusest põhjustatud üürilepingu ülesütlemine üürileandja poolt.

Lõppenud arendusprojektid - 2023. aasta jooksul anti klientidele üle kokku 274 uut kodu (asjaõiguslepingute arv) Paevälja hoovimajade ja Lilleküla Kodude projektist Tallinnas ning Kuldigas Parks, Mārupes Dārzs ning Strēlnieku 4b projektides Riias. Kuldigas Parks projektis said aasta lõpuga kõik kodud müüdud.

Ärikinnisvara osas müüsime teises kvartalis Riias asuva Ulbrokas 30 kinnistu koos Hepsori poolt arendatud StokOfiss 30 ärihoonega ning Tallinnas asuvad Tooma tänava kinnistud. Lisaks valmis teise kvartali lõpuks Tallinnas rohelise mõtteviisiga Grüne Maja, mille viimased pinnad anti perioodi lõpuks üürnikele üle. Büroohoone on neljanda kvartali lõpu seisuga 100% üürilepingutega kaetud. Sidusettevõttena kajastatud Büroo 113 puhul pidi Hepsor septembri alguses üürniku poolse üürilepingu rikkumise tõttu üürilepingu ühepoolselt üles ütlema, mille tulemusena vabanes ca 3 500 m2 äripinda. Büroo 113 kontekstis oleme keskendunud läbirääkimistele uute üürnikega, huvi ja läbirääkimiste hulk on igati arvestatav. Paralleelselt on pooleli kohtuvaidlus endise üürnikuga.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid - 2023. aastal on Hepsoril ehituses neli elukondlikku arendusprojekti kokku 329. korteriga - Ojakalda Kodud (101 korterit) ja Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2 äripinda) Tallinnas ning Nameja Rezidence (38 korterit) ja Annenhof Majas (40 korterit) Riias. Nende projektide valmimine on plaanitud 2024 aastasse ning enamus müügitulu kajastatakse samuti 2024. aastal, kuid võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke broneeringuid on nimetatud nelja projekti peale sõlmitud 31. detsember 2023 seisuga 135-le korterile (41%).

Uued projektid Tallinnas ja Riias - Hepsor omandas augustis 2023 uued kinnistud Lätis soetades 50% SIA “Riga Properties 4” osadest. Eesmärk on Riia lähistel Dreilini piirkonnas asuvatele kinnistutele arendada etapiviisiliselt 40 000 m2 äripindasid. Kinnistud asuvad atraktiivses piirkonnas, kus juba paiknevad IKEA kauplus ja SAGA ostukeskus.

Hepsor AS 50%-line tütarettevõte Hepsor VT49 OÜ omandas novembris 2023 kaks kinnistut Harju maakonnas Rae vallas. Ostetud kinnistutel on olemas detailplaneering, mis lubab sinna rajada 4 500 m2 üüritava pinnaga ärihoone.

Hepsor Kanadas - Hepsor alustas oma Kanada ärisuuna arendamisega 2022. aasta kevadel pärast Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse eesmärgiga leida uusi kasvuvõimalusi ning hajutada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi riske. Kahe aastaga on Kanadas ülesehitatud äri alustamiseks vajalik koostöövõrgustik alates juriidilistest- ja finantsnõustajatest ning lõpetades pankade, turuanalüüsi- ning maaklerettevõtetega.

2023. aasta lõpuks on koos Kanada koostööpartneritega tehtud kaks investeeringut. Juunis 2023 soetati kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road ning septembris 2023 3 kõrvutiasuvat elukondlikuks arenduseks sobivat kinnistut Toronto kesklinnas, aadressil 164 – 168 Isabella street eesmärgiga ostetud kinnistuid väärindada. Kinnistute arendamiseks asutati ettevõtted Weston Limited Partnership ja Elysium Isabella Limited Partnership. Mõlema projekti puhul võtab maa väärtustamise faas eelduslikult aega 2-2,5 aastat, misjärel Weston Limited Partnership ja Elysium Isabella Limited Partnership otsustavad, kas saavutatud ehitusõigus realiseeritakse läbi kinnistu edasimüügi või liigutakse projektidega edasi ehitusfaasi.

Kokkuvõte ja tulevikuvaade

Kontsernile tervikuna oli 2023. aastal kasumlik vaatamata jätkuvalt keerulisele majanduskeskonnale ning kõrgel püsivatele intressimääradele. Head meelt tunneme ka selle üle, et vaatamata globaalsetele, geopoliitilistele- ja majanduslikele tõmbetuultele, on Hepsori meeskond kõigil koduturgudel keskmisest keerukamatel aegadel teinud head tööd ning hoidnud meie ettevõtte vundamendi tugeva ning jäätkusuutlikuna. Oma panuse võiks tulevikku vaatavalt anda Kanada ärisuuna käivitamine 2023. aastal.

2024. aastal soovime alustada vähemalt kolme uue projekti ehituse ja müügiga. Lätis plaanime alustada kahe projekti ehituse ja müügiga - Ulbrokas 34 ärihoone üüritava pinnaga ca 9 000 m2 ja Zala Jugla projekt 105 uue koduga. Tallinnas, Manufaktuuri kvartalis, kavandame järgmise etapi ehitust ja müüki aadressil Manufaktuuri 5. Rekonstrueerime endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoone A energiklassi hooneks, kuhu rajame äärmiselt omanäolised kõrgete lagedega ning maakütte- ja jahutusega energitõhusad kodud ja äripinnad. Projekti müügiga stardime juba 2024 I kvartalis.

Oleme Hepsoris endiselt mõõdukad optimistid ning vaatame kinnisvaraäri kui pikaajalist protsessi. Soovime projekte käivitada ja arendada, analüüsides riske ning võimalusi, alati üle turutsüklite.

Kogu neljanda kvartali ja 2023. a 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda siin: https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes 31.12.2023 31.12.2022 Varad Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 7 604 3 754 Nõuded ja ettemaksed 1 544 1 731 Lühiajalised laenunõuded 311 0 Varud 77 439 69 760 Käibevarad kokku 86 898 75 245 Põhivarad Materiaalne põhivara 162 232 Immateriaalne põhivara 4 7 Finantsinvesteeringud 1 992 2 Investeeringud sidusettevõtetesse 0 1 086 Pikaajalised laenunõuded 1 729 1 766 Muud pikaajalised nõuded 203 30 Põhivarad kokku 4 090 3 123 Varad kokku 90 988 78 368 Kohustised ja omakapital Lühiajalised kohustised Lühiajalised laenukohustised 40 600 22 565 Lühiajalised rendikohustised 40 46 Ettemaksed klientidelt 2 620 3 054 Võlad tarnijatele ja muud võlad 7 188 4 007 Lühiajalised kohustised kokku 50 448 29 672 Pikaajalised kohustised Pikaajalised laenukohustised 16 305 26 015 Pikaajalised rendikohustised 29 68 Muud pikaajalised kohustised 2 058 2 290 Pikaajalised kohustised kokku 18 392 28 373 Kohustised kokku 68 840 58 045 Omakapital Aktsiakapital 3 855 3 855 Ülekurss 8 917 8 917 Reservkapital 385 0 Jaotamata kasum 8 991 7 551 Omakapital kokku 22 148 20 323 sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 20 980 19 866 sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 1 168 457 Kohustised ja omakapital kokku 90 988 78 368

























































































Konsolideeritud koondkasumi aruanne:

tuhandetes eurodes 12 kuud 2023 12 kuud 2022 IV kvartal 2023 Korrigeeritud IV kvartal 2022 Müügitulu 41 135 12 870 5 087 7 248 Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -34 067 -11 096 -4 843 -5 996 Brutokasum 7 068 1 774 244 1 252 Turustuskulud (-) -576 -446 -177 -167 Üldhalduskulud (-) -1 467 -1 095 -357 -331 Muud äritulud 166 70 54 23 Muud ärikulud (-) -152 -68 -36 -23 Ärikasum/-kahjum 5 039 235 -272 754 Finantstulud 1 174 1 889 45 1 040 Finantskulud (-) -2 746 -787 -1 084 -333 Kasum enne tulumaksu 3 467 1 337 -1 311 1 461 Tasumisele kuuluv tulumaks (-) 0 -6 0 -1 Edasilükkunud tulumaks (-) 0 0 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum 3 467 1 331 -1 311 1 460 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 1 172 1 396 -1 100 1 537 Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 2 295 -65 -211 -77 Muu koondkasum/- kahjum Omanikuvahetusega seotud muutused 286 -26 36 -161 Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus -2 053 10 104 -8 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku -1 767 -16 140 -169 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis -58 -434 -70 -200 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis -1 709 418 210 31 Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 700 1 315 -1 171 1 291 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 1 114 962 -1 170 1 337 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 586 353 -1 -46 Kasum aktsia kohta Tava (eurot aktsia kohta) 0,30 0,36 -0,29 0,40 Lahustatud (eurot aktsia kohta) 0,30 0,36 -0,29 0,40





Henri Laks



Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 171 800 m2.