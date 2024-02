PERSBERICHT



















Brussel, 14 februari 2024 (17.45)



COIL TEKENT EEN AKKOORD VOOR DE EXPLOITATIE VAN ZIJN TECHNOLOGIE EN ZIJN MERK IN CHINA

COIL, wereldleider in aluminiumanodisatie, kondigt de ondertekening aan van een samenwerkingsakkoord met een Chinees bedrijf om zijn geavanceerde technologie te exploiteren in de Volksrepubliek China en Oost-Azië.

Het akkoord betreft de bouw van een nieuwe fabriek in Fuzhou, in de provincie Jiangxi, in de Volksrepubliek China. Deze fabriek zal de installatie van een ultramoderne continue anodisatielijn omvatten voor de architectuurmarkt. Het Chinese bedrijf heeft zich verzekerd van een uitgebreid financieringspakket voor de bouw van de fabriek en het werkkapitaal voor de nieuwe activiteit.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal het Chinese bedrijf gebruik maken van de geavanceerde technologie van COIL, met inbegrip van technische bijstand en technische ondersteuning voor de bouw van de productielijn. Het Chinese bedrijf zal verantwoordelijk zijn voor alle aankopen van derden in verband met de bouw van de lijn.

COIL verleent het Chinese bedrijf ook een exclusieve en permanente licentie om de technologie en de merken van COIL te gebruiken in de Volksrepubliek China, Zuidoost-Azië en Noordoost-Azië.

In ruil daarvoor zal COIL vooruitbetalingen en mijlpaalbetalingen ontvangen voor de bouw van de productielijn en de exploitatie van zijn technologie. Coil zal royalty's ontvangen op toekomstige verkopen door het Chinese bedrijf. Bovendien zal Coil, als onderdeel van de technologische en commerciële licentieovereenkomst, een belang van 5% nemen in het Chinese bedrijf.

COIL verkoopt zijn producten al vele jaren aan klanten in Azië. Het bedrijf is er echter niet in geslaagd een businessmodel te creëren om het volledige potentieel van deze markt te benutten vanwege de lange logistieke keten en de kosten die gepaard gaan met de bevoorrading van deze markt vanuit Europa. Door in de Volksrepubliekrepubliek China, een voorraad aan te leggen van hoogkwalitatief Europees anodiseermetaal – goedgekeurd door Coil - zal het nieuwe bedrijf lokaal tegen lagere prijzen kunnen anodiseren en snel kunnen leveren op bestelling. Bovendien zal het nieuwe bedrijf in staat zijn om de hoogste kwaliteitsnormen op de lokale markt te vestigen en te handhaven.

In een veranderende globale omgeving zou dit samenwerkingsakkoord moeten helpen om de ontwikkeling van het merk COIL in Azië te versnellen en zijn belangrijk potentieel te realiseren dankzij een aangepast industrieel en commercieel model dat waarde creëert voor COIL.

Over COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 110 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2023 een omzet gerealiseerd van 21,8 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com

Contact

COIL

Tim Hutton | Chief Executive Officer

tim.hutton@coil.be | Tel.: +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tel.: +33 (0)1 53 65 68 68

