Valneva publie son chiffre d’affaires et sa trésorerie pour l’exercice 2023 et fournit des indications préliminaires pour l’exercice 2024

Chiffre d’affaires total de 153,7 millions d’euros dont 144,6 millions d’euros de ventes de produits

Les ventes excèdent de 12% celles de 2019 (précédant la pandémie) et de 26% celles de 2022

Hormis les ventes du vaccin COVID-19, les ventes de produits progressent de 63% par rapport à 2022

Trésorerie de 126,1 millions d’euros au 31 décembre 2023

N’incluant pas la vente récente du bon de revue prioritaire (PRV) pour 103 millions de dollars (€95 millions d’euros) 1

Prenant en compte d’importants paiements pour l'étude de Phase 3 sur la maladie de Lyme. Il est prévu que la contribution financière de Valneva à cette étude s’achève au premier semestre 20242

Premières perspectives financières pour l’exercice 2024

Les ventes de produits sont attendues entre 150 millions et 180 millions d’euros, reflétant ainsi la poursuite de la croissance des ventes des produits existants de la société et les premières ventes du vaccin IXCHIQ ® malgré des problèmes d’approvisionnement attendus pour les vaccins de tiers et pour IXIARO ®

malgré des problèmes d’approvisionnement attendus pour les vaccins de tiers et pour IXIARO Les Autres Produits sont attendus entre 95 millions et 105 millions d’euros, avec notamment la vente du PRV pour 95 millions d’euros début 2024

Les dépenses de R&D sont attendues entre 65 millions et 90 millions d’euros





Saint-Herblain (France), le 15 février 2024 –Valneva SE (Nasdaq : VALN; Euronext Paris : VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa trésorerie pour l’exercice 2023 et a donné des indications préliminaires sur les ventes de produits et les dépenses de R&D attendues en 2024. La Société publiera le 20 mars 2024 ses états financiers consolidés et audités pour l’exercice 2023.

Peter Bühler, Directeur financier de Valneva, a indiqué, « En 2023, Valneva a réussi à atteindre ses principaux objectifs stratégiques malgré un environnement économique difficile. Notre vaccin contre le chikungunya, IXCHIQ®, est devenu le premier vaccin autorisé au monde contre le chikungunya pour répondre à ce besoin médical non satisfait et nous sommes également parvenus à dépasser les ventes de vaccins de voyage que nous réalisions avant la pandémie. Notre objectif en 2024 est de continuer à tirer parti de la reprise de l'industrie du voyage pour poursuivre la croissance commerciale de nos produits existants et d’enregistrer de premières ventes pour notre vaccin contre le chikungunya, IXCHIQ®. Avec la vente récente de notre PRV, nous abordons l'année 2024 dans une bonne position financière pour soutenir nos objectifs commerciaux et de R&D. »

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires total de Valneva était de 153,7 millions d’euros en 2023, contre 361,3 millions d’euros en 2022. Le chiffre d’affaires total en 2022 comprenait 280,0 millions d’euros de revenus liés aux accords de fourniture de vaccins contre la COVID-19.

Les ventes de produits ont atteint 144,6 millions d’euros en 2023 contre 114,8 millions d’euros en 2022. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact négatif de 2,8 millions d’euros sur les ventes de produits. Les ventes de vaccins COVID-19 en 2023 se sont élevées à 7,7 millions d’euros contre 29,6 millions d’euros en 2022. En excluant les ventes de vaccins contre la COVID-19, les ventes de produits ont atteint 138,9 millions d’euros en 2023 contre 85,2 millions d’euros en 2022, soit une hausse de 63 %.

Les ventes d’IXIARO®/JESPECT® étaient de 73,5 millions d’euros en 2023 contre 41,3 millions d’euros en 2022. La hausse des ventes de 78 % est principalement due à la reprise continue du marché des voyageurs, ainsi qu’à des augmentations de prix. L’augmentation des ventes d’IXIARO®/JESPECT® inclut un impact négatif de 1,5 million d’euros dû aux fluctuations des taux de change.

Les ventes de DUKORAL® étaient de 29,8 millions d’euros en 2023 contre 17,3 millions d’euros en 2022. Cette hausse de 72 % est également due à la reprise significative du marché privé des voyageurs et à des augmentations de prix. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact négatif de €0,9 million.

Le chiffre d’affaires provenant de la distribution de produits de tiers a atteint 35,7 millions d’euros en 2023 contre 26,5 millions d’euros en 2022, soit une hausse de 34 % principalement due aux ventes de Rabipur®/RabAvert® et Encepur® dans le cadre de l’accord de distribution avec Bavarian Nordic.

Les Autres Revenus, comprenant les revenus des collaborations, licences et services, étaient de 9,1 millions d’euros en 2023 contre 246,5 millions d’euros en 2022. Les Autres Revenus en 2022 incluaient 280,0 millions d’euros d’avances non remboursables libérées à la suite de l’accord transactionnel conclu avec le gouvernement britannique et d’autres avances non remboursables de la part d’Etats membres de l’Union européenne, celles-ci étant partiellement compensées par 45,9 millions d’euros de revenu négatif résultant d'une augmentation des obligations de remboursement consécutive à la modification de l'accord de collaboration et de licence avec Pfizer sur VLA15.

Trésorerie

La trésorerie du Groupe était de 126,1 millions d’euros au 31 décembre 2023 contre 289,4 millions d’euros au 31 décembre 2022. La trésorerie de fin 2023 incluait le tirage d’un total de 100 millions de dollars dans le cadre du prêt signé avec Deerfield & OrbiMed, ainsi que des paiements importants versés à Pfizer en 2023 dans le cadre de l'étude de Phase 3 « VALOR » menée par les deux sociétés sur la maladie de Lyme. Cette trésorerie excluait toutefois les 103 millions de dollars de produit de la vente du PRV en janvier 2024.

Perspectives 2024

Les ventes de produits sont attendues entre 150 millions et 180 millions d’euros en 2024 sous réserve de la disponibilité d’IXIARO® et des produits de tiers, ainsi que de la performance des ventes d'IXCHIQ® durant l’année de lancement du vaccin aux États-Unis. Les ventes 2024 devraient refléter la poursuite de la croissance des ventes des produits existants de la société (IXIARO®, DUKORAL®), un recul des ventes de produits de tiers liés à des problèmes d’approvisionnement et les premières ventes du vaccin IXCHIQ®. Les Autres Revenus sont attendus à des niveaux similaires à 2023 et les autres produits opérationnels sont attendus entre 95 millions et 105 millions d’euros, avec notamment la vente du PRV pour 95 millions d’euros début 2024. La Société prévoit des dépenses de R&D entre 65 millions et 90 millions d’euros, principalement soutenues par des investissements dans des programmes de R&D précliniques et les activités de développement clinique en cours pour le vaccin contre le chikungunya.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

Nous disposons d'une solide expérience en R&D, ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Nous commercialisons actuellement trois vaccins du voyage, dont le premier vaccin au monde contre le chikungunya, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de notre activité commerciale croissante contribuent à l'avancement continu de notre portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale.

À propos d'IXCHIQ®

Aux États-Unis, IXCHIQ® est un vaccin vivant atténué indiqué pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV. Comme pour tous les produits approuvés dans le cadre de la procédure d'autorisation accélérée de la FDA, le maintien de l'autorisation pour cette indication est subordonné à la vérification du bénéfice clinique dans un ou plusieurs essais de confirmation.





Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva, notamment en ce qui concerne le chiffre d'affaires total et les ventes de produits attendus pour l'ensemble de l'exercice 2023 et certaines perspectives financières pour l’exercice 2024. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention”, “« estime »”, “vise,” “cible,” ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle, l'annulation de contrats existants et l'impact d’une pandémie, la survenue de l'un ou l'autre de ces événements pouvant nuire considérablement à l'activité, à la situation financière, aux perspectives et aux résultats d'exploitation de Valneva. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

