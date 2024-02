OTTAWA, 14 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gouvernement du Canada ne dispose pas d’une stratégie globale pour évaluer les partenariats internationaux en science, technologie, innovation et production de connaissances (STIC) — une lacune qui s’aggrave en raison de l’évolution rapide des enjeux, des nouveaux marchés et des possibilités croissantes de collaboration. Évoluer dans des futurs collaboratifs, un nouveau rapport du Conseil des académies canadiennes, présente les éléments clés d’un cadre fondé sur les données probantes, qui permet d’évaluer les possibilités de partenariats internationaux, qu’ils soient nouveaux ou existants, dans le domaine de la STIC pour le Canada.

« L’adoption d’une approche stratégique des partenariats internationaux en STIC, qui s’appuie sur les priorités nationales, est essentielle pour assurer la résilience et la prospérité du Canada », déclare Monica Gattinger, Ph. D, présidente du comité d’experts sur les partenariats internationaux en science, technologie, innovation et production de connaissances. « Le coût de l’inaction est incalculable, mais il est certainement élevé. »

Évoluer dans des futurs collaboratifs s’appuie sur une expertise en matière d’évaluation des programmes scientifiques et technologiques, de diplomatie scientifique, d’économie, de commerce, d’innovation et de sécurité mondiale. Bien qu’il soit principalement destiné aux décideurs du gouvernement fédéral du Canada, le rapport peut être d’une grande utilité pour tout organisme qui évalue les partenariats internationaux en STIC.

L’histoire des activités mondiales de STIC du Canada est marquée par une considérable collaboration et s’appuie sur une main-d’œuvre bien formée, des réseaux de centres de recherche de grande qualité, des avantages géographiques et des ressources naturelles connexes, ainsi que sur un solide écosystème scientifique et technologique national. Cependant, la coordination limitée entre les organismes qui contribuent à ces activités nuit à la capacité du Canada à attirer des talents, à partager son expertise, à atténuer les risques et à bénéficier du réseau mondial de participants.

« Les défis mondiaux d’aujourd’hui exigent des approches délibérées et flexibles de l’innovation et de la collaboration », affirme Tijs Creutzberg, Ph. D, président-directeur général par intérim du CAC. « Le CAC et le comité d’experts sont heureux d’apporter leur soutien à la prise de décision au Canada concernant les partenariats internationaux en STIC. »

Rendez-vous au www.rapports-cac.ca pour télécharger Évoluer dans des futurs collaboratifs, ainsi qu’un guide de l’utilisateur permettant de comprendre les éléments du cadre et leurs configurations possibles.

