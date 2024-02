Sisäpiiritieto: Manu Skyttä nimetty Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajaksi, Mikko Montonen jättää yhtiön

Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 15.2.2024 klo 14.00



Aspocomp Group Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi lentotekniikan diplomi-insinööri Manu Skytän (s. 1975). Manu seuraa tehtävässään Mikko Montosta, joka on sopinut yhtiön hallituksen kanssa jättävänsä yhtiön toimitusjohtajan tehtävät. Mikko Montonen jatkaa yhtiön toimitusjohtajana siihen asti, että tehtävien sujuva siirto Manu Skytälle saadaan varmistettua viimeistään 14.8.2024.



Manu Skyttä on toiminut vuodesta 2022 Patria Oyj:n Operations-yksikön vetäjänä ja Patrian johtoryhmän jäsenenä. Hän on toiminut aiemmin Patrian osittain omistaman Millog Oy:n uusien liiketoimintojen johtajana ja Millogin omistaman Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n toimitusjohtajana. Manu Skytällä on lisäksi pitkä kokemus asiantuntija- ja johtotehtävistä Maintpartner Group Oy:ssä, Wärtsilä Oyj:ssä ja Finnair tekniikan palveluksissa.



"Manu on kokenut johtaja, jolla on vahvaa osaamista liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta. Olen varma, että hänen energiansa ja intohimonsa muutokseen ja kasvuun yhdistettynä laajaan kokemukseen eri liiketoiminnan tehtävistä antavat hänelle vahvat valmiudet kehittää Aspocompia seuraavaan vaiheeseen" sanoo Päivi Marttila Aspocomp Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.



”Minulle on kunniatehtävä tulla johtamaan Aspocompia ja päästä luotsaaman yhtiötä yhdessä henkilöstön kanssa kohti uusia tavoitteita. Odotan innolla, että pääsen yhdessä Aspocompin ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa kehittämään Aspocompin toimintaa edelleen”, sanoo Manu Skyttä.



”Haluan koko hallituksen puolesta kiittää Mikkoa lämpimästi hänen panoksestaan Aspocompin johtamisessa vuodesta 2014 ja toivottaa hänelle mitä parasta jatkoa elämässään. Mikko on luotsannut yhtiön hyvään asemaan hakemaan vahvaa kasvua tulevaisuudessa” sanoo Aspocomp Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila.



Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila, puh. 040 028 5358.



