Bruxelles, le 14 février 2024 (17h45)



COIL SIGNE UN ACCORD POUR L’EXPLOITATION DE SA TECHNOLOGIE ET DE SA MARQUE EN CHINE

COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce la signature d'un accord de collaboration avec une entreprise chinoise visant à exploiter sa technologie avancée en République Populaire de Chine et en Asie de l'Est.

Cet accord est axé sur la construction d’une nouvelle usine à Fuzhou, province du Jiangxi, en République populaire de Chine. Cette usine comprendra l’installation d'une ligne d'anodisation en continu ultramoderne pour le marché de l'architecture. L’entreprise chinoise a obtenu un ensemble complet de financements pour la construction de cette usine et le fonds de roulement de la nouvelle activité.

Selon les termes de l’accord, l’entreprise chinoise exploitera la technologie avancée de COIL, qui lui fournira notamment l'assistance technique et l'ingénierie nécessaire pour le développement de la ligne de production. Tous les achats tiers liés à la construction de cette ligne seront à la charge de l’entreprise chinoise.

COIL accordera également à l’entreprise chinoise une licence exclusive et permanente d'utilisation de la technologie et des marques de COIL en République populaire de Chine, en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord-Est.

En contrepartie, COIL recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones), pour la construction de la ligne de production et l’exploitation de sa technologie. COIL recevra également des royalties sur les ventes futures de l’entreprise chinoise. Par ailleurs, tenant compte de l’accord de licence technologique et commerciale, COIL prendra une participation de 5% au capital de l’entreprise chinoise.

COIL vend ses produits à des clients en Asie depuis de nombreuses années. Toutefois, la Société n'a pas été en mesure de créer un modèle commercial permettant d'exploiter pleinement le potentiel de ce marché en raison de la longueur de la chaîne logistique et des coûts associés à l'approvisionnement de ce marché à partir de l'Europe. En stockant du métal européen de haute qualité pour l'anodisation - homologué par COIL - en République Populaire de Chine, la nouvelle société sera en mesure d'anodiser localement à des prix plus bas et d'expédier rapidement les produits commandés. En outre, la nouvelle société sera en mesure d'établir et de faire respecter les normes de qualité les plus élevées sur le marché local.

Dans un environnement mondial en mutation, cet accord de collaboration doit permettre d’accélérer l’expansion du développement de la marque COIL en Asie et de concrétiser son important potentiel à travers un modèle industriel et commercial adapté, créateur de valeur pour COIL.

À propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 110 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 21,8 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

