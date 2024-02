HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2023 14.2.2024 klo 9:00

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2023

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS LASKIVAT, OIKAISTU TULOS POSITIIVINEN

YHTEENVETO

Honkarakenne-konsernin tilikauden liikevaihto oli 46,3 miljoonaa euroa (2022: 73,7 miljoonaa euroa), joka on 37 prosenttia edellisvuonna pienempi. Oikaistu liiketulos oli 0,3 miljoonaa (4,2) ja oikaistu tulos ennen veroja oli 0,2 miljoonaa euroa (3,6). Tilinpäätös sisältää kertaluontoisia oikaisueriä 0,5 miljoonaa euroa (0,0), jotka muodostuivat kesäkuussa päätettyjen muutosneuvotteluiden seurauksena.

Tilikauden lopussa tilauskanta oli 18,8 miljoonaa euroa (29,0), joka on 35 prosenttia edellisvuotta pienempi. Konsernin rahoitusasema pysyi hyvällä tasolla ja omavaraisuusaste on erinomainen.

Heinäkuu - joulukuu 2023

Honkarakenne-konsernin heinä-joulukuun liikevaihto oli 23,3 miljoonaa euroa (H2 2022: 37,0), joka on 37 prosenttia edellisvuotta pienempi

Oikaistu liiketulos laski ja oli 0,1 miljoonaa euroa (1,9)

Oikaistu tulos ennen veroja oli 0,3 miljoonaa euroa (1,9)

Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,25)

Tammikuu - joulukuu 2023

Honkarakenne-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 46,3 miljoonaa euroa (2022: 73,7), joka on 37 prosenttia edellisvuotta pienempi

Liiketulos oli tappiolla -0,1 miljoonaa euroa (4,2) ja tulos ennen veroja jäi tappiolle -0,3 miljoonaa euroa (3,6)

Oikaistu liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (4,2), joka on 92 prosenttia edellisvuotta pienempi

Oikaistu tulos ennen veroja oli 0,2 miljoonaa euroa (3,6) ja se laski 95 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,47)

Nettorahoitusvelat olivat -3,0 miljoonaa euroa (-9,8)

Omavaraisuusaste oli 64,3 prosenttia (66,6)





Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa (2022: 0,25 euroa). Lisäksi hallitus ehdottaa, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,09 euroa osakkeelta.

Konsernin tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 18,8 miljoonaa euroa (29,0). Tilauskanta laski 35 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai rakennuslupaehto.

NÄKYMÄ VUODELLE 2024

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2024 konsernin liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja on 43–50 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos on +/-0,0 – +0,5 miljoonaa euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT 7–12/2023 7–12/2022 1–12/2023 1–12/2022 Liikevaihto, milj. euroa 23,3 37,0 46,3 73,7 Liikevoitto/-tappio, milj. euroa -0,0 1,9 -0,1 4,2 Oikaistu liikevoitto, milj. euroa 0,1 1,9 0,3 4,2 Voitto ennen veroja, milj. euroa 0,2 1,9 -0,3 3,6 Oikaistu voitto ennen veroja, milj. euroa 0,3 1,9 0,2 3,6 Henkilöstön määrä keskimäärin 176 191 183 190 Henkilöstön määrä henkilötyövuosina keskimäärin 163 185 174 183 Tulos/osake, euro 0,04 0,25 -0,04 0,47 Omavaraisuusaste, % 64,3 66,6 Oman pääoman tuotto, % -1,4 15,8 Oma pääoma/osake, euro 2,79 3,10 Nettovelkaantumisaste, % -18,2 -53,8

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

”Konsernin tilikauden liikevaihto sekä liiketulos laskivat merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Huolimatta historiallisen haastavasta markkinatilanteesta ja toimintaympäristöstä, Honkarakenne teki positiivisen tuloksen. Yhtiön markkina-alueiden suhdanteet olivat hyvin poikkeukselliset. Loppukevään kaupallinen piristyminen jäi odotettua vaisummaksi erityisesti Suomen kuluttajaliiketoiminnassa. Lisäksi Honkarakenteelle vuosi 2023 oli ensimmäinen vuosi lähes 25 vuoteen, jolloin ei kirjautunut liikevaihtoa Venäjän liiketoiminnasta. Onnistuimme tehostamistoimenpiteissämme ja niiden ajoituksessa vähintäänkin tyydyttävästi haastavan vuoden 2023 osalta, muutoin tulos olisi ollut huomattavasti erinäköinen.

Karstulan tehtaan kapasiteetin käyttöaste jäi matalalle tasolle. Edellisenä vuonna aloitettuja lomautus- ja sopeuttamistoimenpiteitä jatkettiin tuotannossa ja toimihenkilöpuolella läpi koko tilikauden. Näistä toimenpiteistä ja raaka-aineen hintojen laskusta huolimatta yksikköhintaiset tuotantokustannukset nousivat. Laskeneet tuotantomäärät eivät kattaneet riittävästi kaikkia tuotannosta syntyviä kiinteäluontoisia kustannuseriä.

Viive markkinan elpymissä johti lisäsopeutuksiin vielä loppukeväästä, jolloin Honka käynnisti uudet muutosneuvottelut. Kesäkuussa päättyneet neuvottelut johtivat 22 henkilön irtisanomiseen ja koko henkilöstön lomautusvaltuutukseen.

Sopeutustoimenpiteistä huolimatta jatkoimme strategisia kehityshankkeita. Toteutimme asiakaskokemuksella kannattavasti kasvuun -hankkeeseen pohjautuvan liiketoiminnan uudelleenorganisoitumisen. Tämän seurauksena on nähtävissä uusien projektien parempi asiakastyytyväisyys ja kannattavuus erityisesti kotimaan kuluttajaliiketoiminnassa.

Viennissä panostettiin fokusmarkkinoiden myynti- ja jälleenmyyntiverkoston kehittämiseen sekä uusien asiakkuuksien hankintaan. Syksyllä aloitettu Asiakas 360 -hanke etenee suunnitellusti ja 2024 kevään aikana käyttöönotetaan uusi asiakashallinta- ja projektinseurantajärjestelmä. Lisäksi luotiin Japanin liiketoiminnan uusi strategia vuosille 2024–2026, joka vuodenvaihteessa jalkautettiin tytäryhtiön henkilöstölle ja myyntiedustajille. Kiinan edustuston toiminta on ollut lähes pysähdyksissä COVID pandemian alusta alkaen, eikä näkymät ole kirkastuneet Kiinan avauduttua ulkomaailmalle. Suunnitelmat Kiinan edustuston uudelleenjärjestelystä ovat valmistumassa ja päätökset Kiinan viennin tulevaisuudesta tehdään kevään aikana.

Karstulan tuotantolaitoksella parannettiin alueen logistisia ratkaisuja ja toteutettiin tuotantokoneiden korvausinvestoinnit liimoittimen sekä lamellihöylän osalta. Lisäksi päätettiin käynnistää uusi tuotantoinvestointi painumattoman hirren tuotantolinjastoon. Hongan kehittämä painumaton hirsi täytti kuluneena vuonna 20 vuotta. Näiden vuosien aikana olemme systemaattisesti tutkineet ja kehittäneet painumattoman hirren ominaisuuksia sekä erilaisia hirsirakennuskonsepteja. Kuluneen vuoden aikana lanseerattiin perustajaurakointiin soveltuva massiivihirsirakenteinen rivitalokonsepti ja myöhemmin syksyllä julkaistiin Honka MultiStorey™ konsepti, jonka avulla voidaan toteuttaa turvallinen ja vähähiilinen hirsikerrostalo.

Suomen asuntotuotantomarkkinan ollessa lähes pysähtyneessä tilassa, näkymä markkinoiden elpymiseen nopealla aikataululla on epävarmaa. Kotimaan projektiliiketoiminnan hankekanta puolestaan on kuluttaja liiketoimintaa vahvempaa ja myös kysyntä on suotuisassa kasvussa. Viennissä on erittäin positiivisia uusia markkina-avauksia ja tytäryhtiöiden päämarkkinoillakin on nähtävissä suotuisampaa kehitystä aiemman matalavireisyyden jälkeen. Jo vuosikymmenien ajan Honkarakenne on ollut Suomalaisen taloteollisuuden vientiveturi. Venäjän markkinan sulkeutumisen jälkeen olemme panostaneet uusiin markkina-avauksiin ja ensimmäiset onnistumiset on saavutettu. Tästä on hyvä jatkaa strategiamme kärkihankkeen Fokusta vientiin, uusia vahvoja tukijalkoja kansainväliseen kasvuun -hankkeen toteuttamista.

Haastavassa suhdanteessa konsernin vahvat tase ja rahoitusasema antavat meille erinomaisen mahdollisuuden kehittää toimintaa edelleen ja kohdata tulevien kuukausien piristyvät markkinat. Asiakkaat, edustajat, yhteistyökumppanit ja henkilöstö voivat luottaa Hongan vahvaan markkina-asemaan ja toiminta- ja toimitusvarmuuteen.”

LIIKEVAIHTO

Edellisvuoteen nähden konsernin toimintaympäristö pysyi haasteellisena koko tilikauden.

Konsernin liikevaihto laski toisella vuosipuoliskolla 37 prosenttia 23,3 miljoonaan euroon (37,0). Heinä-joulukuun liikevaihto laski Suomen osalta 41 prosenttia ja viennin 25 prosenttia. Suomen liikevaihdon lasku muodostui pääosin kokonaan kuluttajaliiketoiminnan toimitusten vähenemisestä. Viennissä Saksan liikevaihto oli positiivisesti edellisvuotta korkeampi muiden vientiprojektimaiden jäädessä aiempaa matalammalle tasolle.

Loppuvuoden liikevaihtotaso oli lähes identtinen alkuvuoden liikevaihtokertymän kanssa. Konsernin tilikauden liikevaihto jäi 37 prosenttia edellisvuodesta ja oli 46,3 miljoonaan euroa (73,7). Verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon Suomen liikevaihto laski 42 prosenttia ja viennin 23 prosenttia. Viennin liikevaihdon lasku johtui pääosin siitä, että Venäjälle aiemmin toteutettua myyntiä ei vielä pystytty korvaamaan uusien vientialueiden liikevaihtokertymällä sekä Japanin markkinoiden matalammasta liikevaihdosta. Vertailuvuoden ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto sisälsi viimeiset tilaus- ja tuotantoprosessissa olleet projektitoimitukset Venäjälle. Vienti ilman Venäjää oli lähes edellisvuoden tasolla.

Honkarakenne esittää liikevaihtotiedot jaoteltuna kahteen osaan: Suomi ja vienti. Alla on esitetty liikevaihto jaon mukaisena sekä vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon, että vertailuvuoden liikevaihtotiedot.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma:

LIIKEVAIHDON KEHITYS Liikevaihdon jakauma, % 1–12/2023 1–12/2022 Suomi 69 % 74 % Vienti 31 % 26 % Yhteensä 100 % 100 % Liikevaihto, milj. euroa 7–12/2023 7–12/2022 muutos 1–12/2023 1–12/2022 muutos Suomi 16,9 28,4 -41 % 31,8 54,8 -42 % Vienti 6,4 8,6 -25 % 14,5 18,9 -23 % Yhteensä 23,3 37,0 -37 % 46,3 73,7 -37 %

Suomi sisältää myös aihiomyynnin ja prosessissa syntyneiden sivutuotteiden myynnin kierrätykseen. Vienti sisältää kaikki muut maat paitsi Suomen.

TILAUSKANTA

Konsernin tilauskanta jäi edellisen vuodenvaihteen tasosta 35 prosenttia ja oli 18,8 miljoonaa euroa (29,0). Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai rakennuslupaehto.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Liiketulos heinä-joulukuulta jäi lähes nollatasolle ja oli -0,0 miljoonaa euroa (1,9) ja tulos ennen veroja oli rahoituserien uudelleen arvostusten jälkeen positiivinen ja oli +0,2 miljoonaa euroa (1,9).

Konsernin tilikauden liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (4,2) ja tulos ennen veroja oli -0,3 miljoonaa euroa (3,6). Oikaistu liiketulos oli +0,3 miljoonaa euroa (4,2) ja oikaistu tulos ennen veroja oli +0,2 miljoonaa euroa (3,6).

Kertaluontoiset oikaisuerät sisältävät muutosneuvotteluiden seurauksena tilikaudelle kohdistuneita kulueriä 0,5 miljoonaa euroa, jotka syntyivät irtisanomisajan palkoista sekä muista irtisanomisiin liittyvistä kuluista.

Rahoituserät sisältävät Japanin jenin valuutan arvostamista -0,5 miljoonaa euroa (-0,3) sekä muiden rahoitusvarojen arvon palautusta +0,4 miljoonaa euroa (-0,3).

Tuotantokannattavuus heikkeni tuotantomäärien supistuessa. Yksikköhintaiset kustannukset kasvoivat, eikä niitä pystytty kokonaisuudessaan kattamaan raaka-aineen hankintahinnan laskulla.

Tilikauden tuloksen varmistamiseksi jatkettiin alkuvuodesta alkaen edellisellä tilikaudella aloitettuja lomautus- ja sopeutustoimenpiteitä. Tämän lisäksi emoyhtiössä käytiin irtisanomisiin johtaneet muutosneuvottelut. Kesäkuussa päättyneet neuvottelut johtivat kokonaisuudessaan 22 henkilön irtisanomiseen. Lisäksi neuvotteluista haettiin lomautusvaltuutus, jolla henkilöstöä pystytään tarpeen niin vaatiessa lomauttamaan lyhyt- tai pidempiaikaisena sopeutustoimenpiteenä.

Sopeutustoimenpiteiden ohella keskityttiin edelleen edistämään ja jalkauttamaan strategian mukaisia kehityshankkeita, joiden seurauksena projektien kannattavuutta ja asiakaskokemusta on saatu parannettua. Viennin fokusmarkkinoissa panostettiin myynti- ja jälleenmyyntiverkoston kehittämiseen sekä uusien asiakkuuksien hankintaan.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Vuoden 2023 lopussa Honkarakenteen rahoitusasema oli hyvä. Konsernin omavaraisuusaste oli 64,3 prosenttia (66,6). Nettovelkaantumisaste (gearing) oli negatiivinen ollen -18,2 prosenttia (-53,8). Konsernin nettorahoitusvelat olivat -3,0 miljoonaa euroa (-9,8), joten konsernin likvidit varat ylittivät rahoitusvelat. Konsernin likvidit varat sisältäen muut rahoitusvarat olivat 6,4 miljoonaa euroa (12,6). Konsernin 3,0 miljoonan euron (3,0) shekkitililimiitti ei ollut käytössä tilinpäätöshetkellä.

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2023 olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,0) ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä ja saatuja investointiavustuksia.

Tilikauden investoinnit kohdistuvat pääosin Karstulan tehtaan hirsilinjaston, liimoittimen sekä lamellihöylän korvausinvestointeihin. Lamellihöylän asennustyöt aloitettiin loppuvuonna ja linjaston käyttöönotto toteutui alkuvuodesta 2024. Toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuudessa otettiin käyttöön viennin tarjouslaskentamoduuli. Syksyllä käynnistettiin Asiakas 360 -hanke, jonka yhteydessä keväällä 2024 käyttöönotetaan konserniin uusi asiakashallinta- ja projektinseurantajärjestelmä.

TUOTTEET JA MARKKINA-ALUEET

Hongan mallistoa uudistetaan ja kehitetään markkinakohtaisen asiakasymmärryksen pohjalta. Katsausvuonna keskityttiin malliston toteutuksen osalta asumisen laatuun ja kestävyyteen pidemmällä tähtäimellä. Mallisto herättelee katsomaan asumista kestävimmin silmin, sitä millainen vaikutus valinnoilla on terveyteen ja ympäristöön vuosiksi eteenpäin.

Hongan uuden muuntojoustavan malliston hirsitalot joustavat ja kasvavat elämän mukana. Esim. mallistossa olevaa moderni, pulpettikattoisen Silmun perusmallia voi laajentaa kolmella eri tavalla. Muuntojoustavat mallit on suunniteltu niin, että ne mahdollistavat monenlaisia variaatioita elää eri näköistä elämää ilman että elämäntilanteiden muuttuessa tarvitsisi rakentaa tai ostaa uutta ja luopua sisäilmaltaan terveestä, luonnonmukaisesta ja kestävästä hirsitalosta.

Tilikaudella jatkettiin edellisvuoden lopulla julkaistun Honka Healthy House™, Hongan terveellinen talo -konseptin lanseerausta eteenpäin kotimaan liiketoiminnassa.

Hongan toiminta on sertifioitu ISO 9001 -laatustandardin ja ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisesti.

Suomessa liikevaihto laski 42 prosenttia rakentamisen- ja asuntomarkkinoiden heikennyttyä merkittävästi tilikauden 2023 aikana ja oli 31,8 miljoonaa euroa (54,8). Lasku oli koko vuoden jyrkkää sekä korkeiden kustannus- ja korkotasojen että taantuman myötä. Edellisiin vuosiin verrattuna kuluttajaliiketoiminnan kannattavuutta on saatu kasvatettua, projektien läpimenoaikoja lyhennettyä ja asiakastyytyväisyyttä parannettua.

Liikevaihto laski enemmän kuluttaja- kuin projektiliiketoiminnan puolella. Myynnillisesti projektirakentamissa toinen vuosipuolisko oli ensimmäistä parempi. Viime vuosien aikana on toimitettu lähes 100 koulu-, päiväkoti- ja hoivakotiratkaisua eri puolille Suomea. Vuonna 2023 toimituksia tehtiin mm. Järvenpäähän, Vaasaan, Vantaalle, Lappeenrantaan, Nokialle, Saloon ja Joensuuhun. Terveellisten hirsihoivakohteiden kysyntä sekä kiinnostus on kasvanut suotuisasti.

Vuoden alussa Honka voitti perustajaurakoitsijakumppaneidensa kanssa kilpailun Järvenpään Anni-tädin uudelle asuinalueelle rakennettavasta hirsirakenteisesta kerrostalokorttelista sekä rivitaloasuinalueesta. Alueen asemakaava ei ole saanut valituksen takia vielä lainvoimaisuutta.

Honka lanseerasi alkuvuonna perustajaurakointiin uuden rivitalokonseptin ja syksyllä Honka MultiStorey™- konseptikehityshankeen. Honka MultiStorey™ tarjoaa monikerrosrakentamiseen ohjeet ja konseptin siitä, miten tehdään turvallinen ja vähähiilinen hirsikerrostalo. Ratkaisua voidaan soveltaa asuinkerrostalojen lisäksi myös muihin rakennustyyppeihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja hotelleihin. Honka MultiStorey™ mahdollistaa hirren yhdistämisen betonirakenteiseen monikerrosrakentamiseen.

Kotimaan kysynnän arvioidaan nousevan edellisvuodesta. Markkinoilla on edelleen epävarmuutta ja taantuma voi pitkittyessään vaikuttaa negatiivisesti vapaa-ajan sekä erityisesti omakotitalorakentajien aloituspäätöksiin.

Viennissä kysyntä oli alkuvuoden aikana heikkoa ja piristyi hieman ennen vuoden vaihdetta. Liikevaihto laski edellisvuodesta 23 prosenttia ja oli 14,5 miljoonaa euroa (18,9). Ero johtuu pääosin vertailuvuonna olleiden Venäjän viimeisten toimitusten liikevaihdosta sekä Japanin heikommasta liikevaihtokertymästä. Viennin suurimmat yksittäiset toimitukset muodostuivat projektiliiketoiminnan toimituksista Aasian alueilla sijaitseviin uusiin vapaa-ajanviettokeskuksiin. Kohteiden toimitukset sisälsivät mm. hotellirakennuksen, jonka yhteydessä toimii vapaa-ajan alueen vastaanottorakennus sekä yksittäisiä lomataloja.

Viennissä panostettiin malliston kehitykseen, uusien asiakkuuksien hankintaan, asiakastapaamisiin sekä osallistuttiin messuille ja vientitapahtumiin. Alueellista maahantuoja- ja edustajatoimintaa selkeytettiin ja vahvistettiin uusien maahantuojien ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta. Tukholmaan avattiin vuoden vaihteen jälkeen Hongan uusi myyntitoimisto.

Japanin organisaatiota vahvistettiin omalla arkkitehtiosaamisella, panostettiin B2B-myyntiin ja avattiin Tokioon tytäryhtiön uusi toimisto ja showroom. Tytäryhtiössä valmistui kattava strategiatyö, jonka pohjalta liiketoimintaa kehitetään eteenpäin seuraavina vuosina.

Aasian alueen projektiviennin kysyntä ja liikevaihto kehittyivät positiivisesti. Piristymistä on nähtävissä myös muilla vientialueilla kuten esimerkiksi Saksassa. Edelleen on myös epävarmuutta millä aikavälillä kysyntä toteutuu ja johtaa uusin tilauksiin ja toimituksiin. Korot, inflaatio sekä rakentamisen kustannukset ovat eri vientimaissa pysyneet suhteellisen korkeilla tasoilla. Konsernin Kiinan vienti on kokonaan pysähdyksissä ja toimenpiteitä oman edustuston osalta arvioidaan.

Rahtitoimitukset, jotka loppuvuodesta ovat suuntautuneet Aasiaan alueille, jouduttiin siirtämään pidemmille reiteille pois Suezin kanavalta alueen epävakaisuuden takia. Tämä heijastuu jossakin määrin viennin toimitusaikojen pidentymiseen ja nouseviin rahtikustannuksiin. Heijastusvaikutus saattaa vaikuttaa negatiivisesti uusiin tilauksiin tai siirtää nykyisiä toimituksia eteenpäin.

STRATEGIA 2022–2024

Vuoden 2024 loppuun ulottuvan strategian päämääränä on vahvistaa Honkarakenne Oyj:n asemaa Suomen suurimpana puurakennusten viejänä maailmalle. Uuden vientivetoisen strategian avulla konserni hakee strategiakaudella liikevaihdon kasvua painopisteen ollessa kannattavuudessa. Kannattavuustavoitteiden taustalla on prosessitehokkuus, jossa samalla parannetaan asiakas- ja työntekijäkokemusta.

Honkarakenne-konsernin visiona on olla ekologisen ja terveellisen asumisen johtava toimija valituilla markkina-alueillamme. Konsernin missio on parantaa ihmisten elämisen ja asumisen laatua.

Honkarakenteen strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024 ovat seuraavat:

Viennin kasvattaminen fokusoimalla ja allokoiden resurssit valituille markkina-alueille

Asiakas- ja työntekijäkokemuksen kautta parempaan kannattavuuteen

Vastuullisin, terveys ja tulevaisuus edellä





Strategian toteuttamiseksi konsernin avaintoiminnoissa on käynnissä eri vaiheissa olevia strategian etenemistä tukevia selvitys- ja kehityshankkeita. Muuttuneen markkinatilanteen johdosta panostuksia on kohdennettu myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamisen hankkeisiin. Vuoden alussa toteutettiin asiakaskokemuksella kannattavasti kasvuun -muutosohjelman myötä liiketoiminnan uudelleenorganisoituminen, jolla pyritään takaamaan laadukkaampi asiakaskokemus ja kannattavampi liiketoiminta. Lisäksi viennin eri fokusmarkkinoilla on käynnissä markkinaselvityksiä sekä yhteistyökumppaneiden ja jakelukanavien uudistamista koskevia hankkeita.

Honkarakenne toteaa, että se ei pidä pitkän aikavälin tavoitteita markkinaohjeistuksena millekään yksittäiselle strategiakauden vuodelle.

VASTUULLISUUS

Vastuullinen liiketoiminta on keskeinen osa Honkarakenteen strategiaa. Konsernissa kehitetään jatkuvasti tuotantoa, palveluita ja mallistoa terveellisemmän, ekologisemman ja laadukkaamman asumisen mahdollistamiseksi. Valintoja ohjaa vastuu ihmisten ja luonnon elinvoimasta. Vastuullisuusohjelma ”Rakennamme tulevaisuutta” pohjautuu tunnistettuihin toimintaympäristön muutoksiin, eettisiin periaatteisiin, henkilöstön ja muiden sidosryhmien tunnistettuihin odotuksiin ja asiakasymmärrykseen konsernin päämarkkinoilla. Vastuulliset hankinnat ja ekologinen tuotanto ovat liiketoiminnan ytimessä, ja Honkarakenteella kehitetään jatkuvasti talojen terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Osana Honkarakenteen vastuullisuusohjelmaa emoyhtiö käyttää kaikissa omissa toimipisteissään 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua alkuperätakuin varmennettua sähköä, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/kWh.

HONKA-BRÄNDI

Honka-brändin ydin on pohjoisen läheisessä luontosuhteessa ja suomalaisessa onnellisuudessa. Hongan keltainen on toivon ja ilon väri. Honka auttaa jokaista asiakasta toteuttamaan juuri itselleen tärkeät unelmat, ja Hongalla on kunnia välittää pohjolan metsien elinvoimaa.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Honkarakenne toimii alalla, jossa on havaittavissa kausiluonteisuutta. Etenkin kotimaassa rakentaminen painottuu kesäkaudelle ja siksi toimituksia on enemmän kesällä ja syksyllä kuin talvikaudella. Voimassa olevat markkina- ja kysyntätilanteet huomioiden konserni pyrkii tasaamaan kausiluonteisuutta erityisesti vientitoiminnalla. Katsauskaudella konsernin markkinatilanne oli sen kaikilla alueilla haasteellinen.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Tilikaudella keskityttiin erityisesti kehittämään vientimarkkinoiden tuoteratkaisuja ja jatkettiin suurten ja julkisrakentamisen kohteisiin soveltuvien hirsirakenteiden tutkimusta ja kehittämistä. Honkarakenteen julkisten ja suurten rakennusten hirsituote -hanke oli mukana ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmassa, josta oli myös myönnetty hankkeelle rahoitusta. Hyödyntäen hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja, Honkarakenne kehitti ja lanseerasi syksyllä monikerrosrakentamisen konseptin, jolla Honka tuo hirren monipuoliset kerrosrakentamisen mahdollisuudet entistä laajemmin rakentajien käyttöön. Honka MultiStorey™ tarjoaa ohjeet ja konseptin siitä, miten tehdään turvallinen ja vähähiilinen hirsikerrostalo. Ratkaisuja voidaan soveltaa asuinkerrostalojen lisäksi myös muihin rakennustyyppeihin, esimerkiksi toimistoihin, kouluihin ja hotelleihin.

Toteutetun hankkeen ja ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ilmastotavoitteiden edistämiseksi. Puu on uusiutuva raaka-aine ja puurakentaminen on osa metsien kestävää käyttöä.

Konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat tilikaudella 0,6 miljoonaa euroa (0,4), mikä vastasi 1,3 prosenttia (0,5) liikevaihdosta.

Konserni ei ole tilikaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli vuoden aikana yhteensä 174 (183) henkilöä. Vähennystä edellisen vuoden henkilöstömäärään oli 9 henkilöä. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 183 (190) henkilöä vuonna 2023.

Konsernin emoyhtiön hallitus päätti helmikuun kokouksessaan palkita joulukuussa perustetun henkilöstörahaston sääntöjen puitteissa koko henkilöstön tilikauden 2022 toteutuneen hyvän tuloksen perusteella. Nämä palkkiot maksettiin henkilöstörahaston piiriin kuuluville henkilöille yhtiökokouksen jälkeen huhtikuussa.

Kysynnän vähäisyyden ja heikkojen markkinanäkymien johdosta emoyhtiö joutui käymään henkilöstön sopeuttamiseen tähdänneet muutosneuvottelut, jotka päättyivät kesäkuussa ja jotka johtivat lopulta 9 tuotannon työntekijän sekä 13 toimihenkilön työsuhteen päättämiseen. Samoissa neuvotteluissa emoyhtiö haki valtuutuksen taloudellisen tai tuotannollisen tilanteen niin vaatiessa lomauttaa henkilöstöä lyhyt- tai pidempiaikaisesti tilikauden 2023 ja 2024 aikana.

Tehtyjen toimenpiteiden seurauksena emoyhtiön tulokseen kirjattiin irtisanomisista aiheutuneita henkilöstökuluja sekä muita kuluja yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden aikana vahvistettiin työturvallisuuskulttuuria sekä panostettiin ennaltaehkäiseviin työturvallisuustoimenpiteisiin kuten turvallisuuskierroksiin, turvallisuushavaintoihin ja korjaaviin toimenpiteisiin sekä riskien arviointeihin. Edelliseen vuoteen verrattuna työtapaturmien määrä väheni puolella ja niitä oli kolme. Työhyvinvointikysely toteutettiin edellisen vuoden tapaan loppuvuodesta. Saatujen vastausten määrä saavutti erinomaisen tason ja oli 90 prosenttia (83) ja eNPS oli 28,0 (39,9).

Marraskuun lopulla toteutettiin henkilöstön yhteinen henkilöstöpäivä, jossa haasteellisen vuoden päätteeksi keskityttiin yhdessä oloon, keskinäiseen ryhmäytymiseen ja yhteisen Honka hengen edistämiseen.

JOHTORYHMÄ

Tilikaudella konsernin johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Marko Saarelainen, tuotantojohtaja Juha-Matti Hanhikoski, tuotejohtaja Eino Hekali, talousjohtaja Maarit Jylhä, Suomen liiketoimintajohtaja Petri Perttula ja vientijohtaja Maarit Taskinen.

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Honkarakenteen Karstulan tehtaalla 20.4.2023. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2022. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta ja että loput voittovarat jätetään omaan pääomaan. Osinko on maksettu osakkeenomistajille toukokuun alussa.

Emoyhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Arto Halonen, Timo Kohtamäki, Maria Ristola ja Kari Saarelainen. Hallituksen uutena jäsenenä valittiin Antti Tiitola. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Kohtamäki. Samassa kokouksessa hallitus päätti, että se ei perusta valiokuntia.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Varsinainen yhtiökokous päätti 20.4.2023, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta emoyhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa emoyhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. Nämä molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET

Katsauskaudella Honkarakenne Oyj:n osakemäärä on yhteensä 6 211 419 osaketta, josta A-lajin osakkeita on 300 096 ja B-lajin osakkeita 5 911 323 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut ja oli 9 897 936,00 euroa. Kukin B-lajin osake tuottaa yhden (1) äänen ja A-lajin osake kaksikymmentä (20) ääntä, joten Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä katsauskaudella oli yhteensä 11 913 243 ääntä.

Honkarakenteen B-lajin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n Small Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella HONBS. Noteeratun B-osakkeen vuoden ylin kurssi oli 4,98 euroa ja alin kurssi oli 2,85 euroa. Tilinpäätöspäivän päätöskurssi oli 3,22 euroa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 12,9 miljoonaa euroa. Noteeratun B-lajin osakkeiden vaihto oli 2,9 miljoonaa euroa ja vaihdon määrä 0,8 miljoonaa osaketta.

Honkarakenne ei ole hankkinut katsauskaudella omia osakkeitaan. Honkarakenne luovutti huhtikuussa toimitusjohtajalle 8 333 kappaletta yhtiön B-lajin osaketta osana toimitusjohtajan vuoden 2022 tulospalkkiota. Honka Management Oy:n fuusion myötä emoyhtiölle siirtyi sen omistuksessa olleet B-lajin osakkeita 286 250 kappaletta. Katsauskauden lopussa emoyhtiön hallussa on omia B-lajin osakkeita 321 052 kappaletta hankintahinnaltaan 1 186 556,34 euroa. Omien osakkeiden osuus Honkarakenteen kaikista osakkeista on 5,17 % ja kaikista äänistä 2,69 %. Omien osakkeiden hankintameno vähentää sekä emoyhtiön että konsernin vapaata omaa pääomaa.

LIPUTUKSET

Tilikauden 2023 aikana ei ole vastaanotettu liputusilmoituksia.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Vuonna 2023 Honkarakenne Oyj noudatti Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.honka.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Honkarakenteen riskit ja epävarmuustekijät liittyvät konsernin ja sen asiakkaiden toimintaympäristön negatiivisiin muutoksiin, raaka-aineiden ja komponenttien kustannusten nousuun, näiden saatavuuteen ja kokonaistoimitusketjujen toimivuuteen. Mikäli toimintaympäristössä kysyntä vähenee nykytasosta ja kustannukset pysyvät korkealla tasolla, sillä voisi olla merkittäviä vaikutuksia konsernin tuloskehitykseen.

Konsernin toimintaympäristön taloudellinen epävarmuus heijastuu negatiivisesti yritysten ja kuluttajien luottamukseen. Lähiajan taloudellisia riskejä lisäävät edelleen korkea inflaatio ja korkealla pysyvät korot.

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan epävarmuuden kestoa ja kaikkia vaikutuksia liiketoimintaan on vaikea arvioida.

Venäjän markkina-alueelta menetetyn tilauskannan korvaaminen muilta vientimarkkinoilta voi pitkittyä tai olla epävarmaa nykyisessä maailmanmarkkinatilanteessa. Jos sota pitkittyisi taikka laajenisi, voisi sillä olla olennaisen haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Taseessa olevien erien arvostus perustuu johdon tämän hetken arvioihin. Mikäli näihin arvioihin tulee muutoksia, saattaa sillä olla vaikutuksia yhtiön tulokseen.

RAPORTOINTI

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä johdon tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu ja esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tästä käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Tämä tiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Tiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2022 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstä 2023 laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2022 lukuun ottamatta 1.1.2023 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja. 1.1.2023 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet merkittävästi katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Helmikuun alussa yhtiö allekirjoitti investointisopimuksen liittyen painumattoman hirren tuotantolinjastoon. Investoinnin kokonaisarvo on noin 1,7 miljoonaa euroa.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiön oma pääoma taseen 31.12.2023 mukaan on 16 112 696,69 euroa, joista voitonjakokelpoiset varat ovat 5 694 760,69 euroa. Emoyhtiön tappio tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 on -223 343,50 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,09 euroa osakkeelta. Emoyhtiön hallussa oleville osakkeille ei jaeta pääomanpalautusta.

NÄKYMÄ VUODELLE 2024

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2024 konsernin liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja on 43–50 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos on +/-0,0 – +0,5 miljoonaa euroa.

NÄKYMÄN PERUSTEET

Yhtiön näkemys vuoden 2024 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan sekä näkemykseen toimintaympäristön haasteista ja markkinan kehittymisestä. Kotimaan epävarmuus taloustilanteen kehittymisestä, korkeat korkotasot sekä rahoituksen heikentynyt saatavuus saattavat vaikuttavat kuluttaja- ja ammattirakentajien kysyntään sekä rakentamispäätösten tekemiseen negatiivisesti ja asettavat siten epävarmuutta uusien rakentamiskohteiden aloituksiin. Lisäksi yhtiö näkee, että strategian mukaiset viennin fokusmarkkina-alueet sisältävät potentiaalia ja tukevat kannattavaa kasvua.

YHTIÖKOKOUS

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tuusulassa torstaina 18.4.2024 klo 14.00.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com tai

talousjohtaja Maarit Jylhä, puh. 040 594 4099, maarit.jylha@honka.com

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.fi/fi/sijoittajat/

Honkarakenne julkaisee viimeistään viikolla 13 yhtiön verkkosivuilla www.honka.fi hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023 kokonaisuudessaan sekä erillisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä että palkitsemisraportin vuodelta 2023. Vuoden 2024 puolivuosikatsaus julkaistaan 22.8.2024.

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2023 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 46,3 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 31 %. www.honka.fi

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tilintarkastamaton milj. euroa 7–12/2023 7–12/2022 1–12/2023 1–12/2022 Liikevaihto 23,3 37,0 46,3 73,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 0,6 0,5 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen muutos -0,5 -2,6 -1,2 0,1 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -16,5 -24,7 -30,7 -52,8 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3,1 -4,9 -8,1 -10,6 Poistot ja arvonalentumiset -1,1 -1,1 -2,2 -2,1 Liiketoiminnan muut kulut -2,4 -2,1 -4,8 -4,6 Liikevoitto/-tappio 0,0 1,9 -0,1 4,2 Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,1 0,1 Rahoituskulut 0,2 -0,1 -0,2 -0,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,1 Voitto/tappio ennen veroja 0,2 1,9 -0,3 3,6 Tuloverot 0,0 -0,4 0,0 -0,8 Katsauskauden voitto/tappio 0,2 1,4 -0,2 2,8 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot 0,3 0,0 0,2 0,0 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,4 1,4 0,0 2,7 Katsauskauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 0,2 1,4 -0,2 2,8 Määräysvallattomille omistajille - - - - 0,2 1,4 -0,2 2,8 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 0,5 1,5 -0,0 2,7 Määräysvallattomille omistajille - - - - 0,5 1,5 -0,0 2,7 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta katsauskauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,04 0,25 -0,04 0,47 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,04 0,25 -0,04 0,47

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa A-laji ja B-laji, joilla on erilainen oikeus osinkoon. B-lajin osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päältäpäin 0,20 euroa ja sen jälkeen maksetaan A-lajin osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.

KONSERNITASE Tilintarkastamaton milj. euroa 31.12.2023 31.12.2022 Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12,2 11,4 Liikearvo 0,1 0,1 Muut aineettomat hyödykkeet 0,5 0,5 Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,5 0,5 Saamiset 0,3 0,2 Laskennalliset verosaamiset 1,1 1,0 14,6 13,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 5,3 6,5 Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,8 3,8 Verosaamiset 0,0 - Muut rahoitusvarat 1,0 6,8 Rahavarat 5,3 5,8 15,4 22,9 Varat yhteensä 30,0 36,6 Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 9,9 9,9 Ylikurssirahasto 0,5 0,5 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4,7 4,8 Omat osakkeet -1,2 -1,2 Muuntoerot 0,0 0,0 Kertyneet voittovarat 2,6 4,2 16,5 18,2 Määräysvallattomien omistajien osuus - - Oma pääoma yhteensä 16,5 18,2 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 0,0 0,1 Varaukset 0,3 0,4 Rahoitusvelat 2,5 2,1 2,9 2,5 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 9,9 14,7 Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat verovelat 0,0 0,4 Varaukset 0,0 0,1 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,8 0,7 10,7 15,8 Velat yhteensä 13,6 18,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 30,0 36,6





KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Lyhennetty

Tilintarkastamaton 1 000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2022 9 898 520 6 275 89 -1 265 1 381 16 899 - 16 899 Tilikauden tulos - - - - - 2 772 2 772 - 2 772 Muuntoero - - - -72 - 25 -46 - -46 Pääoman palautus - - -1 471 - - - -1 471 - -1 471 Osakepalkkioiden vaikutus - - - - 43 14 58 - 58 Oma pääoma 31.12.2022 9 898 520 4 805 17 -1 221 4 193 18 211 - 18 211 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2023 9 898 520 4 805 17 -1 221 4 193 18 211 - 18 211 Tilikauden tulos - - - - - -239 -239 - -239 Muuntoero - - - -63 - -3 -65 - -65 Osingon jako - - - - - -1 473 -1 473 - -1 473 Osakepalkkioiden vaikutus - - - - 35 -35 0 - 0 Yritysjärjestelyiden

vaikutus - - -113 - - 129 16 - 16 Oma pääoma 31.12.2023 9 898 520 4 692 -46 -1 187 257 16 451 - 16 451

a) Osakepääoma

b) Ylikurssirahasto

c) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

d) Muuntoerot

e) Omat osakkeet

f) Kertyneet voittovarat

g) Määräysvallattomien omistajien osuus

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Lyhennetty

Tilintarkastamaton milj. euroa 1.1.–31.12.2023 1.1.–31.12.2022 Liiketoiminnasta -2,4 4,6 Investoinneista, netto -1,6 -1,1 Rahoitustoiminnasta yhteensä -2,3 -2,2 Lainojen takaisinmaksut -0,4 -0,4 Vuokravelkojen takaisinmaksut -0,4 -0,4 Maksetut osingot / Pääoman palautus -1,5 -1,5 Likvidien varojen muutos -6,4 1,3 Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -0,3 -0,2 Pörssikurssimuutosten vaikutus rahavaroihin 0,4 -0,3 Likvidien varojen muutos -6,3 0,7 Rahavarat tilikauden lopussa**) 6,3 12,6 Rahavarat tilikauden alussa 12,6 11,9 Likvidien varojen muutos -6,3 0,7 **) Rahat ja pankkisaamiset 5,3 5,8 **) Muut rahoitusvarat 1,0 6,8

KATSAUKSEN LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2022 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2022 lukuun ottamatta 1.1.2023 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja. Uusien standardien ja tulkintojen vaikutus on kuvattu myöhemmin kohdassa ”Uudet standardit ja tulkinnat”.

Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu ja esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Uudet standardit ja tulkinnat

1.1.2023 tai sen jälkeen voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Honkarakennetta koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Honkarakenteen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. Oman pääoman tuotto, omavaraisuusaste, nettorahoitusvelat ja nettovelkaantumisaste (gearing) esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat yhtiön näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Honkarakenteen kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. Lisäksi bruttoinvestoinnit ja tutkimus- ja kehitysmenot antavat lisätietoja Honkarakenteen liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.

Segmentit

Honkarakenteella on kaksi maantieteellistä toimintasegmenttiä, jotka yhdistetään yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Maantieteellisesti myynti jakautuu seuraavasti: Suomi ja Vienti. Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia ja tästä syystä erillisiä täsmäytyksiä ei esitetä.

Muut liitetiedot

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä sekä yhtiön johdosta ja heidän vaikutusvaltayhtiöistään sekä Saarelaisten osakassopimuksen piiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän määräysvaltayhtiöistään. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yhtiön johtoryhmästä. Tavaroiden ja palveluiden hinnoittelu lähipiiriin kuuluvien kanssa perustuu markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

Tilikauden aikana on tehty tavanomaisia liiketoimia lähipiiriin kuuluvien kanssa seuraavasti: lähipiirille on myyty 0,2 miljoonalla eurolla (0,7) ja lähipiiriltä on ostettu 0,4 miljoonalla eurolla (0,4) tavaroita ja palveluita. Tilinpäätös sisältää lähipiiriin kuuluville velkaa 0,0 miljoonaa euroa (0,0) ja saatavia lähipiiriin kuuluvilta 0,0 miljoonaa euroa (0,0). Lähipiiriin kuuluvista ei ole kirjattu luottotappioita vuonna 2023 tai vuonna 2022. Emoyhtiöllä on tilinpäätöshetkellä saatavia tytäryhtiöiltä 1,8 miljoonaa euroa (2,4), ja velkaa tytäryhtiöille 0,1 miljoonaa euroa (0,1). Lähipiiriin kuuluvista ei ole kirjattu luottotappioita vuonna 2023 tai vuonna 2022.

KONSERNIN AINEELLISET HYÖDYKKEET Tilintarkastamaton milj. euroa 31.12.2023 31.12.2022 Hankintameno kauden alussa 52,6 51,5 Lisäykset 2,9 1,3 Vähennykset -0,1 -0,2 Hankintameno kauden lopussa 55,4 52,6 Kertyneet poistot kauden alussa -41,2 -39,3 Vähennysten kertynyt poisto 0,0 0,0 Tilikauden poisto -2,0 -1,9 Kertyneet poistot kauden lopussa -43,1 -41,2 Kirjanpitoarvo kauden alussa 11,4 12,2 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 12,2 11,4

Omat osakkeet

Honkarakenne ei ole hankkinut katsauskaudella omia osakkeitaan. Honkarakenne luovutti huhtikuussa yhtiön toimitusjohtajalle 8 333 kappaletta yhtiön B-lajin osaketta osana toimitusjohtajan vuoden 2022 tulospalkkiota. Honka Management Oy:n fuusion myötä emoyhtiölle siirtyi sen omistuksessa olleet B-lajin osakkeita 286 250 kappaletta. Katsauskauden lopussa emoyhtiön hallussa on omia B-lajin osakkeita 321 052 kappaletta hankintahinnaltaan 1 186 556,34 euroa. Omien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 5,17 % ja kaikista äänistä 2,69 %. Omien osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET Tilintarkastamaton milj. euroa 31.12.2023 31.12.2022 Omista veloista Kiinnitykset 6,0 6,0 Muut takaukset 2,1 3,0 Taseen ulkopuoliset vuokravastuut 0,1 0,1





KONSERNIN TUNNUSLUVUT Tilintarkastamaton 1–12/2023 1–12/2022 Liikevaihto milj. euroa 46,3 73,7 Liikevoitto milj. euroa -0,1 4,2 % liikevaihdosta -0,3 5,7 Oikaistu liikevoitto milj. euroa 0,3 4,2 % liikevaihdosta 0,7 5,7 Tulos ennen veroja milj. euroa -0,3 3,6 % liikevaihdosta -0,6 4,9 Oikaistu tulos ennen veroja milj. euroa 0,2 3,6 % liikevaihdosta 0,4 4,9 Katsauskauden tulos milj. euroa -0,2 2,8 Tulos/osake euro -0,04 0,47 Oman pääoman tuotto % -1,4 15,8 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,1 17,1 Omavaraisuusaste % 64,3 66,6 Oma pääoma/ osake euro 2,79 3,10 Nettorahoitusvelat milj. euroa -3,0 -9,8 Nettovelkaantumisaste % -18,2 -53,8 Bruttoinvestoinnit milj. euroa 1,8 1,0 % liikevaihdosta 3,9 1,4 Tilauskanta milj. euroa 18,8 29,0 Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 118 125 Työntekijät 65 65 Yhteensä 183 190 Henkilöstö keskimäärin

henkilötyövuosina Toimihenkilöt 114 121 Työntekijät 60 62 Yhteensä 174 183 Osakkeiden oikaistu lukumäärä

(1 000 kpl) Katsauskauden

lopussa 5 890 5 887 Keskimääräinen

tilikaudella 5 888 5 880

Bruttoinvestoinnit on esitetty ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä ja saatuja investointiavustuksia. Vuonna 2023 ja 2022 ei ollut investointeihin kohdistuvia avustuksia.

Osakemäärät eivät sisällä konsernin hallussa olevia osakkeita.

Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos/osake:



Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto/tappio



Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin Oman pääoman tuotto-%:



Katsauskauden voitto/tappio x 100



Oma pääoma yhteensä, keskiarvo Oma pääoma/osake:



Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma



Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Omavaraisuusaste, %:



Oma pääoma yhteensä x 100



Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettorahoitusvelat: Korolliset rahoitusvelat - rahavarat Nettovelkaantumisaste, %

(gearing):



Korolliset rahoitusvelat - rahavarat x 100



Oma pääoma yhteensä

Liite