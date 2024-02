VENTES DU 4ème TRIMESTRE ET RÉSULTATS 2023

Ventes, marge d'EBITA ajusté1 et Free cash flow records

Objectifs annuels réhaussés atteints, avec une marge d'EBITA dans le haut de la fourchette

Forte génération de free cash flow, démontrant la solidité et la résilience de Rexel

→ Ventes 2023 de 19 153,4M€, en hausse de +4,3% à jours constants

Contributions positives des volumes et des prix de respectivement +2,0% et +2,3%

Soutenues par les tendances d'électrification en Europe, notamment au premier semestre, et les projets commerciaux et industriels en Amérique du Nord

→ Ventes de 4 725,3M€ au T4 2023, en recul de (1,4)% à jours constants, en raison d'un effet de base élevé lié aux produits d'électrification en Europe et d'une moindre demande dans certains marchés finaux

→ Ventes digitales représentant 30% du chiffre d'affaires au T4 23, en hausse de +269bps

→ Marge d'Ebita ajusté de 6,8%, dans le haut de la fourchette de l'objectif, soutenue par la croissance des tendances d'électrification au S1 et la bonne exécution de nos plans d'actions, conduisant à des gains de parts de marché au S2

→ Résultat net récurrent de 823,3M€ en 2023, vs. 911,8M€ en 2022, en raison d'un effet de base élevé, les résultats 2022 ayant bénéficié d'une inflation sans précédent sur les produits hors-câbles

→ Génération de Free cash flow record, démontrant la force et la résilience de notre modèle

FCF avant intérêts et impôts historique, à près d'1 milliard d'€

Taux de conversion du FCF (FCF avant intérêts et impôts / EBITDAaL) de 73%, significativement au dessus de l'objectif

→ Proposition de maintenir le dividende au titre de 2023 à son niveau record de 1,20€ par action

→ Exécution de notre stratégie d'allocation du capital avec un bilan sain : ratio d'endettement à 1,33x

Rachat d'actions : 134M€ d'actions rachetées en 2023 ; 200M€ depuis le lancement du programme mi-2022

Croissance externe : 800M€ de ventes additionnelles acquises en 2023

→ Objectifs 2024 : Croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive, marge d'EBITA ajusté comprise entre 6,3% et 6,6% et conversion du Free Cash Flow avant intérêts et impôts supérieure à 60%.

→ Lors de notre Journée investisseurs du 7 juin prochain, nous présenterons les initiatives mises en œuvre dans le cadre du plan Power Up 2025 et partagerons nos objectifs actualisés à moyen-terme

Guillaume TEXIER, Directeur Général, a déclaré :



« Rexel a réalisé une performance exceptionnelle en 2023 qui s'est traduite par des ventes, une marge brute et une génération de free cash flow records. Cette performance souligne une fois de plus la force et la résilience de notre modèle. Les résultats, en ligne avec nos objectifs réhaussés, ont été tirés à la fois par les tendances favorables de l'électrification, qui a progressé quatre fois plus vite que les ventes de la distribution électrique traditionnelle, et par l'excellente exécution de nos plans d'action. Je suis fier de ces résultats et souhaite remercier nos équipes dans toutes nos géographies. C'est grâce à leur travail, leur dévouement et leur engagement que Rexel est devenu une entreprise plus agile, plus digitale et plus profitable. La résilience accrue de Rexel nous permet de viser une marge d'Ebita ajusté comprise entre 6,3% et 6,6% en 2024, dans un environnement plus contrasté. Grâce à nos plans d'action Power Up 2025, nous avons établi un nouveau seuil de performance et nous continuerons à fournir un service d'excellence à nos clients et un fort retour sur investissement à nos actionnaires. »

1 Retraitée des éléments non récurrents 2022

ANALYSE DES RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2023

Ce communiqué de presse présente les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023 issus des comptes consolidés de Rexel au 31 décembre 2023. Les procédures d'audit par les Commissaires aux Comptes sont en cours et leur rapport sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 sera émis le 15 février 2024.

Le rapport financier 2023 a été arrêté par le Conseil d'Administration qui s’est tenu le 14 février 2024.

Les termes suivants : EBITA publié, EBITA ajusté, EBITDA, EBITDAaL, Résultat net récurrent, Free cash-flow ou Flux net de trésorerie disponible et Endettement financier net sont définis dans la section « Glossaire » de ce document.

Sauf mention contraire, tous les commentaires sont faits en base comparable et ajustée et, pour ce qui concerne le chiffre d’affaires, à nombre de jours constant.

CHIFFRES CLES 2023





Chiffres clés1 (M€) - Réalisé 2023 Variation Variation excl.

éléments non-récurrents Ventes en données publiées 19 153,4 +2,4% À nombre de jours courant +4,2% À nombre de jours constant +4,3% EBITA ajusté² 1 300,1 (5,7)% En pourcentage des ventes 6,8 % -71 bps -3 bps EBITA publié 1 285,9 (4,4)% Résultat opérationnel 1 216,6 (9,4)% Résultat net 774,7 (16,0)% Résultat net récurrent 823,3 (9,7)% FCF avant intérêts et impôts 996,4 +14,1% Conversion du FCF3 73 % Endettement financier net 1 961,5 Hausse de 503M€

1 Cf. définition dans la section “Glossaire” de ce document ; 2 Variation à périmètre et taux de change constants ; 3 FCF avant intérêts et taxes / EBITDAaL

VENTES

En 2023, les ventes sont en hausse de +2,4% en données publiées d'une année sur l'autre, et de +4,3% en données comparables et à nombre de jours constant.

Chiffres clés (M€) T4 2023 Variation 2023 Variation Ventes en données publiées 4 725,3 (1,6) % 19 153,4 +2,4% À nombre de jours courant (1,1) % +4,2% À nombre de jours constant (1,4) % +4,3%

Sur l'année, Rexel a enregistré des ventes de 19 153,4M€, en progression de +2,4% en données publiées, tirées par la croissance organique et la stratégie de croissance externe. Cela inclut :

Une croissance des ventes en données comparables et à nombre de jours constant de +4,3%, incluant des contributions positives des volumes de +2,0% et des prix des produits hors-câbles de +3,2%, ainsi qu'un impact négatif de (0,9)% lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre (comparé à un impact positif de +1,2% en 2022) ;

Un effet calendaire globalement stable de (0,1)% ;

Un effet de périmètre net positif de +0,5%, résultant des récentes acquisitions de Buckles-Smith, Horizon et LTL en Amérique du Nord ainsi que Trilec et Wasco au Benelux, contribuant pour +2,7% à la croissance, qui ont plus que compensé les cessions de Rexel en Espagne, Portugal et Norvège ;

Un effet de change négatif de (2,2)%, principalement dû à la dépréciation des dollars américain et canadien ;

Les quatre catégories de produits liés à l'électrification (photovoltaïques, solutions de bornes de recharges pour véhicules électriques, génie climatique et automatismes industriels) ont représenté 22%1 des ventes et ont augmenté de +10,8% au cours de l'année, soit plus de 4 fois la croissance de l'activité traditionnelle de distribution électrique.





Au T4, les ventes sont en baisse de (1,6)% en données publiées d'une année sur l'autre, et de (1,4)% en données comparables et à nombre de jours constant.

Au 4 ème trimestre, Rexel a enregistré des ventes 4 725,3M€, en baisse de (1,6)% en données publiées, incluant:

Une évolution des ventes en données comparables et à nombre de jours constant de (1,4)% ;

Un effet calendaire positif de +0,3% ;

Un effet de périmètre positif de +2,1%, résultant de l'effet net entre les récentes acquisitions (principalement Wasco aux Pays-Bas et Buckles-Smith & LTL en Amérique du Nord) et les cessions en Europe (Rexel Espagne, Portugal & Norvège) ;

Un effet de change négatif de (2,7)%, principalement dû à la dépréciation des dollars américain et canadien contre l'euro.

Au T4 2023, les ventes sont en baisse de (1,4)% en données comparables et à jours constants (ou de (1,1)% à jours courants). Plus précisement :

Les quatre catégories de produits liés à l'électrification (photovoltaïques, solutions de bornes de recharges pour véhicules électriques, génie climatique et automatismes industriels) ont représenté 23% 1 du chiffre d'affaires et ont baissé de (2)% au cours du trimestre en raison d'un effet de base plus élevé, un effet prix négatif sur les panneaux solaires et d'une moindre demande, notamment du photovoltaïque en Europe, où les faibles prix de l'électricité ont temporairement augmenté la durée de retour sur investissement des installations de solutions photovoltaïques. En revanche, les tendances d'électrification en Amérique du Nord sont restées positives, grâce aux tendances de relocalisation de production dans plusieurs secteurs industriels.

du chiffre d'affaires et ont baissé de (2)% au cours du trimestre en raison d'un effet de base plus élevé, un effet prix négatif sur les panneaux solaires et d'une moindre demande, notamment du photovoltaïque en Europe, où les faibles prix de l'électricité ont temporairement augmenté la durée de retour sur investissement des installations de solutions photovoltaïques. En revanche, les tendances d'électrification en Amérique du Nord sont restées positives, grâce aux tendances de relocalisation de production dans plusieurs secteurs industriels. Un environnement de prix favorable sur les produits hors-câbles (contribution de 0,5% sur le trimestre) pour la majorité de notre offre, qui a plus que compensé une certaine déflation sur un nombre limité de produits hors-câbles (panneaux photovoltaïques, conduits et chemins de câbles en Amérique du Nord et quelques produits d'automatismes industriels en Chine).

Une évolution négative du prix des câbles à base de cuivre (contribution de (0,4)% au T4 2023), principalement en Amérique du Nord

Nous avons enregistré une nouvelle croissance de la digitalisation dans nos trois géographies, avec des ventes digitales représentant dorénavant 30% des ventes du Groupe au T4 2023, en hausse de +269bps comparé au T4 2022. L'Europe a atteint 40% de ventes digitales (en hausse de +234bps), l'Amérique du Nord est maintenant au-dessus de 20% (à 21% de ventes digitales, en hausse de +359bps) et l'Asie-Pacifique a progressé de +314bps, à 9% des ventes.

1 Incluant un effet de périmètre positif et l'ajout de catégories de produits (notamment au sein de l’activité HVAC)

Europe (52 % des ventes du Groupe) : (2,8)% au T4 et +5,1% sur l'année 2023 en données comparables et à nombre de jours constant

Au 4 ème trimestre , les ventes en Europe sont en baisse de (0,7)% en données publiées, incluant :

Une évolution des ventes en données comparables et à nombre de jours constant de (2,8)%, avec néanmoins, une tendance globalement positive dans l'industrie. Cette évolution inclut une contribution négative des volumes de (4,1)%, s'expliquant par un effet de base élevé lié aux produits d'électrification. Les hausses de prix de ventes ont contribué positivement à hauteur de +1,3% (contribution de +1,4% des produits hors-câbles et stable pour les produits câbles à base de cuivre) ;

Un effet calendaire négatif de (0,3)% ;

Un effet de périmètre positif de +2,7%, résultant de la récente acquisition de Wasco aux Pays-Bas, compensant les cessions de Rexel en Espagne, Portugal et Norvège ;

Un effet de change négatif de (0,2)%, principalement dû à la dépréciation de la couronne suédoise par rapport à l'euro.

Chiffres clés (M€) T4 2023 Variation 2023 Variation Europe 2 444,4 (2,8) % 9 619,1 +5,1% France 927,2 (0,6) % 3 668,7 +5,5% Benelux 430,9 (5,6) % 1 364,1 +2,3% Allemagne 244,2 (2,0) % 1 076,7 +10,8% Pays nordiques 216,5 (10,6) % 925,9 +1,2% Royaume-Uni 189,2 (3,7) % 813,0 +2,0% Suisse 185,5 +5,0% 693,0 +8,4%

Les ventes en France (38% des ventes de la région) sont en légère baisse de (0,6)%, incluant les éléments suivants : Solide et forte résilience des marchés commerciaux et industriels ; Moindre demande du résidentiel et du génie climatique ; Gains de parts de marché grâce à de nombreuses initiatives visant à fournir des services de qualité et différenciés à nos clients ; Montée en puissance de notre nouvelle offre de livraison décarbonée en deux heures, permettant ainsi de progresser significativement dans les zones urbaines, notamment à Paris ; Progression continue du taux de pénétration digital, atteignant 32% au T4 23 et franchissant le seuil du milliard d'euros en 2023

(38% des ventes de la région) sont en légère baisse de (0,6)%, incluant les éléments suivants : Le Benelux (18% des ventes de la région) a reculé de (5,6)%, à cause d'un effet de base élevé de l'activité photovoltaïque aux Pays-Bas au T4 22. L'intégration de Wasco se déroule correctement, avec un fort potentiel de synergies de chiffre d'affaires et de coûts.

(18% des ventes de la région) a reculé de (5,6)%, à cause d'un effet de base élevé de l'activité photovoltaïque aux Pays-Bas au T4 22. L'intégration de Wasco se déroule correctement, avec un fort potentiel de synergies de chiffre d'affaires et de coûts. Les ventes en Allemagne (10% des ventes de la région) ont diminué de (2,0)%, s'expliquant par une normalisation de la demande dans le photovoltaïque et une moindre activité dans l'industrie et le résidentiel. Nous avons continué à gagner des parts de marché et avons ouvert un nouveau centre de distribution automatisé dans la région de Francfort, afin de fournir un service amélioré et différencié à nos clients.

(10% des ventes de la région) ont diminué de (2,0)%, s'expliquant par une normalisation de la demande dans le photovoltaïque et une moindre activité dans l'industrie et le résidentiel. Nous avons continué à gagner des parts de marché et avons ouvert un nouveau centre de distribution automatisé dans la région de Francfort, afin de fournir un service amélioré et différencié à nos clients. Dans les pays nordiques (9% des ventes de la région), les ventes ont chuté de (10,6)%, en ligne avec les tendances observées au T3 23, en raison d'un effet de base élevé de l'activité photovoltaïque et d'un environnement plus difficile dans le secteur de la construction, en particulier dans le marché résidentiel.

(9% des ventes de la région), les ventes ont chuté de (10,6)%, en ligne avec les tendances observées au T3 23, en raison d'un effet de base élevé de l'activité photovoltaïque et d'un environnement plus difficile dans le secteur de la construction, en particulier dans le marché résidentiel. Au Royaume-Uni (8% des ventes de la région), les ventes ont diminué de (3,7)%, dû à une baisse de l'activité commerciale en raison d'un effet de base élevé et d'un contrat 2022 non renouvelé (impact négatif de 320bps). L'ouverture de notre nouveau centre de distribution automatisé dans la région de Londres en 2023 nous a permis d’améliorer significativement notre promesse envers nos clients et de créer les conditions d’une progression à l’avenir des ventes digitales.

(8% des ventes de la région), les ventes ont diminué de (3,7)%, dû à une baisse de l'activité commerciale en raison d'un effet de base élevé et d'un contrat 2022 non renouvelé (impact négatif de 320bps). L'ouverture de notre nouveau centre de distribution automatisé dans la région de Londres en 2023 nous a permis d’améliorer significativement notre promesse envers nos clients et de créer les conditions d’une progression à l’avenir des ventes digitales. Les ventes en Suisse (8% des ventes de la région) ont affiché une solide croissance de +5,0%, surperformant le marché et progressant dans les domaines de solutions industrielles, d'éclairage et d'électrification.





Amérique du Nord (42% des ventes du Groupe) : +0,4% au T4 et +4,0% sur l'année 2023 en données comparables et à nombre de jours constant

Au 4 ème trimestre , les ventes en Amérique du Nord sont en recul de (1,7)% en données publiées en raison de l'effet de change, incluant :

Une croissance des ventes en données comparables et à nombre de jours constant de +0,4%, incluant une contribution positive des volumes de +1,7% et un effet prix négatif de (1,3)% (contribution de (0,4)% des produits hors-câbles et (0,9)% des produits câbles à base de cuivre) ;

Un effet calendaire positif de +1,3% ;

Un effet de périmètre positif de +1,8%, grâce aux acquisitions de Buckles-Smith aux Etats-Unis, et, dans une moindre mesure, LTL au Canada ;

Un effet de change négatif de (5,1)%, en raison de la dépréciation des dollars américain et canadien par rapport à l'euro.

Chiffres clés (M€) T4 2023 Variation 2023 Variation Amérique du Nord 1 965,8 +0,4% 8 231,6 +4,0% Etats-Unis 1 607,3 (0,1) % 6 737,1 +3,4% Gulf Central +5,6% +17,5% Mountain Plains +5,5% +10,3% Florida +1,1% +4,0% Southeast -% (0,2)% Northwest (1,1) % (3,0)% Midwest (3,3) % +7,8% California (4,8) % +4,5% Northeast (6,6) % (2,8)% Canada 358,5 +2,9% 1 494,5 +7,0%

En Amérique du Nord, la bonne performance s'explique par notre capacité à saisir les tendances de relocalisation de production industrielle et notre capacité d'exécution du carnet de commandes.

Les produits d'électrification ont connu une croissance autour de 5% au T4 ;

Les volumes positifs ont été partiellement compensés par la déflation des produits liés aux matières premières, notamment les chemins de câbles ;

Le carnet de commandes, représentant 2,7 mois de ventes, reste élevé avec une bonne exécution au cours du trimestre.





Aux États-Unis (82% des ventes de la région), la croissance des ventes est stable au T4 2023 (à (0,1)%). Par marché, forte résilience des activités commerciales et d'automatismes industriels. La demande dans le résidentiel s'est améliorée séquentiellement ; Par région, le Mountain Plains et le Gulf Central ont connu une croissance autour de 5%, surperformant le marché ; Par activité, les projets sont bien orientés grâce à la forte exécution du carnet de commandes.

(82% des ventes de la région), la croissance des ventes est stable au T4 2023 (à (0,1)%).

Au Canada (18% des ventes de la région), les ventes ont enregistré une croissance de +2,9% en données comparables et à nombre de jours constant, notamment grâce aux marchés industriel et commercial.





Asie-Pacifique (6% des ventes du Groupe) : (1,4)% au T4 et (0,1)% sur l'année 2023 en données comparables et à nombre de jours constant

Au 4 ème trimestre , les ventes en Asie-Pacifique sont en baisse de (7,6)% en données publiées en raison notamment de l'effet change négatif, incluant :

Une évolution des ventes en données comparables et à nombre de jours constant de (1,4)%, incluant une contribution neutre des volumes et un effet prix négatif de (1,5)% sur les produits hors-câbles ;

Un effet calendaire globalement stable de (0,1)% ;

Un effet de change négatif de (6,2)%, en raison de la dépréciation du dollar australien et du yuan chinois contre l'euro.





Chiffres clés (M€) T4 2023 Variation 2023 Variation Asie-Pacifique 315,2 (1,4) % 1 302,7 (0,1) % Australie 145,0 +1,0% 584,6 +4,5% Chine 126,8 (0,1) % 525,2 (3,5) %

Dans le Pacifique (54% des ventes de la région), les ventes sont en baisse de (2,4)% en données comparables et à nombre de jours constant : En Australie (86% des ventes du Pacifique), les ventes ont progressé de +1,0%, tirées par les marchés résidentiel et commercial. En Nouvelle-Zélande (14% des ventes du Pacifique), les ventes ont chuté de (18,8)% au T4 2023 dans un contexte de récession depuis trois trimestres.





(54% des ventes de la région), les ventes sont en baisse de (2,4)% en données comparables et à nombre de jours constant :

En Asie (46% des ventes de la région), les ventes sont stables à (0,2)% en données comparables et à nombre de jours constant :



En Chine (87% des ventes de l'Asie), les ventes se sont stabilisées à (0,1)%, reflétant une dynamique plus positive par rapport au T3 23 grâce à un effet de base favorable, compensé par une déflation des prix des produits d'automatismes industriels liée à une situation temporaire d'excès de production. En Inde (13% des ventes de l'Asie), les ventes ont progressé de +3,4 %.





(46% des ventes de la région), les ventes sont stables à (0,2)% en données comparables et à nombre de jours constant :

PROFITABILITÉ

Marge d'EBITA ajusté de 6,8% en 2023, en baisse de -71 bps par rapport à 2022, ou stable retraitée des éléments non récurrents qui ont bénéficié à la marge 2022.

2023 (M€) Europe Amérique du Nord Asie-Pacifique Groupe Ventes 9 619 8 232 1 303 19 153 À nombre de jours courant +4,5% +4,4% +0,1% +4,2% À nombre de jours constant +5,1% +4,0% (0,1 %) +4,3% EBITA ajusté 695 610 39 1,300* En pourcentage des ventes 7,2% 7,4% 3,0% 6,8% Variation en bps en % des ventes -80 bps -79 bps 109 bps -71 bps

*Incluant (44)M€ de coûts centraux en 2023

La croissance des ventes à jours courants de 4,2% en 2023 s'est traduite par une marge d'EBITA ajusté de 6,8%.

La marge d'EBITA ajusté s'est améliorée de +13bps à 6,8% en 2023 comparé à 6,7% en 2022, retraitée des éléments non récurrents liés à l'inflation des prix de produits stockés hors câbles, net des bonus plus élevés liés à la performance en 2022, grâce à :

Un effet positif de 16bps grâce à la gestion active du portefeuille, résultant notamment de l'effet relutif de l'acquisition de Wasco et de la cession de notre activité en Norvège ;

Une évolution stable en base comparable, qui s'explique comme suit: Un impact lié à l'inflation des coûts opérationnels de -79bps s'expliquant par une inflation globale de +3,9%, dont +5,4% provenant de la hausse des salaires et +2,3% des autres coûts opérationnels ; Un effet positif de +76bps de nos plans d'actions, grâce à une activité robuste au S1, et des initiatives de productivité au S2 23.



1 Les éléments non-récurrents 2022 à taux de périmètre et change 2023 s'élèvent à -68bps

Par semestre, la stabilité de la marge d'EBITA ajusté à 6,8% résulte de :

Une amélioration de +15bps au S1 23, soutenue par les volumes importants liés aux tendances de l'électrification ;

Une contraction limitée de -24bps au S2 23 à 6,4%, grâce à des actions d'optimisation des coûts dans un environnement de moindre croissance. Ceci démontre notre capacité à maintenir une profitabilité plus élevée que par le passé et reflète les effets de notre transformation.

Par géographie, la stabilité de notre marge d'EBITA ajusté s'explique comme suit :

Europe : La marge d'EBITA ajusté 2023 s'est établie à 7,2% du chiffre d'affaires, en recul de -80 bps. Retraitée des éléments non récurrents, la baisse ressort à -11bps et reflète l'effet de l'inflation des coûts opérationnels, atténué par l'amélioration de la marge brute et des initiatives de contrôle des coûts.



Amérique du Nord: La marge d'EBITA ajusté 2023 s'est élevée à 7,4% des ventes, en baisse de -79 bps. Retraitée des éléments non récurrents, la marge est en léger recul de -11bps résultant de l'effet de l'inflation des coûts opérationnels, compensé par les effets positifs du levier opérationnel et des gains de productivité.



Asie-Pacifique: La marge d'EBITA ajusté a progressé à 3,0% du chiffre d'affaires, en hausse de +109 bps ou de +159bps retraitée des éléments non récurrents, reflétant l'amélioration de la profitabilité en Asie grâce à des actions internes et un meilleur contrôle de la gestion crédit.



Concernant les coûts centraux, l'EBITA ajusté s'est établi à (44)M€, comparé à (32)M€ en 2022, en raison de l'évolution des rémunérations long-terme.





En conséquence, l'EBITA ajusté s'est établi à 1 300,1M€ (vs. 1378,2M€ en comparable 2022) et l ’EBITA publié ressort à 1 285,9M€ (incluant un effet négatif non-récurrent du cuivre de (14,2)M€).

La table de correspondance de l'EBITDA à l'EBITA publié inclut les éléments suivants :

La marge d'EBITDA est en baisse de -46 bps, à 8,5% ;

Les Amortissements des droits d'utilisation se sont élevés à (233,3)M€ ;

Les Autres amortissements & dépréciations se sont établis à (113,8)M€, correspondant à un taux de 0,6% des ventes.





Chiffres clés (M€) 2022 2023 Variation EBITDA 1 680,8 1 633,0 (2,8) % Marge d'EBITDA (%) 9,0 % 8,5 % Amortissements des droits d'utilisation (IFRS 16) (220,5) (233,3) Autres amortissements & dépréciations (115,4) (113,8) EBITA publié 1 344,8 1 285,9 (4,4) %

RÉSULTAT NET

Résultat net de 774,7M€ en 2023 et résultat net récurrent de 823,3M€

Le bénéfice d'exploitation de l'année s’est établi à 1 216,6M€ en 2023 (vs. 1 343,0M€ en 2022).

L’amortissement des actifs incorporels résultant de l'allocation du prix d'acquisition s’est élevé à (24,3)M€ (contre (13,9)M€ en 2022).

Les autres produits et charges ont représenté une charge nette de (45,1)M€ (contre un gain net de 12,1M€ en 2022). Ils comprennent : (10,0)M€ de moins-values relatifs aux cessions (10,3)M€ de dépréciation du goodwill (14,1)M€ de coûts d'acquisition et d'intégration (12,9) M€ de coûts de restructuration



Les charges financières nettes de l'année se sont élevées à (167,7)M€ (contre (119,4)M€ en 2022), réparties comme suit :

(112,0)M€ en 2023 de frais financiers contre (72,9)M€ en 2022, reflétant une hausse du taux d'intérêt effectif et de la dette brute, notamment après l'émission d'une obligation liée au développement durable ("Sustainability-Linked Bond"). Le taux d'intérêt effectif a augmenté pour s'établir à 3,66% en 2023 contre 2,29% en 2022, reflétant la hausse du taux d'intérêt.

(55,6)M€ d'intérêts sur obligations locatives en 2023 vs (46,5)M€ en 2022.





L’impôt sur le résultat de l'année a représenté une charge de (274,2)M€ (contre (301,2)M€ en 2022).

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 26,1% en 2023 comparé à 25,7% retraité des éléments non-récurrents en 2022 .





Le résultat net de l'année s'est établi à 774,7M€ (vs. 922,3M€ en 2022).

Le résultat net récurrent s’est élevé à 823,3M€ en 2023, en recul de (9,7)% par rapport à 2022 en raison d'un effet de base élevé, les résultats 2022 ayant bénéficié d'une inflation sans précédent sur les produits hors-câbles (annexe 3).

STRUCTURE FINANCIERE

Free cash-flow avant intérêts et impôts de 996,4M€ en 2023

Le ratio d’endettement s’élève à 1,33x au 31 décembre 2023

En 2023, le Free cash-flow avant intérêts et impôts s'est établi à 996,4M€ (contre 873,3M€ en 2022), correspondant à un taux de conversion de l’EBITDAaL en Free cash flow avant intérêts et impôts de 73%, dépassant l'objectif (>60%). Ce flux net comprenait :

Un EBITDAaL de 1 356,4M€ incluant (276,7)M€ de paiement des loyers en 2023.

Un flux négatif de (187,1)M€ de variation du besoin en fonds de roulement (contre un flux négatif de (391,8)M€ en 2022). La variation du besoin de fonds de roulement opérationnel s'est établie à (82,9)M€, combinée à un flux négatif de (104,1)M€ provenant de la variation du besoin en fonds de roulement non opérationnel, en raison notamment du décaissement des bonus et commissions plus élevés liées à la performance en 2022. A périmètre constant, le BFR opérationnel s'est stabilisé à 14,1% du chiffre d'affaires en 2023 (vs 14,2% en 2022).

Des investissements en progression ((153,3)M€ vs (125,4)M€ en 2022). Les dépenses brutes d’investissements ont représenté 0,8% des ventes, comme en 2022, avec la poursuite des investissements dans les solutions automatisées de la chaine d'approvisionnement et le digital, en ligne avec notre stratégie Power Up 2025.

En dessous de la ligne Free cash-flow avant intérêts et impôts, le tableau de flux de trésorerie comprenait :

(101,3)M€ de frais financiers nets versés en 2023 (contre (59,9)M€ versés en 2022) ;

(327,4)M€ d'impôts sur le résultat versé en 2023 contre (310,8)M€ en 2022 ;

(561,0)M€ d'investissements financiers, correspondant à l'effet net entre le décaissement des acquisitions et le produit des cessions ;

(362,2)M€ de paiement du dividende en 2023, au titre de l'exercice 2022 (1,20€ par action) ;

(134,0)M€ de rachat d'actions ;

10,4M€ d'effets de changes favorables en 2023 (contre un montant négatif de (51,5)M€ en 2022).

Au 31 décembre 2023 :

L’endettement financier net est en hausse de 503,1M€ d'une année sur l'autre et s’est établi à 1 961,5M€ (contre 1 458,4M€ au 31 décembre 2022), résultant de notre stratégie active d'allocation du capital (notamment les acquisitions, le versement du dividende et le rachat d'actions) ;

est en hausse de 503,1M€ d'une année sur l'autre et s’est établi à 1 961,5M€ (contre 1 458,4M€ au 31 décembre 2022), résultant de notre stratégie active d'allocation du capital (notamment les acquisitions, le versement du dividende et le rachat d'actions) ; Le ratio d’endettement (endettement financier net / EBITDAaL) , calculé selon les termes du contrat de crédit syndiqué senior, s’est établi à 1,33x.

CREDIT SYNDIQUE SENIOR

Le 23 janvier 2024, Rexel a signé une nouvelle ligne de crédit syndiqué selon les termes suivants :

Le montant s'élève à 700 millions d'euros ;

La maturité est de cinq ans avec la possibilité de l'allonger deux fois d'une année ;

Les clauses financières restent inchangées ;

Le coût de cette ligne de financement dépend de notre notation de crédit (calculée par rapport au ratio d'endettement), comme pour la plupart des entreprises, notée dans la catégorie « Investment Grade » ;

Nous avons conservé nos principales banques dans le pool bancaire.





Ce nouvel accord reflète la confiance des banques de Rexel dans sa gestion, sa stratégie et son profil financier prudent.

Compte tenu de la renégociation récente du credit syndiqué senior, la liquidité du groupe s'élève à 1,5 milliard d'euros à fin décembre 2023.

PROPOSITION DE MAINTENIR LE DIVIDENDE RECORD DE 1,20€ PAR ACTION POUR 2023

Rexel proposera à ses actionnaires de maintenir son dividende record de 1,20€ par action, payable entièrement en numéraire. Cela représente un taux de distribution de 43% du résultat net récurrent du Groupe, en ligne avec la politique de Rexel de distribuer au moins 40% de son résultat net récurrent.

Ce dividende, payable en numéraire le 17 mai 2024 (date de détachement le 16 mai), sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra à Paris le 30 avril 2024.

EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS POWER UP 2025

En juin 2022, nous avons dévoilé notre stratégie Power Up 2025 lors d'une Journée Investisseurs à Zurich. Nos résultats records en 2022 et en 2023 nous placent en bonne voie pour atteindre les objectifs quadriennaux 2022-2025. Cela comprend nos objectifs financiers ainsi que nos ambitions stratégiques et notre allocation de capital.

Power Up 2025 Réalisation 2022 Réalisation 2023 Croissance organique de 4% à 7% sur 4 ans 14,1% 4,3% Marge d'Ebita ajusté comprise entre 6,5% et 7% en 2025 7,3%1 6,8% Conversion du FCF supérieure à 60% chaque année 61 % 73 % 40% de ventes digitales en 2025 24%2 des ventes 28% des ventes

(30% de ventes digitales au T4 23) x3 le nombre de centre de distribution (CD) automatisé 63 CD automatisés 9 CD automatisés Progression des ventes d'électrification : x2 la croissance de nos activités traditionnelles d'ED 2,1x env. 4,3x Rachat d'actions de 400M€ sur 4 ans 17% réalisé 50% réalisé Contribution aux ventes du M&A jusqu'à 2Md€ sur 4 ans env. 250M€ env. 1Md€ cumulé Entre 200M€ et 500M€ de ventes liées aux cessions env. 480M€ réalisé env. 480M€ réalisé

Incluant 66 bps d'éléments non-récurrents Retraité de la cession de la Norvège en 2023 (25% en données publiées) Excluant le centre de distribution (CD) automatisé en Norvège qui a été cédé





Lors de notre Journée investisseurs du 7 juin prochain, nous présenterons les initiatives mises en œuvre dans le cadre de Power Up 2025 et partagerons nos objectifs actualisés à moyen-terme.

OBJECTIFS

En 2024, nous prévoyons que les marchés finaux évolueront comme suit :

La construction commerciale (40% des marchés finaux) devrait être globalement dynamique, en particulier en Amérique du Nord, certains sous-segments étant toutefois affectés par les taux d'intérêt.

L'industrie (30% des marchés finaux) devrait rester solide, soutenue par la relocalisation industrielle et les plans de relance.

La rénovation résidentielle (20% des marchés finaux) commence à être affectée par les cycles de construction, une tendance qui peut être partiellement compensée par les tendances favorables des activités de rénovation énergétique.

Le secteur résidentiel neuf (10% des marchés finaux) devrait rester fragile dans l'ensemble des pays européens.

En outre, alors que l'exécution du carnet de commandes en Amérique du Nord sera toujours un élément favorable en 2024, nous continuerons à faire face à un effet de base élevé sur les produits d'électrification au premier semestre.

Dans cet environnement, nous visons à maintenir notre profitabilité grâce à nos efforts d'optimisation.

Nous continuerons à capitaliser sur les changements structurels des deux dernières années et plus particulièrement sur :

La gestion du portefeuille, afin de nous concentrer sur les marchés et les pays en croissance et rentables

La montée en puissance du digital, pour accroître notre efficacité et notre productivité

Le ciblage des clients et la valeur ajoutée par les services, pour augmenter les parts de marché et les volumes

L'excellente capacité à répercuter les hausses de prix

La forte discipline en matière de coûts et de gestion de la trésorerie





Parallèlement, nous prévoyons également un potentiel d'amélioration de la profitabilité grâce à :

La poursuite de la progression dans les pays moins rentables

L'optimisation de la logistique

L'accélération de l'efficacité de l'intelligence artificielle





Nous visons désormais, pour 2024, à périmètre et taux de change comparables :

Une croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive, avec un effet de base élevé au S1

Une marge d'EBITA 1 ajusté entre 6,3% et 6,6%

ajusté entre 6,3% et 6,6% Une conversion de free cash-flow2 supérieure à 60%





1 En excluant (i) l’amortissement des actifs incorporels reconnus dans le cadre de l’affectation du prix des acquisitions et (ii) l’effet non-récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre.

2 FCF avant intérêt et impôts / EBITDAaL

NB : Les impacts estimés par trimestre (i) des effets calendaires par géographie, (ii) des variations de périmètre de consolidation et (iii) des effets de change (fondés sur des hypothèses de taux moyens sur le reste de l’année pour les principales devises du Groupe) sont présentés en détail en annexe 6.

CALENDRIER

30 avril 2024 Ventes du 1er trimestre 2024

30 avril 2024 Assemblée Générale

16 mai 2024 Date de détachement du dividende

17 mai 2024 Paiement du dividende

7 juin 2024 Journée investisseurs

30 juillet 2024 Résultats du S1 2024

INFORMATION FINANCIÈRE

Le rapport financier 2023 est disponible sur le site web de Rexel (www.rexel.com).

La présentation des ventes du 4ème trimestre et les résultats 2023 est également disponible sur le site web de Rexel.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 19 pays, à travers un réseau de plus de 1 950 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,2 milliards d’euros en 2023.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Pour plus d’information : www.rexel.com

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com





GLOSSAIRE

L’EBITA PUBLIÉ (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization) est défini comme le résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels reconnus dans le cadre de l’affectation du prix des acquisitions et avant autres produits et charges.

L’EBITA AJUSTÉ est défini comme l’EBITA publié retraité de l’estimation de l’effet non-récurrent des variations du prix des câbles à base de cuivre.

L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est défini comme le résultat opérationnel avant amortissements et avant autres produits et charges.

L’EBITDAaL est défini comme L’EBITDA après déduction des loyers payés au titre des contrats de location capitalisés conformément à IFRS 16.

LE RÉSULTAT NET RÉCURRENT est défini comme le résultat net ajusté de l’effet non-récurrent du cuivre, des autres produits et autres charges, des charges financières non-récurrentes, déduction faite de l’effet d’impôt associé aux éléments ci-dessus.

LE FREE CASH-FLOW ou FLUX NET DE TRÉSORERIE DISPONIBLE est défini comme la variation de trésorerie nette provenant des activités opérationnelles, diminuée des investissements opérationnels nets.

L’ENDETTEMENT FINANCIER NET est défini comme les dettes financières diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La dette nette inclut les dérivés de couverture.

ANNEXES



Pour les annexes, veuillez ouvrir le fichier pdf en cliquant sur le lien à la fin du communiqué de presse.

AVERTISSEMENT

Du fait de son activité de vente de câbles, le Groupe est exposé aux variations du prix du cuivre. En effet, les câbles constituaient environ 15% du chiffre d'affaires du Groupe et le cuivre représente environ 60 % de leur composition. Cette exposition est indirecte dans la mesure où les prix des câbles sont également dépendants des politiques commerciales des fournisseurs et de l'environnement concurrentiel sur les marchés du Groupe. Les variations du prix du cuivre ont un effet estimé dit « récurrent » et un effet estimé dit « non récurrent » sur la performance du Groupe, appréciés dans le cadre des procédures de reporting interne mensuel du Groupe Rexel :

- l'effet récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre correspond à l'effet prix lié au changement de valeur de la part de cuivre incluse dans le prix de vente des câbles d'une période à une autre. Cet effet concerne essentiellement le chiffre d'affaires du Groupe

- l'effet non récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre correspond à l'effet de la variation du coût du cuivre sur le prix de vente des câbles entre le moment où ceux-ci sont achetés et celui où ils sont vendus, jusqu'à complète reconstitution des stocks (effet direct sur la marge brute). En pratique, l'effet non récurrent sur la marge brute est déterminé par comparaison entre le prix d'achat historique des câbles à base de cuivre et le tarif fournisseur en vigueur à la date de la vente des câbles par le Groupe Rexel. Par ailleurs, l'effet non récurrent sur l'EBITA correspond à l'effet non récurrent sur la marge brute qui peut être diminué, le cas échéant, de la part non récurrente de la variation des charges administratives et commerciales.

L’impact de ces deux effets est évalué, dans la mesure du possible, sur l'ensemble des ventes de câbles de la période par le Groupe. Les procédures du Groupe Rexel prévoient par ailleurs que les entités qui ne disposent pas des systèmes d'information leur permettant d'effectuer ces calculs sur une base exhaustive doivent estimer ces effets sur la base d'un échantillon représentant au moins 70 % des ventes de la période, les résultats étant ensuite extrapolés à l'ensemble des ventes de câbles de la période par l’entité concernée. Compte tenu du chiffre d'affaires couvert, le Groupe Rexel considère que l’estimation de l’impact de ces deux effets ainsi mesurée est raisonnable.

Ce document peut contenir des données prévisionnelles. Par leur nature, ces données prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes (y compris ceux décrits dans le document d’enregistrement universel enregistré auprès de l'AMF le 9 mars 2023 sous le n° D.23-0078). Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur réalisation. Les résultats opérationnels, la situation financière et la position de liquidité de Rexel pourraient différer matériellement des données prévisionnelles contenues dans ce communiqué. Rexel ne prend aucun engagement de modifier, confirmer ou mettre à jour ces prévisions dans le cas où de nouveaux événements surviendraient après la date de ce communiqué, sauf si une réglementation ou une législation l'y contraint.

Les données de marché et sectorielles ainsi que les informations prospectives incluses dans ce document ont été obtenues à partir d’études internes, d’estimations, auprès d’experts et, le cas échéant, à partir d’études de marché externes, d’informations publiquement disponibles et de publications industrielles. Rexel, ses entités affiliées, dirigeants, conseils et employés n’ont pas vérifié de manière indépendante l’exactitude de ces données de marché et sectorielles ou de ces informations prospectives, et aucune déclaration et garantie n’est fournie relativement à ces informations et informations prospectives, qui ne sont fournies qu’à titre indicatif.

Ce document n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le document d’enregistrement universel de Rexel, déposé auprès de l’AMF le 9 mars 2023 sous le n° D.23-0078, ainsi que les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour l’exercice 2022, disponibles sur le site internet de Rexel (www.rexel.com).



