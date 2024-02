MASANGSOFT, une nouvelle de la mise à jour de MICROVOLTS : Recharged et du lancement de l'’Epic Games Store’

BUSAN, South Korea, 14 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous sommes très heureux d'annoncer une prochaine mise à jour pour ‘MICROVOLTS : Recharged (MVR)’, un jeu TPS de MASANGSOFT qui a tant fasciné les fans du monde entier.



MICROVOLTS : Recharged (MVR), étant un jeu de tir en ligne gratuit pour PC, est disponible sur Steam et propose des combats passionnants et rapides dans un Micro-world fascinant. Avec une variété de plans à thème et de multiples modes, vous pouvez vous engager dans des batailles amusantes. La troisième personne offre une vue étendue, ce qui vous permet de voir facilement ce qui se passe en temps réel, et vous pouvez créer aussi votre propre stratégie gagnante grâce à sept armes uniques. Vous pouvez également choisir votre propre avatar parmi neuf figurines uniques et l'habiller avec une variété de costumes, tandis que les commandes faciles à utiliser et la décontraction inhérente au jeu vous aident à soulager le stress quotidien. Avec MVR, vous pourrez vivre des aventures passionnantes et trouver un véritable plaisir, comme ne peuvent le faire les jeux hardcores.

Lancement de trois DLC Starter Packs :

Au 30 Janvier, les DLC Starter Packs ont été lancés pour les nouveaux joueurs.

Ils seront disponibles à un prix réduit pendant le Steam Spring Festival.

Ils comprennent l’adhésion, le RT et les items de costume.

Costume saison :

Nous dévoilerons les costumes saison le 27 février, et vous aurez accès au stand du diorama saison par contrôle de présence.

Jeu de ligue :

Nous travaillons sur un système de ligue qui permettra aux joueurs de s'affronter de deux façons : jeu individuel (1v1) et jeu en équipe (4v4), et une pré-saison sera aussi disponible quand la ligue sera mise à jour.

Epic Games Store :

MICROVOLTS : Recharged sera également disponible sur l'Epic Games Store en mars.

Le représentant de Masangsoft a déclaré comme suite : "Nous avons assidûment travaillé pour répondre aux attentes de beaucoup de monde depuis le lancement de MICROVOLTS du 09 septembre de l'année dernière, et nous nous remercions de votre intérêt et votre participation à notre jeu".

Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites officiels ci-dessous :

Site web: https://mv.masanggames.com/

Forum: https://mv-forum.masanggames.com/

Steam: https://store.steampowered.com/app/1426440/MICROVOLTS_Recharged/

Epic Games Store: MICROVOLTS: Recharged sera bientôt disponible - Epic Games Store

Facebook: https://www.facebook.com/MicrovoltsRecharged/

Discord: https://discord.gg/tKdzjmUYfj

YouTube: https://www.youtube.com/@masangsoft.official

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73554e6c-d1c4-4e7e-b140-33fd1d8bd67e