NORBIT - Resultater for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2023

Trondheim, 15. februar 2024: NORBIT leverte videre vekst i fjerde kvartal, og rapporterte inntekter på 396,0 millioner kroner, en økning på 14 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før, støttet av underliggende vekst i alle de tre forretningssegmentene.



For hele året hadde NORBIT en omsetning på 1.518,9 millioner kroner, en økning på 30 prosent fra 2022.

EBITDA-resultatet for fjerde kvartal ble 92,1 millioner kroner, tilsvarende en margin på 23 prosent. EBITDA for hele året endte på 391,8 millioner kroner, tilsvarende en margin på 26 prosent.

Gitt den sterke utviklingen, og NORBITs robuste finansielle posisjon, foreslår styret et ordinært utbytte på 1,55 kroner per aksje. I tillegg foreslår styret et ekstraordinært utbytte på 1,00 kroner, for et samlet utbytte på 2,55 kroner per aksje for regnskapsåret 2023.

Målsetningen for 2024 er å levere inntekter på 1,7-1,8 milliarder kroner, understøttet av vekst i alle tre forretningssegmentene, og en EBIT-margin på linje med 2023.

- 2023 ble nok et rekordår for NORBIT. Vi nådde 2024-målsetningene våre ett år før tiden. Samtidig som vi fortsetter å vokse, akkumulerer vi referanser og bygger ferdigheter som kvalifiserer for å ta ansvar for stadig større oppgaver, sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

Etter å ha avsluttet to påfølgende strategiperioder siden børsnoteringen i 2019, forbereder NORBIT seg nå på neste fase med en oppdatert ambisjonsplan med nye finansielle mål frem mot 2027. Den oppdaterte ambisjonen er å levere organiske inntekter på mer enn 2,75 milliarder kroner og en EBIT-margin på rundt 20 prosent.

- Det er veldig motiverende å ta fatt på en ny periode med oppdaterte ambisjoner. Å sette nye mål og jobbe hardt for å nå dem, er nettopp det som driver oss. Vi er godt posisjonert for å dra nytte av megatrender som den blå økonomien, digitalisering og økt etterspørsel etter teknologi «Made in Norway og Europa», sier Weisethaunet.

Den langsiktige målsetningen er å levere avkastning på sysselsatt kapital på rundt 30 prosent, med kapitalallokering prioritert for å opprettholde en sterk balanse, investere for å støtte oppunder organisk vekst, strategiske oppkjøp, samt utbytter til aksjonærene.

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte applikasjoner som løser utfordringer og fremmer bærekraft med innovative løsninger, i tråd med ambisjonen «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningssegmenter: Oceans, Connectivity, og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans- segmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity-segmentet leverer trådløse løsninger for identifikasjon, monitorering, og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester, proprietære produkter, og kontraktproduksjon til utvalgte kunder. NORBIT har omtrent 500 ansatte, hovedkontor i Trondheim, utviklingsmiljøer og produksjon i Norge og Ungarn, samt en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.

