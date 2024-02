CARBIOS et De Smet Engineers & Contractors signent un partenariat d'ingénierie pour la construction de la première usine de biorecyclage de PET au monde

Clermont-Ferrand, France, 15 February 2024 (06.45am CET) CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce conjointement avec De Smet Engineers & Contractors (DSEC), fournisseur mondial de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dans les secteurs des biotechnologies et de l'agro-industrie, leur collaboration pour mener à bien la construction de la première usine de biorecyclage de PET au monde. Dans le cadre de cet accord, De Smet s'est vu confier la gestion du projet et l'ingénierie de détail, y compris l'assistance à l'approvisionnement et la gestion des partenaires de CARBIOS, afin d'assurer l'exécution de la construction de l'usine à Longlaville, en France, dont la mise en service est prévue pour 2025. La première usine commerciale de CARBIOS jouera un rôle clé dans la lutte contre la pollution plastique, offrant à l'échelle industrielle une solution de dépolymérisation enzymatique des déchets PET afin d'accélérer une économie circulaire pour le plastique et les textiles.

Avec plus de 70 membres de l'équipe d'experts de De Smet dédiés au projet et travaillant aux côtés des équipes de CARBIOS, la collaboration vise à garantir le calendrier et le budget du projet tout en respectant des normes strictes en matière de qualité, de sécurité, de santé et d'environnement. La construction est en cours et respecte le calendrier prévu.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « De Smet a été sélectionné à l'issue d'une procédure d'appel d'offres complète, et nous sommes très confiants dans la réussite de notre collaboration. De Smet a d’excellentes références en matière d'ingénierie et de gestion de projets industriels complexes et possède une grande expérience des technologies en milieu aqueux. Avec la mutualisation de nos expertises et le partage d’une ambition commune, cette collaboration marque une étape importante dans la réalisation de la vision de CARBIOS d'un avenir durable pour les plastiques et les textiles. »

Dimitri de Suraÿ, Directeur Général de De Smet Engineers & Contractors (DSEC) : « Cette collaboration est parfaitement en phase avec notre ambition de contribuer à la transition environnementale en mettant en œuvre de nouveaux procédés biotechnologiques et en soutenant le développement de la bioéconomie. Nous sommes fiers de soutenir l’innovation de CARBIOS grâce à notre agilité dans l’exécution de projets assurant leur réalisation industrielle rapide et compétitive. Nous sommes ravis que CARBIOS nous ait confié la construction de l'usine et nous sommes pleinement engagés dans la réussite de ce projet innovant. »

La première usine de biorecyclage de PET au monde

La technologie de CARBIOS permet la circularité du PET et fournit une matière première alternative aux monomères d'origine fossile, permettant aux producteurs de PET, aux sociétés de gestion des déchets, aux entités publiques et aux marques de disposer d'une solution efficace pour répondre aux exigences réglementaires et tenir leurs propres engagements en matière de développement durable. L'usine aura une capacité de traitement de 50 000 tonnes de déchets PET post-consommation par an (soit l'équivalent de 2 milliards de bouteilles colorées, 2,5 milliards de barquettes alimentaires ou 300 millions de T-shirts) et traitera les déchets ayant peu ou pas de valeur à ce jour, tels que les bouteilles PET colorées, les barquettes alimentaires et les textiles. L'usine créera 150 emplois directs et indirects dans la région. En octobre 2023, CARBIOS a obtenu les permis de construire et d'exploitation du site. L'usine est actuellement en construction à Longlaville dans la Région Grand-Est sur un terrain officiellement acquis auprès d’Indorama Ventures le 14 février 2024.

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde sera mise en service en 2025 en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOSa reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

A propos de De Smet Engineers & Contractors (DSEC):

De Smet Engineers & Contractors (DSEC), enregistré en Belgique et faisant partie du groupe français Moret Industries, agit en tant qu’ingénieur et entrepreneur général au service des agro- et bio- industries, se concentrant sur les industries biosourcées ou circulaires, y compris la décarbonation et la dé-fossilisation, ainsi que les sucres et l'éthanol, les huiles végétales et les dérivés, les protéines et les ingrédients, les agro-nutriments. DSEC fournit à l'industrie des services d'intégration de procédés, d'ingénierie et d'entreprise générale allant de la gestion de projet clé en main (EPCM) à la construction clé en main (EPC).

Visitez le site www.dsengineers.com/fr/ pour en savoir plus sur la contribution de DSEC aux industries biosourcées.

