EssilorLuxottica: Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica propose des candidats pour le nouveau conseil

Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica propose des candidats pour le nouveau conseil

Charenton-le-Pont, France (14 février 2024 – 18h00) – Réuni aujourd'hui, le Conseil d’administration d'EssilorLuxottica a décidé de proposer la candidature de tous les administrateurs actuels lors de la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 30 avril 2024.

Pour assurer la continuité des activités du Conseil d’administration, il est proposé d'échelonner la durée des mandats des administrateurs et de nommer :

Pour un mandat de trois ans Francesco Milleri Paul du Saillant Jean-Luc Biamonti Marie-Christine Coisne-Roquette





Pour un mandat de deux ans

Romolo Bardin José Gonzalo Virginie Mercier-Pitre Mario Notari Swati Piramal Cristina Scocchia Nathalie von Siemens Andrea Zappia







Grâce à cette approche échelonnée, à compter de 2026, le Conseil d'administration sera partiellement renouvelé chaque année et entièrement renouvelé au terme d'une période de trois ans. Margot Bard et Sébastien Brown, administrateurs représentant les salariés, resteront en fonction jusqu’à la fin de leur mandat, le 21 septembre 2024, date à laquelle le Comité de Groupe nommera deux administrateurs représentant les salariés pour un mandat de trois ans.

« Je suis très satisfait du travail remarquable accompli par notre Conseil d’administration au cours des trois dernières années. La vaste expérience de nos administrateurs, leur parcours international ainsi que leurs qualités personnelles et professionnelles ont été d’une grande valeur pour EssilorLuxottica. Je tiens à remercier le Comité des nominations et des rémunérations et notre Conseil d’administration pour les décisions unanimes qu’ils ont prises aujourd’hui et qui seront soumises au vote de nos actionnaires. Je remercie également les membres de notre Conseil d’administration pour leur engagement infaillible. J’ai confiance dans leur capacité à apporter une contribution essentielle au succès de notre Groupe dans les années à venir », a déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica.

