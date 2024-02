PATTISON Affichage ouvre son appel aux candidatures pour la subvention Elevating Voices de 2024

Photo ci-dessus : Murale numérique de Royal Bank Plaza, montrant une publicité pour The Forum, récipiendaire d’une subvention Elevating Voices

MISSISSAUGA, Ontario, 15 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après un lancement réussi en 2023, le comité sur la diversité et l’inclusion de PATTISON Affichage est fier d'annoncer un appel à soumission d'organisations à but non lucratif pour une deuxième année du programme de subventions Elevating Voices. Avec la même mission d’aider les organismes sans but lucratif qui travaillent avec des groupes marginalisés, le comité DEI de PATTISON espère encore une fois cette année permettre aux diverses voix à travers le Canada de se faire entendre. Jusqu’à 1 million de dollars de valeur média sera attribué à certains organismes de bienfaisance et autres organisations ayant un mandat clair en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. Cela contribuera à rehausser le profil de ces organisations afin d’appuyer leurs efforts de sensibilisation et ainsi soutenir la progression de leurs initiatives dans diverses communautés de toutes les régions à l’échelle nationale et locale.

En 2023, le programme de subvention Elevating Voices a aidé sept organisations par le biais de campagnes d’affichage; trois d’entre elles ouvrent à l’échelle nationale et quatre à l’échelle régionale.

Artists Against Racism

The Forum

Association canadienne pour la santé mentale

Outside Looking In

Le Centre de réfugiés

The Fruit Loop Society

HOPE Outreach



Le programme Elevating Voices a été lancé en 2022 avec l’intention de fournir une plateforme aux organismes dédiés au service et au soutien des groupes ethnoculturels, des peuples autochtones et des Premières Nations, de la communauté 2SLGBTQI+, de l’égalité des femmes, des personnes en situation de handicap, et de tout autre groupe travaillant à l’avancement de projets favorisant la diversité, l’équité et l’inclusion.

PATTISON Affichage s’engage fermement à mettre à profit sa présence dominante dans l’industrie publicitaire pour promouvoir et élever les communautés grâce à la puissance de l’affichage dans des environnements clés comme les transports collectifs, les voies de circulation, les aéroports, les stades et les réseaux urbains.

Pour poser une candidature pour une subvention média, veuillez consulter le lien suivant afin de connaître les critères et les conditions à satisfaire. Puis, utilisez le formulaire en ligne. La date limite pour soumettre une candidature est le vendredi 29 mars 2024 à 17 h HNE.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d’affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

