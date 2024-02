Masangsoft, Atualização de ‘MICROVOLTS:Recharged’ e Lançamento na Epic Store

BUSAN, South Korea, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Esta é a novidade sobre a atualização Masangsoft está preparando para o seu jogo TPS MICROVOLTS: Recharged (MVR) da Masangsoft, que tem cativado fãs ao redor do mundo.



O MICROVOLTS: Recharged (MVR) é um jogo de tiro online gratuito para PC, disponível no Steam, onde batalhas emocionantes e cheias de ação acontecem no encantador mundo Micro. Os jogadores podem se envolver em batalhas divertidas em vários mapas temáticos e modos. Com a visão ampla da perspectiva de terceira pessoa, é fácil acompanhar a situação de batalha em tempo real. Os jogadores podem criar estratégias de vitórias únicas utilizando sete tipos de armas exclusivas. Além disso, é possível escolhe um avatar dentre nove figuras de ação distinta e personalizá-lo com vários trajes estilosos, enquanto os controles fáceis e a casualidade do jogo ajudam a aliviar o estresse do dia a dia. Com MVR, embarque em uma aventura emocionante e descubra a verdadeira diversão que não se encontra em jogos hardcore.

Lançamento de pacote iniciante com 3 tipos de DLCs :

Em 30 de janeiro, foi lançado um O pacote iniciante DLC para novos jogadores.

Estará disponível com desconto durante o festival de primavera do Steam.

O pacote iniciante inclui uma assinatura, RT e itens de traje.

Traje de temporada de empregadas:

Em 27 de fevereiro, os trajes da temporada de empregadas serão lançados, e os jogadores podem obter um diorama de estande da temporada de empregadas através de sistema de presença.

Competições de liga

Está sendo preparado um sistema de liga que permite competir em partidas individuais (1vs1) e em equipe (4vs4). Quando a liga for atualizada, uma um pré-temporada será realizada.

Epic Games Store:

Em março, MICROVOLTS:Recharged estará disponível na Epic Games Store.

Um representante da MASCOTSOFT disse: “Desde a abertura de Microvolts em 9 de setembro do ano passado, estamos trabalhando arduamente para atender às expectativas de todos e pedimos que continuem nos apoiando com interesse contínuo e participação.”

Para mais informações acesse os sites oficiais abaixo.

Website : https://mv.masanggames.com/

Fórum : https://mv-forum.masanggames.com/

Steam : https://store.steampowered.com/app/1426440/MICROVOLTS_Recharged/

Epic Store : Em breve MICROVOLTS: Recharged - Epic Games Store

Facebook : https://www.facebook.com/MicrovoltsRecharged/

Discord : https://discord.gg/tKdzjmUYfj

Youtube : https://www.youtube.com/@masangsoft.official

