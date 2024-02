EssilorLuxottica résultats T4 et annuels 2023 - 2023: nouvelle année record pour EssilorLuxottica

Résultats T4 et annuels 2023

2023 : nouvelle année record pour EssilorLuxottica

Hausse de +7,1 % du chiffre d'affaires du Groupe au T4 et sur l’année à taux de change constants 1 ; troisième année consécutive supérieure à 7 %

Belle accélération en Amérique du Nord au T4 ; la région EMEA maintient le rythme soutenu du T3

L'innovation, moteur clé, avec Stellest, Varilux XR et Ray-Ban Meta

Renforcement du portefeuille des montures avec de nouvelles marques ; croissance à deux chiffres des licences

Nuance Audio, innovation disruptive, présentée avec succès au CES de Las Vegas

Marge opérationnelle ajustée 2 à 16,9 % à taux de change constants 1

Cash-flow libre 5 à 2,4 milliards d'euros sur l'année, après d'importants investissements dans les opérations, le numérique et les technologies d'IA

Dividende proposé de 3,95 euros par action, en hausse de 22 % par rapport à 2022

Renforcement de l'engagement des salariés ; définition des nouvelles valeurs du Groupe





Charenton-le-Pont, France (14 février 2024 – 18h00) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 14 février 2024, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice 2023. Ces comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes dont le rapport d’audit est en cours d'émission.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica ont commenté :

« Nous sommes ravis de partager ces résultats robustes : EssilorLuxottica a réalisé une nouvelle année de croissance1 supérieure à 7 %, avec une accélération au 4ème trimestre et une contribution de chacune des régions. Nous avons maintenu une forte rentabilité, avec un résultat net part du groupe ajusté2 de près de 3 milliards d’euros et un cash-flow libre5 à 2,4 milliards d’euros.

2023 a été une année d’investissements majeurs : nous avons continué de développer de nouvelles catégories de produits, avec notamment Stellest sur la myopie et Ray-Ban Meta sur les lunettes connectées, ajouté des marques renommées telles que Moncler et Jimmy Choo à notre portefeuille, tiré parti de l’intelligence artificielle et de l'analyse des données, élargi notre empreinte industrielle et renforcé notre réseau de distribution dans le monde. Ces investissements permettront de soutenir l’évolution du Groupe et la transformation de l’industrie dans la prochaine décennie.

La présentation de Nuance Audio au CES a donné une forte visibilité à EssilorLuxottica et à notre offre disruptive dans le secteur de l’audition, qui connecte deux industries en alliant bonne vision et meilleure audition.

Nous avons progressé dans notre programme de développement durable Eyes on the Planet, notamment en atteignant la neutralité carbone en Europe. Nous continuons par ailleurs à fédérer nos collègues, de par le monde, autour d’une culture et de valeurs communes, et d’un actionnariat salarié qui rassemble près de 80 000 d'entre eux.

Forts de ces résultats et de cette dynamique, nous sommes confiants dans notre capacité à maintenir ce rythme et à atteindre nos objectifs à long-terme. Après 3 années de solides résultats, le Conseil d’administration a décidé à l’unanimité de distribuer un dividende de 3,95 euros par action. »

