Gereglementeerde informatie – voorwetenschap

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 15 februari 2024 – 7:00u CET

Fagron levert sterke prestatie met 12% omzetgroei en 14% REBITDA groei voor FY 2023

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar jaarresultaten voor de periode eindigend op 31 december 2023.

Kernpunten

Sterke omzetontwikkeling met 11,6% gerapporteerde omzetgroei (12,5% tegen CER) en 10,5% organische omzetgroei tegen CER gedreven door groei in alle regio’s

13,9% REBITDA groei resulteert in 40bps REBITDA-margeverbetering op jaarbasis naar 19,5% als gevolg van synergiën van overnames in Noord-Amerika en voordelen van operational excellence

Operationele kasstroom 13,9% gestegen naar €124,6 miljoen resulterend in verbeterde leverage ratio van 1,4x

Overname van London Specialist Pharmacy in het Verenigd Koninkrijk

Dividendvoorstel van €0,30 per aandeel (+20%)

Goede voortgang reductiedoelstelling voor broeikasgasintensiteit

FY’24 verwachting van high single-digit organische omzetgroei en doorzettende verbetering van winstgevendheid





Rafael Padilla, CEO van Fagron:

“Met veel tevredenheid presenteer ik wederom zeer sterke resultaten welke de veerkracht van ons gediversifieerde bedrijfsmodel benadrukken. In lijn met onze verwachtingen, laten we een uitstekende organische omzetgroei van 10,5% tegen CER op jaarbasis en margeverbetering zien terwijl we onze overnames in Noord-Amerika succesvol integreren en sturen op operational excellence wereldwijd.

De groei in EMEA normaliseerde zoals verwacht in de tweede helft van het jaar, de optelsom van de solide resultaten in het merendeel van onze marken en de impact in Polen van het vooruitlopen op de wijzigingen van het lokale vergoedingensysteem. In Latijns-Amerika zijn we ons blijven richten op onze commerciële en operationele inspanningen terwijl de verbetering van de klantvraag doorzet en de concurrentiedruk aanhoudt. Noord-Amerika bleef uitstekend presteren, gedreven door groei bij FSS en Anazao, waar bestaande en nieuwe klanten hun bereiding in toenemende mate uitbesteden en de onderliggende trends in het preventie en levensstijl segment en medicijntekorten aanhouden. Zoals verwacht versterkte de voortgang met de integratie van de Letco en Boston acquisities en de verbeterde operationele efficiëntie de winstgevendheid in de regio.

Met de aankoop van London Specialist Pharmacy betreden we de bereidingenmarkt in het Verenigd Koninkrijk en diversifiëren we onze voetafdruk in EMEA verder, terwijl we vasthouden aan onze gedisciplineerde acquisitiestrategie.

Voor 2024 verwachten we high single-digit organische omzetgroei en een verbetering van onze winstgevendheid op jaarbasis. We hebben er vertrouwen in dat we onze doelstellingen voor de middellange termijn zullen realiseren en blijven uitkijken naar aantrekkelijke groeimogelijkheden die onze strategische ambities ondersteunen.”

Open onderstaande link voor het volledige persbericht:

Bijlage