SOLIDIUM ON MYYNYT KAIKKI MANDATUM OYJ:N OSAKKEENSA

Solidium on tänään 15.2.2024 myynyt kaikki omistamansa Mandatum Oyj:n osakkeet yhtiön suurimmalle omistajalle, Altorin hallinnoimalle rahastolle. Syksyn 2023 Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen myötä Mandatumista tuli itsenäinen pörssiyhtiö, joka ei täytä Solidiumin kansallisen merkittävyyden sijoituskriteeriä. Solidium omisti noin 33 miljoonaa Mandatum Oyj:n osaketta, eli 6,6 prosenttia yhtiön osakekannasta. Osakekohtainen myyntihinta on 3,95 euroa ja myyntitulot noin 131 miljoonaa euroa. Solidium käyttää osakemyynnistä saatavat varat pääasiassa yleisiin rahoitustarpeisiin.





Lisätiedot: toimitusjohtaja Reima Rytsölä, Solidium Oy, puh. 0500 482 691





Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana yhdessätoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Anora Group Oyj, Elisa Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Tietoevry Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,3 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.