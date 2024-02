TSplus Annonce un Partenariat Stratégique avec IONOS en France

PARIS, 14 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TSplus, l’un des principaux fournisseurs français de solutions d'accès à distance poursuit le déploiement de ses activités en France avec l’annonce officielle de son partenariat avec IONOS, le leader européen de l'hébergement web et fournisseur de solutions cloud.



Cette collaboration permettra aux clients d'IONOS de bénéficier de capacités d'accès à distance améliorées grâce aux solutions de TSplus. L'objectif principal de ce partenariat est d'offrir aux utilisateurs des solutions d'accès à distance efficaces, sécurisées et souveraines, alignées sur les standards européens en matière de confidentialité des données.

Cet accord permettra aux clients de IONOS d'intégrer facilement « Remote Access », la solution d'accès à distance de TSplus dans leur tableau de bord, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et centralisée.

Les solutions de TSplus qui offrent une interface intuitive et conviviale, permettront aux utilisateurs de naviguer facilement et de tirer le meilleur parti de leur expérience d’accès à distance.

Francois Stoop, en charge des opérations de TSplus en France, déclare à ce propos : « Nous sommes ravis de nous associer à IONOS dans ce partenariat stratégique. Cette collaboration marque une étape importante pour TSplus en France, car nous étendons nos solutions leaders de l'industrie de l'accès distant aux clients d'IONOS. Ensemble, nous donnons aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour améliorer la productivité et permettre des expériences de travail à distance fluides. Nous sommes impatients de constater l'impact positif que ce partenariat aura sur l’ensemble des utilisateurs. »

Thomas Brown, Senior Channel Account Manager,d’IONOS, ajoute « En unissant nos forces avec TSplus, IONOS renforce son engagement envers la souveraineté numérique. Ce partenariat stratégique offre à nos clients une passerelle vers des solutions d'accès à distance innovantes, conformes aux normes européennes de confidentialité. Ensemble, nous offrons une expérience utilisateur fluide, permettant aux entreprises d'optimiser leur productivité dans un environnement de travail distant. »

À Propos de TSplus :

TSplus est un éditeur de logiciels français, expert en solutions d’'accès à distance et de sécurisation des serveurs d'applications fort de plus de 10 millions d’utilisateurs. Les solutions TSplus facilitent l'accès sécurisé et efficace aux applications, bureaux et données depuis n'importe quel appareil, sur n'importe quel réseau. Les offres de TSplus sont conçues pour améliorer la productivité, la collaboration et la flexibilité dans les environnements de travail modernes. Cela permet aux utilisateurs d'accéder à leurs bureaux virtuels et applications depuis différents appareils, offrant une expérience utilisateur cohérente et sécurisée. TSplus offre une alternative idéale à Citrix et Microsoft RDS pour l'accès distant au bureau et la diffusion d'applications Windows. TSplus permet de rendre vos applications accessibles via le Web, de créer des solutions SaaS ou d'accéder à distance à vos outils et fichiers centralisés.

À propos de IONOS :

IONOS est le premier partenaire européen en matière de numérisation des petites et moyennes entreprises (PME). La société sert environ six millions de clients et opère sur 18 marchés en Europe et en Amérique du Nord ; ses services étant accessibles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de solutions de présence et de productivité sur le Web, IONOS fait office de point d’entrée unique pour tous les besoins en matière de numérisation : des domaines et de l'hébergement Web aux créateurs de sites Web classiques et aux solutions DIY (Do It Yourself), du commerce électronique aux outils de marketing en ligne. En outre, la société propose des solutions de cloud computing aux entreprises qui souhaitent passer à cette solution au fur et à mesure de l'évolution de leurs activités.

-----

Contacts presse IONOS :

Weber SHANDWICK pour IONOS

Axel PATINET/ Eric CHAUVELOT

Tél. : + 33 6 61 82 62 77/ + 33 (0)6 21 64 28 68

apatinet@webershandwick.com

echauvelot@webershandwick.com

Contacts TSplus :

Sales & Partnership: François STOOP

francois.stoop@tsplus.net

Marketing and Press: Caleb ZAHARRIS

Caleb.zaharris@tsplus.net

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1da8ea33-ec62-44d1-9531-8bb1cafd174c