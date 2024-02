Selskabsmeddelelse nr. 11/2024

Holbæk, den 14. februar 2024





Aktietilbagekøb i Sparekassen Sjælland-Fyn er afsluttet

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (”Sparekassen”) oplyste i selskabsmeddelelse nr. 8/2024, at Sparekassen i perioden 9. februar til 13. februar 2024 ville købe egne aktier tilbage. Dette tilbagekøb er nu afsluttet, og Sparekassen har i førnævnte periode via ”rettede tilbagekøb”, der ikke er gennemført via markedet, tilbagekøbt 55.171 egne aktier med en samlet transaktionsværdi på ca. 11,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kurs pr. tilbagekøbt aktie har udgjort DKK 215,50. Aktietilbagekøbet er gennemført med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i Sparekassen.

De tilbagekøbte aktier vil blive indstillet til annullering på Sparekassens ordinære generalforsamling den 7. marts 2024.

Efter ovenstående transaktioner ejer Sparekassen i alt 483.490 egne aktier svarende til 2,78 % af Sparekassens aktiekapital.





