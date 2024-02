Kitron: Q4 2023 – Solid avslutning på rekordår

(2024-02-14) Kitron rapporterer i dag rekordomsetning for fjerde kvartal og sterk lønnsomhet, med marginer stabilt i tråd med selskapets langsiktige mål.



Kitrons driftsinntekter for fjerde kvartal var 199,1 millioner euro, sammenlignet med 174,6 millioner i fjor. Veksten var spesielt sterk innen markedssektorene Elektrifisering og Forsvar/Luftfart.

Driftsresultatet (EBIT) i fjerde kvartal var 18,0 millioner euro, sammenlignet med 15,9 millioner i fjor. EBITDA var 22,8 millioner euro, mot 19,6 millioner i fjor.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 9,1 prosent i fjerde kvartal, på linje med samme kvartal i fjor.

Ordrereserven endte på 494 millioner euro, en nedgang på 15 prosent sammenlignet med året før og en nedgang på 2 prosent fra foregående kvartal, noe som reflekterer det europeiske markedssentimentet. Unntaket er Forsvar/Luftfart, hvor ordrereserven har vokst betydelig det siste året og kritisk infrastruktur for strømnettet, hvor det forventes en vekst på over 50 prosent i år.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– I det siste kvartalet i 2023 fortsatte vi veksttrenden med en rekord for omsetning i fjerde kvartal, samtidig som vi rapporterte det femte kvartalet på rad med EBIT-margin over 9 prosent. Den årlige omsetningen passerte 775 millioner euro, noe som reflekterer en imponerende vekst på 21 prosent fra året før. Når vi ser fremover mot 2024, forventer vi stabil etterspørsel i første halvår, med en forventning om at den skal ta seg opp i andre halvår.

Resultat etter skatt ble 12,3 millioner euro, sammenlignet med 9,8 millioner i samme kvartal året før. Det tilsvarer et resultat per aksje på 0,06 euro, opp fra 0,05 i fjor. For året 2023 som helhet var resultat per aksje 0,26 euro, opp fra 0,14 i 2022.

Stabil kapitaleffektivitet

Kontantstrøm fra driften i fjerde kvartal var 33,4 millioner euro, sammenlignet med 7,1 millioner i fjerde kvartal 2022. Kontantstrøm fra driften for hele året var 59,0 millioner euro sammenlignet med 18,2 millioner i 2022.

Netto arbeidskapital var 193,8 millioner euro, en økning på 5,5 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto arbeidskapital i prosent av omsetningen var 24,4 prosent, mot 26,1 prosent i fjor.

Utbytte

Styret foreslår et ordinært utbytte på 0,75 kroner per aksje (0,50).

Utsikter

For 2024 gjentar Kitron utsiktene gitt på kapitalmarkedsdagen i desember og forventer inntekter mellom 700 og 800 millioner euro. Driftsresultatet (EBIT) ventes å bli mellom 60 og 74 millioner euro.

