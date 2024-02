MasangSoft heeft updates en een Epic Store-debuut aangekondigd voor 'MICROVOLTS: Recharged'

BUSAN, Zuid-Korea, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- De third-person shooter (TPS) game van MasangSoft, 'MICROVOLTS: Recharged' (MVR), gekoesterd door fans wereldwijd, is klaar om details te onthullen over de komende updates.

MICROVOLTS: Recharged' (MVR), een gratis online PC-shooter die verkrijgbaar is op Steam, nodigt spelers uit om deel te nemen aan spannende confrontaties met een hoge inzet in de verrukkelijke Micro World. Deze game biedt een keur aan thematische kaarten en modi voor boeiende gevechtservaringen. Het third-person gezichtspunt geeft spelers een duidelijk overzicht van het slagveld, waardoor ze strategieën kunnen bedenken om te zegevieren met zeven verschillende wapentypes. Verder hebben spelers de mogelijkheid om uit negen unieke actiefiguren te kiezen voor hun avatar en deze aan te kleden in verschillende kostuums. De eenvoudige spelmechanismen en het ongedwongen karakter van de game maken het een ideale manier om bij te komen van de dagelijkse beslommeringen. Door zich te storten op de avonturen die MVR biedt, ontdekken spelers een niveau van plezier dat afwezig is in meer hardcore gametitels.



Starter Pack DLC-uitgave:

Op 30 januari is er een Starter Pack DLC uitgebracht, gericht op nieuwkomers.

Dit pakket wordt tijdens het Steam Spring Festival tegen een gereduceerde prijs verkocht.

Het Starter Pack bevat een lidmaatschap, RT en kostuumitems.

Maid Seizoen Kostuums:

Op 27 februari worden de Maid Season-kostuums geïntroduceerd, met de mogelijkheid om een Maid Season Diorama Stand te verdienen via aanwezigheidscontroles.

Competitie wedstrijden:

Er zijn plannen voor een competitiesysteem dat geschikt is voor zowel individuele (1vs1) als teamwedstrijden (4vs4), met een voorseizoen dat van start gaat na de update van de competitie.

Epic Games Store:

In maart wordt 'MICROVOLTS: Recharged' ook beschikbaar in de Epic Games Store.

Een woordvoerder van MasangSoft deelde: "Sinds de lancering van Microvolts op 9 september vorig jaar hebben we ons ingezet om de hoge verwachtingen van velen in te lossen en we kijken uit naar jullie voortdurende betrokkenheid en steun."

Meer informatie is te vinden op de officiële site hieronder.

Website: https://mv.masanggames.com/

Forum: https://mv-forum.masanggames.com/

Stoom: https://store.steampowered.com/app/1426440/MICROVOLTS_Recharged/

Epic Store: MICROVOLTS: Recharged Binnenkort verkrijgbaar - Epic Games Store

Facebook: https://www.facebook.com/MicrovoltsRecharged/

Discord: https://discord.gg/tKdzjmUYfj

YouTube: https://www.youtube.com/@masangsoft.official

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73554e6c-d1c4-4e7e-b140-33fd1d8bd67e