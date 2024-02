EEZY OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 15.2.2024 KLO 8.00

Eezy Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2023: Kannattavuusohjelma toteutettu – uusitusta strategiasta selkeä suunta

Loka–joulukuu 2023

Liikevaihto oli 52,1 milj. euroa (62,2 milj. euroa loka–joulukuussa 2022). Liikevaihto laski 16 %.

Käyttökate oli 3,6 milj. euroa (4,6).

Liikevoitto oli -0,7 milj. euroa (2,7) ja oli -1,3 % liikevaihdosta (4,3 %). Liikevoittoon sisältyy 2,3 milj. euron arvonalennus tavaramerkeistä ja asiakassuhteista.

Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (0,08) osakkeelta.

Kauden aikana toteutettiin kannattavuusohjelma ja käynnistettiin strategian uudistaminen.

Tulokseen sisältyy noin 0,8 milj. euroa työsuhteiden päättymisiin liittyviä kustannuksia.

Tammi–joulukuu 2023

Liikevaihto oli 219,0 milj. euroa (247,6 milj. euroa tammi–joulukuussa 2022). Liikevaihto laski 12 %.

Käyttökate oli 14,5 milj. euroa (18,2).

Liikevoitto oli 4,0 milj. euroa (10,0) ja oli 1,8 % liikevaihdosta (4,0 %). Liikevoittoon sisältyy 2,3 milj. euron arvonalennus tavaramerkeistä ja asiakassuhteista.

Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,29) osakkeelta.

Tulokseen sisältyy noin 1,1 milj. euroa työsuhteiden päättymisiin liittyviä kustannuksia.





Osinkoesitys

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 ei jaeta osinkoa.

Näkymät vuodelle 2024

Eezy ei anna ohjeistusta vuodelle 2024.

Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 10–12/2023 10–12/2022 1–12/2023 1–12/2022 Liikevaihto 52,1 62,2 219,0 247,6 Käyttökate 3,6 4,6 14,5 18,2 Käyttökateprosentti, % 6,8 % 7,5 % 6,6 % 7,4 % Liikevoitto -0,7 2,7 4,0 10,0 Liikevoittoprosentti, % -1,3 % 4,3 % 1,8 % 4,0 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,06 0,08 0,03 0,29 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,06 0,08 0,03 0,28 Nettovelka / käyttökate - - 4,0 x 2,9 x Ketjuliikevaihto 73,7 86,4 307,6 351,6

Toimitusjohtaja Siina Saksi:

Keskitymme rakentamaan hyvää työelämää uusitulla strategialla

”Eezyn vuotta 2023 kuvaa talouden alamäki ja työvoimatarpeiden merkittävä vähentyminen Henkilöstöpalvelut-liiketoiminta-alueella. Suhdanteesta huolimatta Asiantuntijapalvelumme kasvoi. Liikevaihtomme vuonna 2023 jäi 219,0 milj. euroon (247,6 milj. euroa tammi–joulukuussa 2022) laskien 12 %. Liikevoittomme supistui 4,0 milj. euroon (10,0) ja oli 1,8 % liikevaihdosta (4,0 %). Onnistuimme kannattavuusohjelmassamme, ja lähdemme vuoteen 2024 matalammalla kustannustasolla ja selkeällä suunnitelmalla uuden strategiamme myötä.

Liikevaihtomme supistui viimeisellä neljänneksellä 52,1 miljoonaan euroon (62,2) Henkilöstöpalveluiden voimakkaasti heikentyneen kysynnän vuoksi. Henkilöstöpalvelut-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski viimeisellä neljänneksellä 42,7 miljoonaan euroon (-21%) ja tammi-joulukuussa 188,3 milj. euroon (-14%). Laskua tapahtui kaikilla toimialoilla, mutta erityisen voimakasta se oli rakentamisen ja teollisuuden sektoreilla, joiden työvoimatarpeet ovat supistuneet merkittävästi. Koko henkilöstövuokraus-markkina on supistunut joulukuussa -15% (vs. 2022. lähde: HELA).

Asiantuntijapalvelut-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 9,6 miljoonaan euroon (8,6) ja tammi-joulukuussa 2023 31,0 miljoonaan euroon (28,4). Kasvun ajureina olivat kuntoutus- ja kotoutuspalveluita tarjoavat Eezy Työllisyyspalvelut sekä henkilöstötutkimukset ja johtamisen kehittämiseen liittyvät konsultointi ja valmennuspalvelut. Pidämme Asiantuntijapalveluiden positiivista kehitystä hyvänä saavutuksena vaikean suhdanteen aikana.

Liikevoittomme oli viimeisellä neljänneksellä -0,7 miljoonaa euroa (2,7). Liikevoittoon sisältyy 2,3 milj. euron arvonalennus tavaramerkeistä ja asiakassuhteista. Koko vuoden 2023 osalta liikevoittomme oli 4,0 miljoonaa euroa (10,0). Liikevoiton supistumista selittää pääosin Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon lasku ja asiakkaiden toimialajakauman muutos sekä kertaluonteiset alaskirjaukset ja noin miljoonan euron kustannukset liittyen työsuhteiden päättymiseen osana kannattavuusohjelmaamme.

Vuonna 2023 työllistimme n. 25 000 henkilöä ja rekrytoimme 500 osaajaa ulkomailta Suomeen. Koulutimme Eezy Työllisyyspalveluiden kautta noin 8000 henkilöä, joista noin 40 % työllistyi avoimille työmarkkinoille tai aloitti koulutuksen. Henkilöstötutkimuksiimme osallistui n. 200 000 vastaajaa, ja valmensimme n. 20 000 henkilöä johtamisen teemoista.

Vuosi 2024 on kannattavuuden varmistamisen ja kasvun edellytysten rakentamisen aikaa

Vuosi alkaa matalasuhdanteessa ja asiakkaidemme näkemykset omasta työvoimatarpeestaan ja investointikyvystään ovat epävarmoja. Haluamme varmistaa kannattavan toiminnan myös hiljaisen kysynnän kautena, ja huolehdimme tarkasti kulujemme tasosta suhteessa liikevaihtoon. Suhdanne-ennusteiden perusteella koronlaskujen mahdollisen alkamisen odotetaan vaikuttavan suhdannekehitykseen myönteisesti loppuvuotta kohden. Suhdannekäänteissä toimialamme on reagoinut suhdanteeseen nopeasti. Yleisten epävarmojen näkymien vuoksi emme anna ohjeistusta vuodelle 2024.

Strategiamme tähtää kannattavaan kasvuun

Aloitin toimitusjohtajuuteni kesäkuussa keskellä erittäin vaikeaa taloustilannetta, ja suhdanne on edelleen haastava. Ryhdyimme heti toimeen ja veimme syksyn aikana läpi mittavan kannattavuusohjelman, jossa olemme muun muassa vähentäneet toimihenkilömääräämme noin 60 henkilön verran sekä sopeuttaneet muita kiinteitä kulujamme vastaamaan tämänhetkistä liiketoimintamme tasoa. Olemme myös ketteröittäneet toimintamallejamme, muokanneet organisaatiotamme ja toimimme nyt lähempänä asiakkaitamme. Saavutimme kannattavuusohjelman tavoitteena olleen kolmen miljoonan euron vuosittaisen kustannussäästötason.

Syksyn ja talven aikana teimme mittavaan markkina-analyysiin perustuvan strategiatyön. Minä uskon strategian linjauksiin vahvasti ja pidän selkeää suuntaa ja keskittymistä vahvuuksiimme takeena onnistumiselle.

Me keskitymme siihen missä olemme jo vahvoja: asiakkaidemme henkilöstöön, johtamiseen ja yrityskulttuurimuotoiluun liittyvin palveluihin. Me olemme enemmän kuin osiemme summa: meillä on laaja valtakunnallinen läsnäolo ja palveluvalikoima hyvän työelämän rakentamiseen asiakkaidemme kanssa.

Vuoteen 2028 ulottuvalla strategiakaudella tavoitteena on kasvaa markkinaa nopeammin yhtiön suurimmalla Henkilöstöpalvelut- liiketoiminta-alueella sekä kaksinkertaistaa Asiantuntijapalvelut – liiketoiminta-alueen liikevaihto. Olemme tunnistaneet merkittävää kasvupotentiaalia sekä nykyisissä liiketoiminnoissa että uusissa henkilöstövuokrauksen toimialoissa, kuten sote- ja toimistotyösektoreissa, jotka ovat vähemmän syklisiä kuin meille perinteisesti vahvat rakentaminen ja teollisuus. Eezy tavoittelee strategiakaudella kasvua ensisijaisesti orgaanisesti, mutta kasvua voidaan edistää myös liiketoimintaa tukevilla yrityskaupoilla.

Tavoitteemme on parantaa merkittävästi kannattavuuttamme strategiakauden loppuun mennessä kohti 8 % liikevoittoa. Kasvun tuomien skaalaetujen lisäksi valjastamme teknologian ja tekoälyn käyttöömme laajasti eri palveluissamme. Erityisesti vuoden 2024 aikana vaiheittain käyttöönotettava Henkilöstöpalveluiden tekoälyä hyödyntävä toiminnanohjausjärjestelmä tuo meille merkittävän tuottavuushyödyn. Olemme ensimmäisiä yrityksiä Suomessa, joka hyödyntää tekoälyä näin mittavasti omissa ydinliiketoimintaprosesseissaan. Tämä on toimialallamme kilpailuetu, jota on erittäin vaikeaa kopioida.

Haluan lopuksi kiittää kaikkia eezyläisiä. Viime kuukaudet eivät ole olleet helppoja, mutta olen täysin varma siitä, että meillä on kaikki tarvittavat onnistumisen eväät käsissämme. Kun keskitymme tekemään yhdessä sitä missä olemme jo hyviä, onnistumme ja saavutamme strategiakauden tavoitteemme. Hienot tulokset maine- ja asiakastutkimuksistamme vahvistavat asiakkaidemme luottavan meihin ja arvostavan ammattitaitoamme.”





Tulosjulkistustilaisuus:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus torstaina 15.2.2024 klo 13.00 järjestetään webcast-lähetyksenä osoitteessa https://eezy.videosync.fi/q4-2023

Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Siina Saksi ja talousjohtaja Hannu Nyman. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä. Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://eezy.fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/raportit-ja-esitykset/

Tilaisuuden nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.





Liite: Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2023 PDF-muodossa





Lisätietoja:

Eezy Oyj

Siina Saksi

toimitusjohtaja

siina.saksi@eezy.fi

puh. +358 50 550 3912

Hannu Nyman

talousjohtaja

hannu.nyman@eezy.fi

puh. +358 50 306 9913

Marleena Bask

viestintä- ja markkinointijohtaja

marleena.bask@eezy.fi

puh. +358 50 352 3643

Liite